Участники проекта «Мир глазами художников»: Мы говорим на одном языке - языке искусства

Сходить на камерную выставку и увидеть целый мир? Именно такую экспозицию собрали в «Артмузе». Под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума «Комсомольская правда» и проект «Созидающий мир» организовали выставку «Мир глазами художников». Лучшие работы выбрали из картин семидесяти живописцев, которые объездили более десяти стран и провели в творческих экспедициях последние семь лет.

ТВОРЧЕСТВО ГРАНИЦ НЕ ЗНАЕТ

Весной 2011 года меценат Вячеслав Заренков, будущий основатель фонда «Созидающий мир», предложил пяти петербургским художникам провести серию пленэров на Кипре.

Спонтанную, но любопытную идею поддержали Виктор Ямщиков (заслуженный художник России), глава секции живописи Союза художников Петербурга Андрей Базанов (ныне председатель союза), Александр Гришин, Дмитрий Егупов и Юлия Заренкова, невестка мецената и профессиональный художник.

- Проекта еще не было - было желание познакомиться и поработать вместе, - вспоминает Андрей Базанов.

- Мы ездили по острову, общались с людьми. Все это было на высоком подъеме, - делится президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. - Буквально за две недели было создано 58 работ.

Художники вернулись в Петербург уже друзьями. Спустя месяц из лучших этюдов создали выставку в музее Лимасола, которая затем ушла в его коллекцию. Художественная «авантюра» настолько понравилась и живописцам и организаторам, что ее решили повторить.

- Отобрали пленэристов, которые за две недели в силах создать результативную программу для выставки. Это были и опытные, и молодые художники, но все - профессионалы, - рассказывает Базанов. - Составили программу. Так постепенно поездка пяти человек выросла в Международный социальный проект «Мир глазами художников».

За семь лет провели около двадцати экспедиций, причем двенадцать из них - за рубежом. В проекте поучаствовало более семидесяти художников - от митьков до академистов, от студентов до заслуженных художников, - которые пополнили коллекцию фонда на полторы тысячи этюдов!

- Все работы объединены идеей созидательного творчества, все несут идею доброты и любви ко всему сущему, - объясняет Вячеслав Заренков. - Это на политическом уровне существуют какие-то разногласия. Но на уровне человеческом их нет: творчество границ не знает.

- Кому, как не нам, художникам, близка эта идея? - подхватывает Андрей Базанов. - Мы говорим на одном международном языке - языке изобразительного искусства.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВПРОК

В каждую экспедицию отбирают десять - пятнадцать мастеров. Все они должны быть не только профессионалами, но и уживчивыми личностями.

Все работы объеденены идеей созидательного творчества,все несут идею доброты и любви ко всему сущему.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На две недели участники становятся одной семьей. Каждый день - ранний подъем, совместный выезд в новое место. Целый день - работа на улице в любую погоду, - поясняет директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. - Ритм сумасшедший. Художник должен выдавать в среднем по этюду в день.

- Каждый художник решает сам, какого размера этюды писать и сколько холстов с собой брать, - добавляет Андрей Базанов. - На место пленэра везем все это добро на автобусе.

- К выставке нужно подготовить много работ, чтобы было из чего выбрать, - рассказывает молодой художник Арсений Багдасарян, который участвует в проекте последние три года. - Это не тот случай, когда неделю ждешь вдохновения: мы работаем каждый день, выдаем по одному, а то и по паре этюдов. Хочется ведь успеть больше.

География проекта уже охватила Болгарию, Сербию, Чехию, Грецию, Швейцарию, Италию, Германию, Францию, Испанию, Беларусь и Данию. Каждую экспедицию венчает выставка в столице. Страны выбирают не случайно.

На суд зрителей представили уникальную экспозицию -над ней трудились семьдесят художников.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В основу положили православие, поэтому начали с Кипра, - объясняет Наталия Берзина. - Болгария, Сербия, Беларусь близки нам по духу. Нельзя было не посетить Грецию и Италию, откуда вышло все искусство. Кстати, любопытный факт из итальянской экспедиции: если полтора века назад лучшие русские художники совершенствовали мастерство в Италии, то сегодня ситуация прямо противоположная - итальянцы совершенствуются у нас.

Пленэристы везде встречали теплый прием и живой интерес, ведь в Европе пишущих на улице художников увидишь нечасто.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Шли годы, проект рос. И в какой-то момент появилась идея показывать через картины не только мир глазами русских живописцев, но и Россию - глазами иностранцев. Со странами, где выставлялись, затеяли взаимный творческий обмен.

- Иностранным группам стали показывать регионы, глубинку, ведь именно там русская душа, - рассказывает Берзина. - Вози- ли зарубежных художников по Золотому кольцу, по Мурманской области и Карелии, по Красноярскому краю и Хакасии, этим летом были в Новгородской области.

Заграничные мастера уезжают домой с массой эмоций. Чего стоит одна Сибирь, где пришлось ночевать в палатках посреди тайги.

- Есть мнение, что пленэр покидает Европу, но это не так, - подчеркивает Андрей Базанов. - К нам приезжают молодые англичане, финны, испанцы, австралийцы, южноамериканцы. Все они хотят вернуться в среду реалистической школы, к живописи, которая украшает музеи в их странах, но которая была немного задавлена современными течениями. Уезжают счастливые. Приносят практику академической живописи домой. Пленэр не остыл.

В планах проекта - расширять географию, делать еще больше выставок, тематических и персональных, в России и по всему миру. Может, рванут с экспедициями и за океан.

- Опыт творческих экспедиций зачастую дает мощный толчок к развитию, - отмечает Вячеслав Заренков. - Они расширяют кругозор, творческое пространство автора, а это отражается на всей его дальнейшей жизни.