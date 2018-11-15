«Родники Ленобласти»: как «рождается» чистая вода

Три выезда, десятки проверенных родников и сотни пройденных километров. Проект «Родники Ленобласти 2:0» можно считать практически завершенным – в этом году!

Эксперимент чистой воды от «Комсомольской правды в СПб» вновь показал, что не каждому природному источнику можно доверять, многие из них серьезно загрязнены. Отчего же портится вода в родниках? Конечно, во всем виноват человек. Сточные воды промышленных предприятий зачастую сбрасываются в водоемы, и надо ли добавлять, что от качества их очистки зависит чистота воды в родниках.

Этим и занимается группа компаний «Биотехпрогресс», специалисты которой уже 30 лет помогают сохранить окружающую среду с помощью передовых технологий водоочистки. Участников проекта «Родники Ленобласти» пригласили на главную производственную площадку компании, чтобы они своими глазами увидели, что же стоит за «рождением» чистой воды.

Не удержались – и развернули флаг проекта «Родники Ленобласти» прямо на предприятии. Фото: Виктория Кандаурова.

Технологии и секретная лаборатория

Главная производственная площадка международной группы компаний «Биотехпрогресс» находится в Ленобласти на берегу реки Волхов в Киришах. По иронии судьбы, этот городок «Википедия» называет «центром нефтехимической промышленности». И в самом его «сердце» находится производство, где инженеры, химики и биологи занимаются разработкой уникальных решений по очистке воды.

В частности, специалисты ищут способы сократить использование реагентов, активно применяемых в процессе водоочистки, так как их использование имеет и положительные и отрицательные последствия, например, увеличение количества отходов с очистных сооружений города.

Специалисты предприятия ищут способы сократить использование реагентов, активно применяемых в процессе водоочистки. Фото: Виктория Кандаурова.

«Биотехпрогресс» делает ставку на технологии наиболее близкие к естественным природным явлениям. Так, здесь создан комплекс биологической очистки, в котором использование реагентов стремится к нулю. Эта технология уже используется в их родном городе Кириши.

Знакомство с предприятием для участников проекта «Родники Ленобласти» началось с посещения главного производственного помещения – цеха сборки установок. Там, как уже понятно из названия, работники «Биотехпрогресса» изготавливают оборудование для будущих очистных сооружений. В цехе собирают мембранные установки, установки обратного осмоса и блоки дозирования химреагентов и многое другое.

Поиск новых решений в области водоочистки – процесс серьезный. И очень важный. Фото: из архивов предприятия.

Следом экскурсия перемещается в «секретный ангар», где расположен отдел новой техники. Здесь моделируются процессы будущих очистных сооружений, для чего специалисты создают очистные сооружения в миниатюре и в точности повторяют технологические процессы, что позволяет получить фактический результат очистки еще до начала проектирования. Инженеры этого отдела занимаются исключительно нетривиальными задачами. Опытно-промышленные испытания, которые здесь проводятся, доказывают эффективность выбранных решений и технологий водоочистки для каждого конкретного случая.

В этом же отделе находится и настоящая лаборатория, где специалисты разрабатывают новые решения для очистки воды. Участникам «Родников Ленобласти» посчастливилось увидеть уникальную разработку – установку плазменного окисления. В обычной на вид металлической коробке моделируются процессы, которые происходят во время грозы. По словам специалистов, в будущем такие технологии могут помочь в обеззараживании высокотоксичных сточных вод (например, из инфекционной больницы и т.д.).

А вот и химическая лаборатория, еще одна ключевая точка производственной площадки. Специалисты этого отдела сопровождают разработки и испытания на всех этапах, именно они занимаются исследованиями водной среды. В их небольшом кабинете находятся несколько аппаратов, с помощью которых можно узнать про Н O абсолютно все.

- С помощью этого аппарата можно определять анионы и катионы, то есть солевой состав. А здесь мы проверяем воду на наличие тяжелых металлов. Наша гордость – лазерно-дифракционный анализатор, с помощью лазерной рефракции мы можем увидеть в воде частицы размером от 17 нанометров, - поясняют специалисты лаборатории.

Правда, людям без соответствующего образования в этот кабинет лучше не заходить… так как чувство стыда перед школьной учительницей химии там появляется уже через несколько секунд.

В следующем году группе компаний «Биотехпрогресс» исполнится 30 лет. Фото: из архивов предприятия.

От идеи до ввода в эксплуатацию

Группа компаний «Биотехпрогресс» была создана в 1989 году на базе киришского опытно-конструкторского бюро тонкого биологического машиностроения. Отцом-основателем «Биотехпрогресса» стал «выпускник» ОКБ Сергей Васильевич Петров, который и собрал в новой компании лучших конструкторов и технологов бюро. Сегодня предприятие возглавляет его сын Денис Петров, который принял бразды правления в 2012 году.

«Биотехпрогресс» - одна из немногих компаний на постсоветском пространстве, которая самостоятельно решает задачи очистки воды «под ключ» - разрабатывает технологическое решение, подбирает и разрабатывает оборудование, выполняет проектные и строительные работы. Гордостью и визитной карточкой группы компаний являются очистные сооружения в поселке Красная поляна. Они были созданы в преддверии Олимпиады в Сочи, причем, в максимально короткие сроки.

«Грязной воды на планете нет, есть только неочищенная» - эту фразу на предприятии повторяют постоянно. И для перехода Н O на «светлую сторону» необходимо всего несколько вещей: наука, технологии, и люди, которые искренне любят свою работу. Тогда есть шанс, что родники – и не только в Ленобласти – станут намного чище.

БИОТЕХПРОГРЕСС

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