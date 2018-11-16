Защитники памятников Италии: «Мы спасаем корни страны. А значит, и ее будущее»

Петербург – город-памятник, борющийся за сохранение культурных ценностей. Италия – страна, которая в этом преуспела. Специально к Международному культурному форуму почетный гость Алберто Дерегибус, заместитель руководителя службы карабинеров, рассказал «Комсомолке», как в его родной стане охраняют культурные ценности.

ОСОБОЕ ВОЙСКО

– Господин Дерегибус, как появилась Служба карабинеров по охране культурного наследия и борьбе с контрафакцией?

– Особое подразделение итальянской полиции создали 3 мая 1969 года, за год до Парижской конвенции ЮНЕСКО, где предлагалось учредить специальные службы по охране национального культурного наследия. Корпус карабинеров появился в особый период, когда культурное наследи Италии, особенно архитектура, стало жертвой беспринципных мародеров.

Это корпус, входящий в состав войск карабинеров. Он занимается безопасностью, охраной и предотвращением преступлений, он же служит главным информационно-аналитическим центром. На международном уровне мы сотрудничаем с Европолом, Интерполом, ВТО.

– Каковы направления работы Вашей штаб-квартиры? Какими полномочиями обладаете? Когда вмешиваетесь?

– Главная задача – охрана произведений искусства: расследования, контроль над рынком художественных ценностей, возврат незаконно экспортированных предметов искусства силами дипломатии. Работаем с населением: повышаем осведомленность, особенно в учебных заведениях.

Порой вмешиваемся в качестве оперативной группы, если культурному наследию грозит серьезный ущерб. Боремся с похищением произведений искусства, торговлей незаконно выкопанными археологическими артефактами, экспортом культурного наследия, подделкой, торговлей вне закона редкими книгами и архивными документами, строительством в заповедных зонах.

Положение у нас особенное. Мы подчиняемся одновременно Министерству обороны, МВД, Минюсту и Минкульту.

– В Петербурге подобной службы нет, несмотря на множество охраняемых знаковых зданий. Что нужно для организации такой штаб-квартиры у нас?

– Искренне надеюсь, что такое подразделение полиции можно создать в любой стране. Мы выбираем сотрудников среди тех, кто уже служит в войсках карабинеров и имеет пятилетний опыт работы в оперативных частях. Предпочтение отдаем тем, что изучал античность: среди нас есть археологи, искусствоведы. Курс обучения составляет в среднем пять недель: четыре недели – теория, неделя – практика.

– Какие новые технологии вы используете?

– Базу данных украденных произведений искусства Leonardo. В ней – более 1 227 000 описаний похищенных объектов и более 604 000 изображений. Причем база доступна онлайн людям по всему миру.

ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ

– Какой подход использует сегодня международное сообщество для сохранения культурного наследия?

– В последние годы человечество стало более сознательно относиться к проблемам незаконной торговли объектами наследия. В 2016 году Ахмад аль-Факи аль-Махди, один из лидеров террористической группы «Ансар Дайн», был приговорен Международным уголовным судом в Гааге к девяти годам тюрьмы за «военные преступления» и «разрушение исторических и религиозных памятников» в Томбукту, Мали, в 2012 году.

Прошло много времени, прежде чем взросли семена идеи неприкосновенности культурного достояния. Это новое глобальное понимание роли, которую играет культура в безопасности.

– Как можно научить широкую общественность охранять и сохранять культурное и архитектурное наследие?

– Эффективную и обширную охрану наследия можно обеспечить только вместе, всем обществом. Мы рассказывает о своей работе в школах, организуем соревнования, конференции, выставки, которые демонстрируют и возвращенные предметы искусства, и нанесенный урон.

Осознание того, что культурное наследие является частью нашей идентичности, нашего «дома», – единственный инструмент, который гарантирует неослабевающую и эффективную охрану в любом месте и в любое время.

ОБЫСК В ЧЕТЫРЕХ СТРАНАХ

– Пожалуйста, расскажите о преступлении, раскрыть которое было сложнее всего.

– Недавно прошла крупная операция против хорошо организованной преступной группировки, вовлеченной в международную незаконную торговлю итальянскими археологическими объектами. Сложность была в том, что в ОПГ не было четкой иерархии: это была сеть узлов, и каждый за вознаграждение выполнял свою функцию – от кражи до подделки документов.

Расследование под кодовым названием «Деметра» началось в 2014 году для борьбы с мародерством на местах археологических раскопок в центре Сицилии. ОПГ возглавлял английский галерист. Члены группировки выкапывали артефакты, создавали поделки, провозили в Германию и «очищали», приписывая им фальшивое место происхождения. Затем продавали коллекционерам через аукционы в Мюнхене.

Последнее оперативное мероприятие прошло 4 июля этого года. В четыре утра более 250 полицейских одновременно обыскали сорок домов в Италии, Великобритании, Германии и Испании. Задержали 56 подозреваемых, изъяли более 23 000 артефактов (древние монеты, статуи и прочее), 191 палеонтологический объект и около 1 300 подделок. Стоимость возвращенных ценностей – сорок миллионов евро.

– Что значит спасение исторических, культурных и архитектурных памятников лично для Вас?

– Это спасение следов прошлого, корней страны, традиций людей. И это забота о будущем.

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