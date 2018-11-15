2018-11-15T09:10:28+03:00
Происшествия

В Петербурге подростки едва не сожгли заживо 14-летнюю подругу

Полиция уже задержала малолетних пироманов
Петр КИБЕР
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В Петербурге подростки едва не сожгли заживо 14-летнюю подругу.В Петербурге подростки едва не сожгли заживо 14-летнюю подругу.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга разбирается в истории, результатом которой едва не стала смерть 14-летней школьницы. Девочка неудачно провела время со своими сверстниками-пироманами и оказалась на больничной койке.

- В ночь на 15 ноября 2018 года из квартиры дома 16 корпус 1 по проспекту Науки в больницу доставлена 14-летняя девочка с серьезными ожогами головы и конечностей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Медики оценили состояние школьницы как тяжелое и немедля сообщили об инциденте стражам порядка. Те, в свою очередь, выяснили, что в квартире пострадавшей отдыхали и развлекались четверо подростков – она сама, 16-летняя девушка, ее 15-летний приятель и еще один парень.

В какой-то момент детки решили поиграть в поджигателей и облили свою младшую подругу бензином. По некоторым данным, в этот момент девочка была привязана к стулу. Одна спичка – и школьница вспыхнула как факел. К счастью, пламя удалось сбить. Сами пироманы, испугавшись сделанного, быстренько сбежали, оставив обожженную подругу в одиночестве.

Сейчас двое из трех уже оказались в руках полиции и дают показания, еще одного участника «зажигательной» вечеринки ищут. Пока в правоохранительных органах инцидент называют «неосторожным обращением с огнем», но проверка еще идет. Возможно, что по ее окончанию будет возбуждено уголовное дело.

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