Красота по-петербургски: взгляд с неба

Мудрецы советуют: иногда отрывай взгляд от земли и поднимай его в небо, чтобы обрести гармонию. Теперь в Петербурге есть точка притяжения взгляда - Лахта Центр, самое высокое здание Европы (462 метра). О небоскребе уже говорят как о новой достопримечательности Северной столицы и прочат ей славу Эйфелевой башни. А на днях в городе на Неве были подведены итоги фотоконкурса «Доминанта будущего», где Лахта Центр предстал в совершенно неожиданных ракурсах.

НАД ОБЛАКАМИ

Детский научно-образовательный центр, мультимедийный планетарий, обзорная площадка на высоте 357 метров, амфитеатр на две тысячи зрителей для различных мероприятий и концертов, многофункциональный зал-трансформер... Петербуржцам еще предстоит оценить Лахта Центр, а вот петербургским фотографам это удалось сделать одним из первых. Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» провел фотоконкурс «Доминанта будущего», в рамках которого мастера объектива вышли на фотоохоту и сделали более 100 совершенно фееричных снимков уникального здания. Лахта Центр предстал на закате, на рассвете, в ночных огнях, на фоне неба, воды, облаков, деревьев и соседних домов-пигмеев.

Фото Дмитрия Песочинского. Третье место.

Оценивали конкурсантов общественные деятели, председатель Комитета по культуре Константин Сухенко и известные петербургские фотографы. Жюри пришлось нелегко, выбирать лучшие работы из 180 шедевров пришлось две недели. В итоге в шорт-лист попали 30 фотографий. Окончательные итоги конкурса были объявлены в выставочном зале «Созидающего мира», в двух шагах от Лахта Центра. Из панорамного окна на 24 этаже открывался потрясающий вид на Петербург, и на таком фоне работы финалистов выглядели как органичное продолжение перспективы. Наверное, так видят город птицы.

Директор Фонда Созидающий мир Наталия Берзина.Фото: Артем КИЛЬКИН

ФИЛОСОСКАЯ ТЕМА

Гости восхищенно передвигались от одной фотокартины к другой. У каждой работы появились свои поклонники. Авторы скромно ожидали подведения итогов и заметно волновались. И вот на сцену вышла ведущая Ирина Смолина - церемония началась.

- Мы стали свидетелями исторического события в жизни города, - отметила Ирина Смолина. - Для большинства туристов Петербург – это исторический центр, музеи, парки, мосты. Но сейчас стало понятно, что город становится полицентричным. Лахта Центр стал еще одной точкой притяжения. По этим фотографиям можно судить, насколько сильно поменялось наше отношение к небоскребу. Еще недавно бывало и отрицание. Но прошло время, и мы увидели в нем художественный объект. С нами произошла метаморфоза, сродни той, что пережили парижане с Эйфелевой башней. Кто знает, возможно, в будущем Лахта Центр станет еще одним признанным символом Петербурга.

Валентина Орлова и Дмитрий Песочинский.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый петербургский небоскреб в его нынешнем облике и на этом месте примирил, к счастью, своих и своих сторонников, и противников.

- Когда собирались строить на Охте, мы боролись против этого, - признала председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова. – А здесь, в районе, где уже есть стадион, новые мосты, высотки, Лахта Центр смотрится органично. Когда открывали проспект Крузенштерна (магистраль на намывной территории Васильевского острова открыли летом 2018 года, – при. ред.), Михаил Пиотровский увидел эту башню и сказал, что начинается новый город. В конкурсе меня привлекла философская тема, ориентиры будущего. На одной фотографии башня сияет над облаками, она устремлена ввысь. Кроме того, что это прекрасная фотография, она заставляет задуматься.

СТАРОЕ И НОВОЕ

Алина Пуртова обычно фотографирует детей, у нее у самой двое малышей, которые болели за маму на церемонии. Алина знает, как передать эмоции людей, а тут небоскреб! Но поймать настроение удалось.

