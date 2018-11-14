Бороться за сына Александру Кержакову поможет адвокат Кокорина

В Петербурге в Петроградском районном суде утром 14 ноября 2018 года началось первое судебное заседание по разводу бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Сама звездная пара в суд не явилась - их интересы представляют адвокаты. Позиция защитников уже известна: Александр Добровинский будет настаивать на том, чтобы 1,5-летний ребенок Кержаковых проживал с матерью - Миланой Тюльпановой. А Татьяне Стукаловой, которая параллельно защищает в столичном суде еще одного футболиста - Александра Кокорина, предстоит доказать, что малышу будет лучше с папой.

- Психологически ребенок к маме не адаптирован, он ее долго не видел, - объяснила Стукалова. - Также не стоит забывать про старшего сына Александра Игоря. Он привык жить с Артемием, а Артемий - с ним. Разлучать братьев тоже будет неправильно.

Собственно, две недели назад на предварительном слушании в этом же районном суде было оглашено решение, по которому мальчик должен находиться с мамой. Правда, Александр Кержаков ребенка так и не передал его жене.

- Суд решил, что мать, которая не видела ребенка год, имеет право его забрать, - сокрушался Александр. - Я не хочу об этом думать, не хочу отдавать своего ребенка в семью, где мать проходила 9 месяцев лечение от наркозависимости. Там не самая лучшая среда для 1,5-летнего ребенка.

Адвокаты Добровинский и Стукалова на заседании суда по разводу Кержаковых.Фото: Артем КИЛЬКИН

Спустя две недели Кержаков обжаловал решение суда.

- Думаю, суд будет справедливым и вынесет решение в пользу ребенка, потому что именно судьба ребенка на кону, а не судьба его родителей, - сказал Комсомолке перед началом заседания Александр Добровинский. - Говорить, что выиграет папа или выиграет папа - это просто смешно.

- Почему Милана сегодня снова не появилась на заседании? - поинтересовались мы у ее представителя.

- Это я настоял на этом. Милана молодая и хрупкая девушка, все происходящее не прибавит ей здоровья.

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