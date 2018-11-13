Певица МАNIZHA станет спикером Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

Звезда Instagram, автор музыки и исполнительница песен на стыке blue eyed soul и этно, МАNIZHA примет участие в программе Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Певица выступит спикером сессии в популярном формате Public talk на тему «Творчество в эпоху новых медиа» 16 ноября. Участники и приглашенные гости обсудят в рамках открытой дискуссии, какие форматы и контент могут «зацепить» современную аудиторию, какие темы сегодня наиболее актуальны и злободневны для общества.

МАNIZHA – ее феномен в том, что популярность пришла к ней благодаря ярким коротким видео в Instagram. Несколько лет назад она совершила практически революцию в соцсетях – первая в мире нашла применение 15-секундным роликам. До нее еще никто не вмещал в такой короткий видеоформат целый музыкальный фильм с уникальным монтажом. Сегодня МАNIZHA – общепризнанный талант и яркая звезда российской сцены, чей альбом «Manuscript» всего за пару дней взорвал iTunes и занял первое место в чарте. Гостям Деловой площадки певица расскажет, как использовать социальные сети в качестве основного инструмента продвижения для независимого артиста.

- 15 секунд – это так мало. Но сейчас я понимаю, что именно с них началась моя новая жизнь. Социальные сети меняют не одного человека – они меняют весь мир. Технологии доступа к информации, интерес к стримингу сегодня дают колоссальные возможности представить свое искусство и стать настоящим инфлюенсером. Нам нужно научиться не только подстраиваться под новые реалии, но и использовать привычные форматы в новом прочтении. Об этом и будет мой Public talk на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, – поделилась МАNIZHA.

Современное искусство с использование новых медиа, современный арт в цифровом пространстве, жизнь за пределами рамок, бесконечный драйв, мотивация и уникальная история успеха – обо всем этом можно будет поговорить в рамках Public talk с «человеком мира» МАNIZHA на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.