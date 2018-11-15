Один из родников Ленобласти может оказаться целебным

За время проекта «Родники Ленобласти 2:0» команда блогеров и журналистов «Комсомолки» успела проверить более 80 источников (полные результаты «воднвх испытаний» – здесь). Но, пожалуй, самый большой сюрприз преподнес родник в деревне Большая Кунесть Тосненского района (на нашей карте он обозначен номером 143).

С одной стороны, проверка воды в лаборатории показала серьезные нарушения по целому ряду пунктов: и мутновата вода, и жестковата, и содержание хлорид-ионов перевалило за 2300 мг (при норме не более 350)! Кроме того, в ней обнаружилось превышенное содержание сульфат-ионов и натрия. А самое интересное - общая минерализация в 4,5 раза выше нормы!

«А не лечебная ли водичка?» - задумались мы, увидев такие результаты. Но специалисты посоветовали для начала продолжить исследование.

- Состав воды (в роднике из деревни Большая Кунесть. - Прим. ред.) близок к Калининградскому типу минеральных лечебно-столовых вод, но содержание натрия несколько меньше норматива, - рассказал главный гидрогеолог АО «Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология») Григорий Воронюк. - Для определения соответствия подземных вод нормам минеральных лечебно-столовых вод следует дополнительно определить биологически активные компоненты (свободная углекислота, бор, кремний, иод и другие). Для определения безопасности воды - проверить ее на тяжелые металлы (барий, медь, мышьяк, ртуть), радионуклиды и микробиологические показатели. Для определения лечебно-профилактических свойств подземной воды из источника требуется получение бальнеологического заключения.

Невзрачный внешне, этот источник может оказаться «прекрасным внутри». Фото: Екатерина Азарова.

Команда проекта «Родники Ленобласти» планирует обратиться к специалистам и инициировать дополнительное исследование воды источника в деревне Большая Кунесть.