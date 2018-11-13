Близкие Игоря Талькова: Убийцу можно судить заочно!

Новость, которая потрясла сегодня поклонников творчества Игоря Талькова. В следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу заявили, что убийство музыканта, произошедшее 27 лет назад, возобновлено. Это произошло после того, как вдова Талькова Татьяна подала ходатайство и была признана потерпевшей.

– Ранее потерпевшей была мать Игоря Талькова, но она скончалась, – пояснили в СУ СК по Петербургу.

Для родных и близких Игоря Талькова возобновление расследования - последний шанс раскрыть загадочную смерть музыканта. А имя первого подозреваемого им известно до боли. Это Валерий Шляфман, который еще в 1992 году был признан обвиняемым по делу Талькова. Только вот задержать его не удалось - концертный директор Игоря скрылся от следствия.

Татьяна Талькова признана потерпевшей в деле об убийстве музыканта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Следственная группа в составе очень серьезных экспертов отработала 27 лет назад и назвала единственного человека, который мог произвести тот выстрел, - призналась в эфире Радио «Комсомольская правда» близкий друг семьи Тальковых и пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова. - Инсинуации по этому поводу уже надоели всем. А последней каплей нашего терпения стала передача Шепелева от 8 мая этого года, когда Шепелев настолько изощрился, что пригласил в студию Шляфмана, который находится в федеральном розыске. Пригласил поучаствовал в этом шоу да еще за деньги! Это уже нарушение Конституции, уголовного кодекса России и вообще человеческих норм. Мы верим, что это дело может быть доведено до суда, и мы можем судить его заочно!

Шляфман живет сейчас в Израиле. Фото: Первый канал

Друг семьи Тальковых Ирина Красильникова - о возобновлении расследования убийства музыканта: Дело может быть доведено до суда! 00:00 00:00

Напомним, рок-музыкант Игорь Тальков был убит во время сольного концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. В марте 1993-го производство по делу было приостановлено в связи с тем, что обвиняемый - концертный директор Талькова Валерий Шляфман - скрылся от следствия, а его местонахождение установить не удалось.

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