- Ради съемки я встала пораньше и приехала к Лахта Центру на рассвете, - вспоминает Алина Пуртова. – Поймала первые утренние лучи. В другой раз хотела снять небоскреб в грозу на фоне молний, но меня чуть не снес ветер!

Алина Пуртова.Фото: Артем Килькин

И хотя Алина главного приза не получила, она очень довольна работой и полученным опытом. Впрочем, как и остальные участники конкурса.

Кстати, всем финалистам вручили почетные грамоты лауреатов, что само по себе престижно для молодых фотографов.

Но вот наступила кульминация. Третье место и 50 тысяч рублей достались Дмитрию Песочинскому за работу «На закате над самой высокой стройкой Европы».

- Фото получилось случайно, - рассказал Дмитрий. – Летом, около восьми вечера, летел на вертолете по другому заданию. Я увидел, как хорош свет, попросил пилота обогнуть небоскреб и сделал несколько снимков просто для себя. А уже потом объявили конкурс, в котором я решил поучаствовать.

Второе место. Александр Шамин.

Но все случайность все же не случайны: У Дмитрия уже вышел при поддержке фонда «Созидающий мир» уникальный фотоальбом «300 метров над городом» - все фото Петербурга с высоты птичьего полета. Сейчас он готовит второй - снимает Ленобласть. Прекрасные дворцы и соборы – и рядом деревни, заброшенные заводы... Одним словом, наша эпоха.

Второе место и сто тысяч рублей достались Александру Шамину. Фотограф показал ночной Лахта Центр, сияющим посреди темноты неземным космическим кораблем, в окружении россыпи огней.

Но победитель Иван Смелов сумел объединить в одном снимке и философию, и поэзию, и главное – запечатлел мгновение истории, уходящую натуру. Его работа «Старое и новое» сделана днем. Солнце ярко освещает как сверкающий небоскреб, так и ветхие домишки у его подножия.

Фото победителя Ивана Смелова. Старое и новое.

– Многих из этих домов внизу уже нет, - пояснил Иван. – Их снесли. Но во время съемки я не думал о философии, просто заметил интересный ракурс «старое и новое». Делал фотографии для себя и никак не думал, что стану победителем. Хотя, если честно, конечно, до последнего надеялся и очень волновался. Вообще все фотографы изголодались по новым объектам для съемки. У нас ведь что снимают в Петербурге: Исаакиевский и другие соборы, шпили... Одно и то же. Больше снимать нечего. А тут появилась альтернатива, находка для фотографов.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

- Я очень рада: моя любимая работа победила, я за нее голосовала, - призналась директор Фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. – Старое и новое – это в какой-то степени переплетается с моей личной судьбой. Я ленинградка, родилась на Литейном проспекте. И долго относилась к категории ленинградцев-петербуржцев, для которых Петербург - это центр.

Когда изредка бывала в новых районах, они меня скорее пугали, во многом из-за плохо развитой инфраструктуры. Сложно добраться, нет метро, нет приметных мест, типовая скучная застройка. Когда стала работать в Фонде «Созидающий мир», это расширило границы понимания города. Сейчас благодаря таким объектам как Лахта Центр появляются новые центры притяжения. Современные доминанты, сочетающие деловое и общественное пространство. И уже смотришь на город и его перспективы по-другому, более оптимистично.

Да и башня в пространство вписалась. Я живу в центре, она видна мне из окна. Как и Исаакиевский собор. И, на мой взгляд, они не противоречат друг другу. Совершенно разные объекты, а смотрятся гармонично.

Победитель конкурса Иван Смелов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечер завершился прекрасным концертом «бархатного голоса России» Юрия Охочинского.

- Когда я смотрю в окно, вижу мой любимый Петербург, - улыбнулся Юрий Владимирович. – Очень важную работу делает «Созидающий мир», спасибо за потрясающий сюрприз – эту фотовыставку.