Послушник Валаамского монастыря спасся с тонущей лодки, но вернулся за товарищем. И погиб

Двое погибли на Ладоге. Когда лодка перевернулась, послушник Валаамского монастыря добрался до берега, но вернулся за товарищем.

ПЛОТНИК И ПОСЛУШНИК

Поздним вечером 10 ноября лодка переплывала небольшой пролив между островами Лембач и Байонный Валаамского архипелага: на Лембаче стоит Ильинский скит, на Байонном – церковь Германа Аляскинского. В лодке сидели двое: рабочий-плотник из Архангельска и послушник монастыря. Оба – Андреи.

– После службы им нужно было проплыть на лодке всего шестьсот метров, – рассказывает пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря, епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.

Андрей Строкин переехал из Нижнего Новгорода и подвизался в обитель еще в 2011-ом. Фото: Валаамский монастырь

Вдруг лодка перевернулась: Ладога славится своим дурным характером. До берега осталось всего двадцать метров. Послушник сумел добраться до суши.

– Но, наверное, он услышал крики товарища: плотник не умел плавать и держался за перевернутую лодку, – сообщает епископ Панкратий. – Послушник сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь.

Но ни Андрей-плотник, ни Андрей-послушник на берег так и не выбрались. Братия забила тревогу.

– 10 ноября поступила информация, что перевернулась лодка с двумя людьми, – вспоминает пресс-секретарь ГУ МЧС по Карелии Алексей Ткачев. – Организовали поиски. В них участвовали и спасатели, и сотрудники Госинспекции по маломерным судам, и представители монастыря. Но в воскресенье, 11 ноября, поиски пришлось приостановить из-за штормовой погоды: на Ладоге были большие волны и сильный ветер.

«ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЦОМ»

Возобновили поисковую операцию утром 12 ноября. Обоих Андреев обнаружили неподалеку от Байонного уже к середине дня.

– Спасательный круг в маленькой лодке не держат: какой в нем смысл, если лодки переворачиваются, – объясняет епископ Панкратий. – Есть спасательные жилеты. Но, конечно, их надевают не всегда: каждого проконтролировать невозможно. В данной ситуации жилеты бы тоже не помогли, ведь они затрудняют плавание, а именно его скорость имеет решающее значение в ледяной воде. С жилетом пловец не добрался бы до берега, а не умеющий плавать и так погиб от переохлаждения: он держался за лодку. В такой воде десять-пятнадцать минут – и все, конец…

После того, как о трагедии на Валааме стало известно за пределами обители, молиться за души обоих Андреев стали по всей стране.

– Послушник Андрей пожертвовал собой ради спасения ближнего, – говорят в монастыре.

38-летний Андрей Строкин переехал из Нижнего Новгорода и подвизался в обитель еще в 2011-ом. У него остался одиннадцатилетний сын Саша, который живет вместе с мамой, отчимом и младшим сводным братиком на большой земле.

– Мы развелись в 2010 году, – рассказывает бывшая супруга Надежда. – Андрей уходил в монастырь и ранее: мы были молодыми, были конфликты, были друзья, которые негативно на него влияли. Он понимал, что его жизнь идет не в ту сторону.

После трагедии на Ладоге Саша написал в соцсетях: «Я горжусь своим отцом».

– Для Саши папа теперь пример, – вздыхает Надежда. – Я тоже рада, что церковь его изменила, ведь все могло быть по-другому. Говорят, в гробу лежал улыбался. Значит, смерть, была легкой… Я счастлива, что у моего ребенка такой отец.