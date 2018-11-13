Исаакиевский собор стал лидером в онлайн-голосовании «Мой любимый музей»

Исаакиевский собор стал самым любимым музеем по версии онлайн-голосования, которое проводит Министерство культуры России. Всего в первой десятке рейтинга оказались три петербургских музея, но весьма неожиданно, каким стал знаменитый Эрмитаж.

- За первую неделю конкурса посетители портала «Культура.РФ» отдали более 19 тысяч голосов. К началу второй недели лидирует Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Минкультуры.

Впрочем, все результаты народного голосования оказались довольно неожиданными. Так, второе место занимает музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» из одноименной деревни в Тамбовской области. Третьим стал Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Германа Титова, село Полковниково, Алтайский край.

И лишь на четвертом месте петербургский Русский музей. Эрмитаж, при всей его известности, занял лишь седьмое место, пропустив вперед себя Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова и станицы Вешенская, что в Ростовской области и белгородский выставочный зал «Родина».

Впрочем, до 26 ноября петербуржцы еще могут проголосовать на сайте конкурса за любимые музеи и изменить расклад сил. Итоги будут подведены в середине декабря. 10 музеев-победителей получат памятные грамоты от Министерства культуры.