2018-11-15T17:24:21+03:00
Происшествия

В Петербурге возбудили дело после вечеринки, где друзья подожгли школьницу

Девочку облили спиртом и чиркнули спичкой
Роман ЛЯЛИН
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Силовики разбираются в происшествииСиловики разбираются в происшествииФото: Олег ЗОЛОТО
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14-летняя Ирина (имена изменены – прим.ред.) была в гостях у своих друзей в доме по проспекту Науки. Родителей в этот момент дома не было. Поэтому ребятня начала резвиться и обливать друг друга водой. В этот момент один из приятелей девочки схватил банку, в которой был спирт и плеснул в Иру. Школьники тут же почуяли резкий запах. Кто-то из детей крикнул – это же спирт! Тогда парень по глупости решил проверить свои знания химии и чиркнул спичкой. Школьница мигом вспыхнула, закричав от боли.

Друзья бросились тушить девочку. Через какое-то время ребята сумели сбить пламя. Но к этому времени одежда девочки сильно обгорела. А сама Ирина получила серьезные ожоги всего тела и лица. Увидев, в каком состоянии находится подруга, ребята испугались и не стали вызывать медиков. Ирина была в сознании, поэтому друзья решили сами отвести ее к пункту «скорой помощи», который был через дорогу от дома, где проходила «детская вечеринка».

- К нам доставили школьницу с серьезными ожогами, - рассказали «Комсомолке» источники в «скорой помощи». – Мы сразу же оказали девочке помощь и госпитализировали ее в городскую больницу №1. Друзья девочки, которые и привели школьницу, к тому моменту успели уйти.

Правда, вскоре полиция все же задержала двоих участников той «вечеринки».

- Пострадавшая школьница была в квартире вместе с тремя друзьяит, - рассказывают в полиции. - В отдел полиции после этого доставили двоих знакомых пострадавшей: 15-летнего подростка и 16-летнюю девочку. Еще одного подростка мы устанавливаем.

Следователи, тем временем, уже возбудили уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - поясняют в СКР.

А значит силовики предполагают, что школьницу подожгли все-таки специально. У девочки ожоги 30 процентов тела. Поджигателю по этой статье может грозить до 8 лет колонии. Сама же школьница находится в реанимации.

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