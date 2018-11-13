В Петербурге возобновили дело об убийстве певца Игоря Талькова

Расследование самого загадочного убийства в истории российского шоу-бизнеса возобновили сегодня, 13 ноября, в Петербурге. Следователи вновь разбираются в гибели певца Игоря Талькова, который был убит во время концерта 6 октября 1991-го во дворце спорта «Юбилейный».

Еще четверть века назад следствие обвинило в убийстве певца его концертного директора Валерия Шляфмана. Он якобы погубил Талькова по неосторожности во время потасовки. В мае 1992-го и марте 1993-го Шляфмана постановили привлечь к ответственности и взять под стражу.

Но еще в январе 1992-го он уехал в Израиль на постоянное место жительства. По законам РСФСР, в марте 1993-го производство по делу приостановили по той причине, что «обвиняемый скрылся от следствия и не установлено его местопребывание».

– Ранее потерпевшей была признана мать Игоря Талькова, – сообщают в ГСУ СК по Петербургу. – Сегодня потерпевшей, признали его вдову Татьяну, по ее ходатайству, так как мать певца умерла. После допроса ей и защитнику предоставят материалы уголовного дела для ознакомления.

О местонахождении Шляфмана до сих пор ничего неизвестно. Но следователи намерены заняться этим вопросом.

– Ничего об этом не знаю и знать не хочу: все это очередная ерунда! – заявил радио «Комсомольская правда» старший брат Талькова Владимир. – Прошло 27 лет. Зубарев (следователь по делу. – Прим. ред.) был откровенным хамом. Те, кто участвовали в этом, уже поумирали. А те, кто ходят по каналам и рассуждают, лишь делают на этом сенсацию: где ж они все были 27 лет назад?!

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