2018-11-15T23:53:57+03:00
Общество

«Во имя процветания человечества»: В Петербурге три дня будет проходить Международный культурный форум - 2018

35 тысяч участников съехались в Северную столицу Невы из ста стран мира [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Праздник культуры продлится в Петербурге три дня.Праздник культуры продлится в Петербурге три дня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Утром 15 ноября в Главном Штабе можно было случайно встретить не только директора Михаила Пиотровского, но и режиссера Александра Сокурова, и действующего градоначальника Александра Беглова. В пестрой толпе, что шумела в атриуме, мелькали даже послы и министры. Сливки культурного общества собрал седьмой Петербургский международный культурный форум 2018.

В этом году участниками форума станут 35 тысяч человек из более чем ста стран мира, 13 тысяч из них – профессионалы высокого уровня. А ведь всего шесть лет назад форум, первый по счету, посетило всего семьдесят гостей и спикеров. Праздник культуры продлится в Петербурге три дня. В программе – четырнадцать секций, которые возглавили живые символы своего искусства: Федор Бондарчук и Денис Мацуев, Николай Цискаридзе и Людмила Вербицкая.

Министр культуры Владимир Мединский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр культуры Владимир Мединский.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Петербург – признанная столица культурной жизни, – отметила на церемонии открытия форума заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец. – А седьмой Петербургский международный культурный форум станет новой площадкой для новых культурных свершений. Во имя процветания всего человечества.

Министр культуры России Владимир Мединский «принес» на открытие форума последние данные ВЦИОМа. И они радуют: за последние три года регулярно «окультуриваться» стали на тридцать процентов больше россиян. Итого завсегдатаев музеев, филармоний и театров в стране сейчас 88 процентов.

Почетными гостями форума стали сразу две страны – Италия и Катар. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почетными гостями форума стали сразу две страны – Италия и Катар.Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый четвертый житель России ходит в музей минимум раз в год, а ведь всего три года назад россияне бывали там в три раза реже. Шесть из десяти соотечественников слышали о «Ночи музеев» и, если и не посетили еще, то планируют. А для сорока процентов излюбленное место культурного досуга – театр.

Сливки культурного общества собрал седьмой Петербургский международный культурный форум 2018. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сливки культурного общества собрал седьмой Петербургский международный культурный форум 2018.Фото: Олег ЗОЛОТО

– На протяжении нескольких последних лет мы являемся свидетелями возрождения отечественной культуры и беспрецедентного внимания государства к этой отрасли, – подчеркнул Мединский. – И наши с вами соотечественники считают приоритетом, на который нужно направлять бюджет, поддержку молодых талантов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что именно в Петербурге ровно триста лет назад прошло первое крупное культурное событие в стране – петровская ассамблея.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Культура для нашего города всегда была одним из столпов, она во все времена воспитывала настоящих петербуржцев, – сказал Александр Беглов. – Уверен, Северная столица еще сыграет одну из ведущих ролей в неизбежном Ренессансе мировой классической культуры. Ведь только культура способна пробуждать лучшие чувства и объединять людей.

Почетными гостями форума стали сразу две страны – Италия и Катар. Обе представят свои обширные интересные программы.

В этом году участниками форума станут 35 тысяч человек из более чем ста стран мира. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году участниками форума станут 35 тысяч человек из более чем ста стран мира.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Культурное сотрудничество Италии и России – многовековая традиция, родившаяся из душевного и даже духовного родства, – произнес со сцены посол Италии в России Паскуале Терраччано. – Россия всегда была фундаментальным партнером для Италии во многих областях, но краеугольным камнем отношений была и остается культура. Это та область, где ярче всего проявляется итальянский и русский гений.

– Форум символизирует преодоление различий, – отметил Его Превосходительство министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али. – Для всех нас это прекрасная возможность поделиться богатством наших культур, чтобы понять: все мы, живущие на этой земле, едины.

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