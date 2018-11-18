От Петипа до «моржей» у Петропавловки: В Петербурге завершился Международный культурный форум

Главное культурное событие осени завершилось на берегах Невы: в субботу, 17 ноября, подвели итоги Международного культурного форума, который проходил в Петербурге четыре дня. В нем участвовали 35 тысяч человек из более чем ста стран мира.

В программе было четырнадцать секций. В каждой – десятки интересных мероприятий ежедневно. А ведь еще была и межсекционная программа, и масса мероприятий под эгидой форума.

ДЕНЬ «НОЛЬ»

Накануне официального открытия, 14 ноября, на площадках форума уже кипела культурная жизнь. Почетными гостями в этом году стали сразу две страны – Италия и Катар, обе представили свою программу. Уже в «нулевой» день Катар удивил выставкой современного искусства, первой в России. А Италия начала череду встреч, посвященных Венецианской биеннале 2019 года.

Одной из главных тем форума стало столетие дворцов-музеев Петербурга, которые Петергоф, Гатчина, Павловск и Царское Село отмечают в этом году. Посвященная юбилею конференция прошла в Большом Гатчинском дворце.

Еще одной темой номер один был Крым и его наследие. В апреле специалисты обследовали южный берег полуострова и подготовили предложения по его сохранению. Берег планируют включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

15 ноября состоялось открытие форума в Главном штабе. В этот же день провели ключевые пленарные заседания и круглые столы. Презентовали программу Международной театральной олимпиады, которая пройдет в Петербурге в следующем году. Пианист-виртуоз Денис Мацуев провел «пленарку» секции «Музыка».

Темой круглого стола стало двухсотлетие со дня рождения великого балетмейстера Мариуса Петипа. В рамках мероприятия в дар Петербургскому музею театрального и музыкального искусства передали костюмы руководители балетной секции Николая Цискаридзе.

На наследие как на драйвер развития посмотрели участники заседания, посвященного Парижской декларации ИКОМОС 2011 года. Тему сохранения и разрушение памятников подняли на форуме не раз в контексте вооруженных конфликтов на Востоке.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Главное событие 16 ноября – гала-открытие форума в Мариинском театре, на котором выступил Владимир Путин.

– Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций, – сказал президент. – Они дали нам четкое понимание миротворческой миссии самой культуры. Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

В этот же день обсудили будущее меценатства в России и изучили, «а как у них» – во Франции, в Великобритании. Открыли Международный форум-фест Jazz Across Borders. И, предваряя Театральную олимпиаду, заключили соглашение о сотрудничестве между футбольным клубом «Зенит» и Александринским театром, потому что «футбол – это тоже театр».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

17 ноября началось с заплыва «моржей» у Петропавловской крепости: закаленные петербуржцы отметили завершение форума Днем дельфинов. А в это время в теплом помещении вручали премию Луначарского, а также награждали лауреатов Европейской театральной премии.

Одним из лауреатов самой престижной театральной премии Европы стал худрук Александринки Валерий Фокин. Премию легендарный режиссер и артист получил будто в подарок к полувековому юбилею творческой деятельности, который он отмечает в этом году. Фокину посвятили и встречу с Евгением Мироновым, и лекцию Почетного президент Международной ассоциации театральных критиков Жоржа Баню.

Завершился форум чередой кинопоказов и концертов. Самым ярким событием вечера стала встреча актеров фильма «Красная палатка», которую посвятили девяностолетию спасения итальянской экспедиции ледоколом «Красин».

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