Бабушка Миланы Кержаковой: Внучка до сих пор любит Александра и хочет сохранить семью

Адвокат Александр Добровинский сегодня специально приехал в Санкт-Петербург из Москвы, чтобы представлять интересы Миланы Кержаковой в суде. Сама молодая мать на заседании так не появилась, впрочем, как и ее почти уже бывший муж Александр Кержаков. Его позицию, кстати, отстаивает не менее одиозный юрист - Татьяна Стукалова, которая сейчас является также адвокатом футболиста Кокорина.

- Мы будем ходатайствовать о том, чтобы Милана присутствовала на дальнейших заседаниях суда! - заявила Стукалова перед заседанием. - Мы хотим, чтобы она лично высказала свою позицию и ответила на вопросы.

Уже понятно, что вопросы будут неудобные. Именно поэтому заседание в Петроградском районном суде проходят в закрытом от журналистов режиме.

Бороться за сына Александру Кержакову поможет адвокат Кокорина.

- Сын Миланы и Александра с мая 2018 года проживает с отцом, - рассказала КП-Петербург Стукалова. - Летом Милана ездила на лечение в Таиланд, ребенка не видела. Последняя и единственная их встреча была в конце сентября - в присутствии детских психологов. Но нужно отметить, что мальчик ее не воспринимает и не ассоциирует со своей мамой, так как долго ее не видел.

Стукалова в суде защищает Кержакова, адвокат Добровинский - Милану Тюльпанову.Фото: Артем Килькин

- Александр обжаловал определение прошлого суда о том, чтобы на время суда передать ребенка маме, и теперь мы будем ждать окончательного решения, - пояснил Добровинский и, вздохнув, добавил. - Все еще впереди. Это многосерийные «17 мгновений осени». И надеемся, суд будет справедливым и вынесет решение в пользу ребенка. Именно суд должен решить, с кем ребенку будет хорошо.

Кроме Добровинского со стороны Миланы на слушания пришла и ее бабушка Елена Александровна. Она выступила свидетелем и сделала неожиданное заявление. Якобы ее внучка до сих пор любит Александра и хочет сохранить семью.

Бабушка Миланы Тюльпановой рассказала в суде, как Кержаков выкрал сына.Фото: Мила БУКЕ

- Мы были на даче, когда Саша выкрал ребенка, - признается женщина. - У нас там два дома. В одном жила Милана с мужем и братом, в другом - няня с Артемием и я. Мне нужно было на пару дней вернуться в город по работе, в этот момент все и произошло. Кержаков приехал со своими подручными, перелез через забор и выкрал малыша. Понимаете, он отнял у матери ребенка, из-за этого Милана очень злится на него, но все равно любит. Когда он звонит, она все бросает и бежит к нему. Его в нашей семье вообще все любили. А когда умер отец Миланы Вадим Тюльпанов, вся надежда была на Сашу. Но он не оправдал ее, повел себя не по-мужски.

Адвокат Добровинский и вовсе не исключает, что Кержаков связал свою жизнь с Миланой из корыстных побуждений.

- Нельзя отрицать, что Кержаков пользовался связями и возможностями влиятельной семьи Тюльпановой, - напомнил всем представитель Миланы в суде. - Приобретение недвижимости, бизнес, знакомства - все это происходило с помощью сенатора Тюльпанова. А когда Вадим Альбертович умер в 2017 году из-за несчастного случая, Кержакову тут же жена стала не нужна.

Напомним, что 14 ноября в суде в Петербурге слушалось гражданское дело о разводе Кержаковых, об определения места жительства их общего сына Артемия и о выплате алиментов.

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