В Петербурге на фармбазе нашли просроченные лекарства для больных раком на сотни миллионов рублей

На фармацевтической базе в Петербурге нашли просроченные лекарства на 333 миллиона рублей. На складе залежались более 156 тысяч пачек с таблетками, растворами и порошками, две трети из которых поставило в регион Министерство здравоохранения. Некоторые препараты попали на базу уже просроченными.

ДЕРЖАТЬ В ХОЛОДЕ

– В карантинной зоне хранились и дорогие препараты, как иматиниб (выписывают при раке крови. – Прим. ред.), средняя оптовая цена которого – свыше 25 тысяч рублей за упаковку, – сообщают в прокуратуре Петербурга. – А в это время в городе более 670 рецептов стоят на отсрочке из-за нехватки лекарств!

Поводом для прокурорской проверки стали жалобы больных Петербурга на то, что в аптеках нет лекарств, которые им выписывают доктора. В результате пациенты, которые могли бы получить препараты льготно, покупают их за свои деньги по полной цене. Комитет по здравоохранению призывали к порядку ранее, но «его работа так и не была скоординирована».

На складе залежались более 156 тысяч пачек с таблетками, растворами и порошками. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Льготные лекарства для петербуржцев, имеющих право на социальную помощь, хранит и развозит по аптекам Центральная фармацевтическая база. В 2007-ом из ГУПа база превратилась в акционерное общество. Компания на сто процентов принадлежит Смольному – Комитету имущественных отношений.

Главный заказчик – Комитет по здравоохранению: за десять лет он заплатил фармбазе за разные услуги три с половиной миллиарда рублей. По части хранения и доставки льготных лекарств фрамбаза – неизменный победитель всех государственных торгов. За каждый такой контракт компания получает четыреста-пятьсот миллионов рублей в год.

Последний тендер, на 2018 год, предусмотрел хранение и перевозку без малого пяти миллионов упаковок лекарств и медицинских изделий. Причем три с лишним миллиона коробок нужно хранить в особых условиях – держать в холоде. Получается, что за каждую пачку с таблетками фармбаза получила примерно восемьдесят рублей.

«ТАК И БУДУТ ЛЕЖАТЬ»

На самой базе от комментариев отказываются. А вот заказчик, Комитет по здравоохранению, объяснил: все делается по закону. Который, увы, не предусматривает списание лекарств с истекшим сроком годности.

– Эти препараты накопились там за десять лет, – объяснили «Комсомолке» в ведомстве. – Списать их нельзя, иначе получается, что мы уничтожает то, что закуплено на бюджетные деньги.

Большую часть залежавшихся лекарств, на 230 миллионов рублей, поставило министерство. При этом 98 миллионов потратили на препараты для больных рассеянным склерозом, раком крови и лимфатической системы, а также тем, кому нужна пересадка органов.

– Министерство закупает лекарства на основе заявок, которые отправляют ему внештатные специалисты комитета, – объясняют чиновники. – Но часть препаратов приобретает и на свое усмотрение для всех регионов.

Интерферон оприходовали слишком поздно. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Высокодозный интерферон больным склерозом назначают все реже: плохо переносится, много побочных эффектов, появились лекарства лучше. Иматиниб высокой дозировки тоже перестал появляться в рецептах больных раком крови из-за жутких «побочек». На более современные препараты перешли астматики и диабетики, сердечники и страдающие гепатитом С.

Возвратить лекарства за ненадобностью невозможно. Поэтому они и залеживаются на складе. Та же ситуацию, по данным Смольного, складывается и в других регионах.

– По части препаратов, срок годности которых еще не истек, с фармацевтическими компаниями проведены или проводятся переговоры об их замене, – добавляют в комитете. – А то, что на базе множество просроченных лекарств, прокуратура знала давно: это зафиксировали и в этом августе, и в 2013 году.

– Судя по фото прокуратуры, некоторые лекарства оприходовали после истечения срока годности…

– Препараты закупило министерство, а нам их уже отправили. Сделать с ними мы ничего не можем: обратно отправить не можем, списать не можем. Так и будут лежать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Сергей АНУФРИЕВ, основатель и директор Петербургского медицинского форума:

– Я как врач назначаю лечение и хочу, чтобы мои пациенты получили лекарства. Я как житель города не хочу, чтобы деньги, собираемые налогами, сгнивали на фармацевтической базе. Нужно навести порядок в системе сбора потребностей, распределения и покупки лекарств. Это и региональная, и федеральная проблема. И она требует разбирательства на самом серьезном уровне.

Качественная медицинская помощь будет бесполезна, если пациент не сможет купить нужный препарат потому, что бюджетные деньги потратили на закупку другого невостребованного средства. Такая ситуация ведет к повышению смертности.