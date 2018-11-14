Урок о репрессиях: Школьников начнут возить на экскурсии по Левашовской пустоши

Репрессии конца 30-х годов прошлого века – крайне болезненная тема, в том числе для Петербурга. Десятки тысяч ленинградцев были осуждены и отправлены в тюрьмы, а многие и расстреляны. Тем, что современная молодежь не всегда знает об этой тяжелой странице отечественной истории, озаботились в Петербурге. В городе решили водить старшеклассников на Левашовское кладбище (Левашовскую пустошь) – место массовых расстрелов ленинградцев. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

- Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева поддержала инициативу полномочного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, который в день памяти жертв политических репрессий предложил хотя бы раз в год привозить школьников на Левашовскую пустошь, - рассказал парламентарий корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Депутат встревожен цифрами, которые показал последний опрос ВЦИОМ: 47 процентов молодежи «ничего не слышали» о репрессиях 1937-1953 годов. Этим обеспокоен и городской омбудсмен.

В Петербурге в день памяти жертв политических репрессий предложили хотя бы раз в год привозить школьников на Левашовскую пустошь. Фото: ombudsmanspb.ru

- Пятая часть россиян и почти половина молодых людей ничего не знают о политических преследованиях в СССР. Школьники и студенты с каждым годом все больше «затрудняются оценить» то непростое время. Растет и число одобряющих деятельность Сталина, - заявил на митинге Александр Шишлов.

Чтобы не повторить ошибок прошлого, омбудсмен и выдвинул предложение возить школьников на экскурсии.

- Каждый, кто хоть раз побывал в Левашово, никогда не будет «затрудняться в оценках», - сказал Шишлов в общении с родными репрессированных.

Впрочем, такую инициативу довольно неоднозначно приняли в петербургском «Родительском комитете». Там считают, что иногда чиновникам и депутатам лучше заниматься другими делами, а не лезть в процесс образования.

- Надо сначала сформулировать общий подход, внести его в учебники истории. У нас сейчас на Великую Отечественную войну выделяют всего четыре часа! Когда про репрессии рассказывать, от чего отнимать время? – возмущен сопредседатель общественной организации Михаил Богданов. – Давайте детей на Дорогу жизни возить, об этом тоже мало кто знает. Почему мы уделяем внимание только спорным страницам истории? На Пискаревское кладбище возить надо, в музее монумента героическим защитникам Ленинграда входную плату отменить – пусть о блокаде узнают, это важнее.

Впрочем, если поездки для старшеклассников будут факультативными, то лишним это не будет.

Осторожно относится к идее возить школьников на место массовых расстрелов и историк Ирина Измайлова. По ее мнению, репрессии – тема «хрупкая» и «тяжелая». Возможно, для молодой психики воспринять тему будет непросто, но знать историю надо.

- На тему репрессий очень много сказано и написано, причем, иногда бездарно и с истерией. Проводить экскурсии должны люди подготовленные и образованные, - считает Ирина Александровна. – «Черные» страницы в истории были у многих народов, надо знать и об этом, а не принижать только нашу страну.

Рассказывать о трагедии должны специально подготовленные учителя. Фото: ombudsmanspb.ru

Да, тридцатые годы – очень страшное время и оно стало продолжением революции, коллективизации и других неоднозначных процессов, приведших к огромным жертвам, но рассказывать об этом надо очень осторожно, без перегибов.

При этом, остается вопрос: а сможет ли детская, по сути, психика принять рассказы учителей и экскурсоводов. Стоит или нет возить школьников на места гибели десятков тысяч людей, «КП-Петербург» рассказала эксперт по отношениям между детьми и взрослыми Наталья Искра.

- Знакомиться с такими вещами надо. Подростки обязаны понимать, что такое насилие и к чему оно может привести, - считает психолог. - Но крайне важно не просто отвести ребенка на мемориал, а дать правильное направление мысли – не «свалить» информацию в кучу.

Экскурсия для взрослых и для школьников должна быть разной. Этим не могут заниматься простые служащие кладбища. Рассказывать о трагедии должны специально подготовленные учителя истории, психологи, которые смогут показать всю боль произошедшего, но не навредить подростковой психике.

- Детям до 14 лет там вообще делать нечего. 9, 10, 11-й классы – это еще допустимо, они уже могут принять рассказы о расстрелах и терроре, но не младше, - уверена Наталья Николаевна.

Впрочем, пока регламент будущих экскурсий не определен. Несмотря на то, что первые поездки запланированы на конец 2018-начало 2019 года, еще нет четкой информации о возрасте школьников, которых повезут в Левашово и людях, которые будут рассказывать ученикам об одной из самых трагических страниц российской истории.

СПРАВКА «КП»

Левашовская пустошь – место в пригороде Петербурга, на котором с 1937 по 1953 год проходили массовые расстрелы жителей Ленинграда. По приблизительным оценкам, здесь похоронены около 45 тысяч репрессированных горожан. Позднее было организовано Левашовское кладбище, до 1989 года считавшееся секретным объектом КГБ.

15 мая 1996 года в присутствии мэра Петербурга Анатолия Собчака у входа на мемориал был установлен памятник «Молох тоталитаризма». Ежегодно, в день памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, городские власти и родственники погибших возлагают к монументу цветы.