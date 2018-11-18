2018-11-18T20:36:33+03:00
Происшествия

Супруги из Петербурга погибли во время медового месяца в Доминикане

Семейная пара попала в ДТП во время спуска с горы Изабель де Торрес
Роман ЛЯЛИН
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Пара встретилась в тату-салоне Фото: предоставлено родственникамиПара встретилась в тату-салоне Фото: предоставлено родственниками
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Медовый месяц в Доминикане, по словам друзей, обернулся для 25-летней Алены и 31-летнего Дмитрия из Петербурга трагедией. Пара познакомилась год назад. Девушка решила сделать себе татуировку и пришла в салон к Дмитрию. Будущие супруги влюбились в друг друга с первого взгляда и после той встречи уже не расставались. Летом пара сыграла свадьбу, подкопила денег и месяц назад отправилась в путешествие заграницу.

- Они давно планировали куда-нибудь съездить, - рассказала "КП-Петербург" подруга супругов Татьяна. - В Доминикане у них были друзья. Они приехали к нам и мы вместе отдыхали. Все было хорошо, они очень любили друг друга. Мечтали о детях.

Супруги сыграли свадьбу летом Фото: предоставлено родственниками

Супруги сыграли свадьбу летом Фото: предоставлено родственниками

Смертельная авария произошла на горе Изабель де Торрес, когда супруги решили полюбоваться на романтичные пейзажи.

- На скутере поехали на гору Изабель де Торрес, - продолжает Татьяна. - Туда доехали хорошо. Там гора с серпатином, когда стали спускаться, они просто потеряли управление. Не вписались в поворот и въехали в железное ограждение. Алена скончалась на месте. Диму довезли до больницы, но спасти его не удалось.

Сейчас родственники собирают деньги, чтобы перевезти тела супругов в Россию.

- За то, что тела находятся в морге, каждый день капает сумма, - вздыхает Татьяна. - Посольство готовит документы на транспортировку. Сумма пока неизвестна, примерно от 6 до 8 тысяч долларов. Родителям Алены и Димы уже сообщили. Они в шоке.

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