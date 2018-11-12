Исповедь содержанки: Пока вы работаете, я отдыхаю на курортах!

«После первой ночи мне на карточку перевел полмиллиона рублей и позвал меня за границу. Он был очень романтичен. Но потом я перестала его узнавать. Превратился в настоящего изверга. Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью». Это исповедь жертвы мажора-плейбоя из Петербурга, объявившего охоту на содержанок. Сын бизнесмена разочаровался в продажных женщинах и стал жестоко избивать красавиц. Одну из жертв парень забил до смерти. Но такие истории не отпугивают охотниц за богачами.

«ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА МАЛО КРАСИВОЙ ФИГУРЫ»

Отношения с миллиардером у 29-летней Алены (имя изменено. - Ред.) начались, когда ей было 25 лет. Теперь она «элитная эскортница» - так называют содержанок, встречающихся с олигархами. Но чтобы получить доступ к миллионеру - выставить пост с красивой фигурой в паблике ВКонтакте недостаточно. Найти там элитного спонсора попросту невозможно.

- Тематические форумы и паблики завалены предложениями от стройных красавиц, - поясняет Алена. - Они пишут: «Я всегда красива, ухожена, готова выслушать твои проблемы, не устраиваю скандалов, не говорю о детях и бытовых вещах». Стоимость таких нежностей начинается от 100 тысяч рублей в месяц. Но это содержанки среднего класса, в основном студентки.

Для элитного же эскорта, где ценник за месяц отношений доходит до полумиллиона рублей, работают другие правила. Зажиточные бизнесмены ищут красавиц через модельные агентства и фирмы по подбору эскортниц. Алена, например, для привлечения «большой рыбы» стала позиционировать себя художницей. Мол, хочешь познакомиться ближе, сначала купи мою работу.

У девушек бывают очень дорогие подарки.

- Когда у меня начались отношения с богатым мужчиной, я была моделью, - вспоминает Алена. - Закончила две модельные школы, выступала на показах за границей. В тот день у меня было выступление в галерее, владелец которой мной заинтересовался. Он взял мой номер телефона и написал комплимент. Я поначалу не отреагировала, но он оказался настойчивым. Пригласил в свою галерею. Накрыл ужин при свечах.

Владелец галереи был старше Алены на 15 лет, в то время у девушки уже был любовник. Но ему о своем новом богатом ухажере она решила не говорить.

- К своему миллионеру я не питала чувств. Бизнесмены - они все сухие, холодные. Любят только себя. «Я построил свой бизнес», все время «я» да «я». Девушку они воспринимают как свое достижение, как машину.

«ПОКУПАЛ СУМКИ ЗА 300 ТЫСЯЧ, А Я ИЗМЕНЯЛА»

Алена быстро поняла, что владелец галереи готов тратить на нее деньги.

- Я ему сказала, что люблю баловать себя хорошими вещами, - признается девушка. - Например, дорогими сумочками. Он в тот же день купил мне сумку за 300 тысяч. Его водитель каждый день привозил букеты. Шло приятное ухаживание, но иногда он делал грубые намеки на нетрадиционный секс. Приходилось терпеть его истерики. У него была очень нервная работа, поэтому он срывался на мне,психовал. И я решила, что могу компенсировать эти психи тем, что он должен меня баловать.

Большую часть дорогих подарков Алена продавала, а на вырученные деньги летала в США, где крутила романы с другими любовниками!

В один момент коммерсант так проникся отношениями с юной красавицей, что даже сделал ей предложение. Но та вежливо отказалась.

- У него был удачный бизнес, но я видела, что все деньги он растрачивает, нет будущего, - поясняет Алена. - Мне не хотелось проводить с ним больше двух дней. Ему не хватало адреналина. Он был навязчивым.

После отказа бизнесмен стал еще более настойчив и подарил своей девушке машину бизнес-класса.

Чтобы получить доступ к миллионеру - выставить пост с красивой фигурой в ВКонтакте недостаточно.

«ОН ХОТЕЛ ПОЗНАКОМИТьСЯ С МОЕЙ МАМОЙ»

По словам девушки, удержать возле себя коммерсанта можно только, если держать его на расстоянии.

