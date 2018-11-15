Угрожал выкинуть из окна: Адвокат Добровинский заявил в суде, что Кержаков бил жену Милану

Вчера с самого утра у Петроградского суда перед первым заседанием по разводу Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой журналисты ждали самих героев. Но вместо них появились их адвокаты. Александр Добровинский – со стороны Миланы и Татьяна Стукалова, подзащитным которой является не только Александр Кержаков, но и Александр Кокорин.

Оба представителя истцов сразу обозначили свои позиции: после развода 1,5-летний ребенок известной пары должен остаться с тем родителем, с кем ему было бы лучше.

- Психологически Артемий к маме не адаптирован, он ее долго не видел, - тут же начала Стукалова. - Также не стоит забывать про старшего сына Александра Игоря, который также живет с ним. Мальчик привык к Артемию, они братья и разлучать их тоже неправильно.

Бороться за сына Александру Кержакову поможет адвокат Кокорина.

- Думаю, суд будет справедливым и вынесет решение в пользу ребенка, потому что именно судьба ребенка на кону, а не судьба его родителей, - сказал «Комсомолке» Александр Добровинский. - Говорить, что выиграет папа или выиграет мама - это просто смешно.

Странно, ведь еще на предварительном заседании 23 октября Александр Андреевич заявлял, что ребенок должен жить с мамой и только с мамой.

- Почему Милана снова не появилась на заседании? - поинтересовались мы у ее представителей.

- Это я настоял на этом. Милана молодая и хрупкая девушка, все происходящее не прибавит ей здоровья, тем более у нее ангина, - вступился Александр Андреевич.

- Мы будем ходатайствовать, чтобы Милана присутствовала на дальнейших заседаниях суда! – тут же вмешалась Стукалова. - Хотим, чтобы она лично высказала свою позицию.

Адвокаты Добровинский и Стукалова на заседании суда по разводу Кержаковых.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако судья это ходатайство позже отклонила, ссылаясь на то, что в суде есть представители от Тюльпановой и этого достаточно.

Что касается защиты Миланы, то кроме Добровинского в суд в качестве свидетеля пришла ее бабушка Елена Александровна. Женщина всячески нахваливала внучку и в очередной раз вспомнила, как Кержаков выкрал ребенка, а так же заявила, что внучка, несмотря ни на что, до сих пор любит Александра.

- Пока был жив Вадим (покойный сенатор и отец Миланы, – прим. авт.), Александру оказывалась всяческая поддержка: связи, бизнес, недвижимость, а когда он погиб, Милана стала ему не нужна, - не сдерживая слез, заявила бабушка Елена Александровна.

Бабушка Миланы Тюльпановой рассказала в суде, как Кержаков выкрал сына.Фото: Мила БУКЕ

Но самое интересное началось, когда слово дали няне Артемия Ирине Кожевниковой, которая работает у Кержаковых больше года. То, что рассказала женщина, удивит многих, кто до этого момента считал, что ребенок априори должен жить с мамой.

- В декабре прошлого года я с Темой переехала в дом Миланы. Кержаков туда приезжал, рвался к ребенку, но его не пускали. Также я свидетель, что Милана не принимала участия в жизни ребенка. Не укладывала его спать, не читала ему сказок. Это все делали няни. Даже когда Тема сделал первые свои шаги, Милана этого не видела, так как ее не было рядом. Нередко от нее чувствовался запах алкоголя, была неразборчивая речь.

- А ничего, что Саша показывает старшему сыну Игорю фото мамы - предыдущей жены Екатерины Сафроновой и говорит: «Это Баба Яга»? – не выдерживает прабабушка Миланы.

Тут к дискуссии подключилась тяжелая артеллерия в виде звездного адвоката Добровинского, который шокировал присутствующих подробностями совместной жизни Александра и Миланы.

Адвокат Миланы Тюльпановой заявил, что бывший футболист Кержаков избивал супругу.Фото: Артем Килькин

- Обращу внимание на такой факт. В начале 2016 года, когда Кержакова взяли в аренду в футбольный клуб в Цюрих, Милана с ним переехали в Швейцарию. После того, как моя подзащитная в очередной раз поймала супруга на измене, он избил ее, угрожал выкинуть из окна. Тогда еще был жив отец Миланы, и, узнав об этом, он предложил Кержакову выплатить отступные, в знак раскаяния. Так Кержаков перечислил ей на счет 4 млн долларов США.

В итоге все эти споры затянулись на весь день – судебное заседание длилось 8 часов, под конец на лице судьи читалась вселенская мука, а ведь это только начало. С кем будет жить Артемий и как Кержаковы поделять совместно нажитое, решится не скоро. Как правильно заметил опытный в этих вопросах адвокат Добровинский: Это многосерийные «17 мгновений осени».

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