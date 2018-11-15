2018-11-15T14:19:12+03:00
Авто

В ГИБДД назвали самые аварийные места в Санкт-Петербурге

Все 175 опасных участков нанесли на карту
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге появилась карта самых аварийных участков дорог.В Петербурге появилась карта самых аварийных участков дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге ежедневно происходят десятки ДТП. Но есть в городе места, где аварии случаются чаще, чем в других точках. ГИБДД даже составила карту аварийных дорог Северной столицы, на которую попали 175 особо опасных участков дорог. Таким образом, по мнению инициатора идеи депутата Законодательного Собрания Алексея Цивилева, водители будут заранее предупреждены об аварийном месте и будут аккуратнее.

- Основных причин аварий несколько, - объясняет депутат, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе. - Это и превышение скорости, и несоблюдение дистанции, и нарушение правил проезда перекрестков. Предупреждение о приближении опасному участку и необходимости снизить скорость, на мой взгляд, повысит бдительность водителей и поможет избежать ДТП. Карта с аварийными участками в Петербурге по итогам 2017 года - своего рода профилактический инструмент.

Вот так выглядит карта самых аварийных мест Петербурга.

Вот так выглядит карта самых аварийных мест Петербурга.

Электронная карта создавалась под чутким руководством сотрудников Госавтоинспекции. Именно они определили самые аварийные точки в городе. Это: проспект Стачек, проспект Ветеранов, Ленинский проспект, Индустриальный проспект, Московское шоссе.

В ближайшее время в популярных приложения-навигаторах должны появиться предупреждения об опасных участках в городе, согласно созданной карте.

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