- Он пытался меня прогнуть под себя, - поясняет девушка. - Говорил, что другие готовы делать все что угодно. Он резко реагировал на мои отказы. Пропадал на день. Но потом снова появлялся и называл меня «лучиком». Его цепляло, что я человек независимый. Мне же приходилось мириться с тем, что он ходил в неприятной одежде. Не пользовался хорошим парфюмом. Поэтому у меня были параллельно отношения с более молодыми.

Через пару лет бизнес коммерсанта стал хуже, и девушка решила порвать с ним.

- Он был физически мне неприятен. Просил познакомить с моей мамой, но я представляла, как это будет выглядеть комично. И ушла от него.

Тематические форумы и паблики завалены предложениями от стройных красавиц.

Теперь девушка ищет себе нового инвестора.

- Я привыкла жить на широкую ногу, ищу инвестора, для которого миллион - это ничто. С коммерсантами нужно показывать свою самодостаточность и быть искренней, быть естественной; если ему нужна одноразовая - она найдется. Самая главная хитрость - быть уверенной в себе, не поступаться ничем ради него.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Людмила ПОЛЯНОВА, психоаналитик, кандидат социологических наук:

Девочки, выросшие с Барби, привыкли к такому образу

- Мы уже давно и долго говорим, что общество становится более инфантильным. Воспитываем поколение людей, которые хотят получать и не способны отдавать. В определенном возрасте ребенок получает заботу, опеку, его содержат. Подразумевается перспектива, что из этого человека вырастает личность, взрослый человек, который потом приносит пользу обществу. Мы сейчас с вами говорим о девушках, которые не думают о своем будущем. Инфантильная позиция говорит о том, что им кажется: так, как сегодня, будет всегда. Они всегда будут барби, молодые, хорошенькие, и их всегда будут любить. Эти девушки мало что из себя представляют. С ними, как правило, не о чем поговорить, нет перспективы, мышления, способности анализировать и прогнозировать.

На каком-то этапе мужчину это устраивает. Как правило, это мужчины, у которых есть семьи, дети. Семья была и будет. А это случайное увлечение, которое не требует никаких инвестиций, кроме финансовых. Эти люди не считают затраты значимыми.

Красивая девушка обычно находит себе спонсора за несколько дней.

Я упоминала про Барби. Есть очень интересные исследования, во что играют наши дети. Эти девушки выросли на играх с куклами Барби. Их мамы играли с пупсами. Девочки нянчились, укладывали спать, кормили, пеленали. Новое поколение вырастало, держа в руках куклу - «будущую содержанку». Она высокая, стройная, ярко накрашенная. Что прилагается к куклам: не пустышки, не кроватки, а бесконечная смена одежды, машины, салоны красоты. Это формирует мышление наших детей.

КОНКРЕТНО

«На двух девушек один спонсор»

- Элитных содержанок мы ищем на страницах модельных агентств, находим наиболее красивых девушек, - говорит руководитель одного из агентств элитного эскорта, работающего нелегально. - Из них процентов 15 соглашаются. Две-три анкеты девушек ежедневно размещаем. 90 процентов - это модели без детей. Наиболее частые профессии также - визажисты, дизайнеры, индустрия красоты, есть девушки из шоу бизнеса, певицы, балерины, актрисы. Мужчин, конечно, меньше. На несколько девушек приходится один. Это бизнесмены, деятели культуры и искусства, чиновники. Примерный уровень достатка спонсора от 500 тысяч рублей в месяц и до олигархов. Есть люди из списка «Форбс». Красивая девушка обычно находит себе спонсора за несколько дней, но бывают и те, чьи анкеты лежат годами. У девушек бывают очень дорогие подарки. В начале прошлого года один из спонсоров подарил квартиру в центре Москвы за полтора миллиона долларов. Они встречались всего около полугода. Если знакомиться самой, то бывает и попадалово вплоть до побоев и убийства.Как барышни с модельной внешностью ищут себе богатых папиков и прожигают жизнь.