2018-11-16T18:12:30+03:00
Досуг

В Санкт-Петербурге пройдет премьерный показ документальной драмы «Главный грек Российской империи»

Фильм посвящен выдающемуся политическому деятелю Иоаннису Каподистрию
Степан СТЕПАНОВ
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«Главный грек Российской империи».«Главный грек Российской империи».
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18 ноября в 14.00 состоится торжественная церемония возложения цветов от греческой диаспоры России к памятнику Иоанниса Каподистрия на Греческой площади (на пересечении Лиговского пр. д. 6 и Прудковского пер.).

А в 16.00 в кинотеатре «Аврора» состоится премьерный показ докудрамы «Главный грек Российской империи», посвященный 190-летию установления дипломатических отношений России и Греции. Фильм рассказывает о первом Президенте Греции и Министре иностранных дел Российской империи времен правления Александра I, выдающемся политическом деятеле ΧΙΧ века Иоаннисе Каподистрии.

Картина вышла в свет при поддержке Федеральной национально-культурной автономии греков России, Министерства культуры РФ, Посольства Греции в России и получила первое признание на XII Всероссийском фестивале исторических фильмов «ВЕЧЕ» в Великом Новгороде, взяв приз за «Лучший киносценарий».

На премьере фильма в Санкт-Петербурге планируется присутствие почетных гостей: Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в РФ А. Фриганаса, Консула Греческой Республики в Санкт-Петербурге П. Беглитиса, Министра культуры РФ В.Р. Мединского, Руководителя Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринова, и.о. губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, Президента ФНКА греков России И.И. Саввиди, исполнительного директора РВИО А.В. Баркова, съемочной группы, актерского коллектив фильма и др.

Информация о драме «Главный грек Российской империи»

Режиссер фильма - Светлана Музыченко.

Оператор фильма – Руслан Герасименков.

Продюсеры фильма – Наталья Иванова и Мария Ксинопуло.

Документальная драма «Главный грек Российской империи» рассказывает о жизни и политической карьере известного грека Иоанниса Каподистрии, который с 1809 года верой и правдой служил Российской империи, защищая и отстаивая ее интересы. И. Каподистрия сыграл важную роль и на европейской политической арене: Швейцария обязана ему своей первой Конституцией и нейтралитетом, а его идеи и проекты заложили основу мирного развития Европы вплоть до Первой мировой войны.

В 1815 году он становится Министром иностранных дел Российской империи. Это был исключительный случай, когда на службе у императора Александра I было два министра иностранных дел, два графа: Нессельроде и Каподистрия.

В фильме рассказывается и о мелодраматической истории любви Иоанниса Каподистрии к Роксандре Стурдза, которая была музой и любовью на протяжении всей его жизни, а также – идейным соратником в реализации их общей мечты о независимости Греции.

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