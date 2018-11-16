«Я ору «Спирт» - и в этот момент к ней подносят зажигалку»: Подростки рассказали, как подожгли школьницу

«Ее облили спиртом и подожгли». С такими словами подростки привели ночью на станцию «скорой помощи» свою 14-летнюю обгоревшую подругу. Девочка была еще в сознании, но в крайне тяжелом состоянии. Сейчас школьница находится в коме: у нее 30 процентов ожогов тела. Ирину (имена изменены – прим.ред.) подожгли на «детском квартирнике». Как это называют сами подростки – «на вписке». Эта история уже облетела всю Россию и стала обрастать жуткими подробностями. «Комсомолка» решила разобраться, как на самом деле произошло ЧП.

«ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЛИ ВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ»

Вечеринка подростков проходила в квартире у 14-летнего Артема. Взрослых там не было, поэтому парень и решил позвать друзей. На «вписке» в итоге собрались трое парней и три девочки. Пострадавшая школьница была седьмой. Она отпросилась у мамы погулять, а в итоге ушла на всю ночь. В это время к ней самой пришла переночевать подружка, которая тоже ждала Иру домой.

Артем собрал вечеринку в квартиреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я у Иры осталась, ее дома не было, - рассказала Лена своим друзьям. - И ночью, примерно в три часа, ее маме позвонили из полиции. Сказали, что она в тяжелом состоянии, что ее облили спиртом и подожгли. А потом некоторые стали говорить, что ее привязали к стулу и кинули в нее спичку.

В тот момент подруги Ирины не знали, с кем этой ночью гуляла школьница. Поэтому девочки решили помочь полиции и провели свое расследование.

- Эта ночь для тебя была ужасная, - написала позже одна из подруг Иры. - Я пообещала твоей маме, что пока ты в реанимации, я найду всех, кто там был, и того, кто с тобой это сделал. Я пообещала и нашла. Скоро они ответят за то, что так издевались над тобой этой ночью. За все твои муки.

«МНЕ КОНЕЦ. МЫ СОЖГЛИ ХАТУ»

После ЧП друзья Ирины привели ее к пункту «скорой помощи», который был через дорогу от дома, где проходила вечеринка подростков. Школьница успела назвать медикам только имя того, кто поджег ее. После этого врачи решили ввести девочку в медикаментозную кому. Большую часть подростков, которые были «на вписке», задержали сразу же. Сам же поджигатель после ЧП сбежал. Удивительно, но единственное, о чем беспокоился в тот момент парень – сгорит ли квартира его родственницы.

- Мне … [конец], - написал Артем своей подруге после ЧП. – Мы сожгли хату.

Парень беспокоился о квартире

После этих слов парень перестал отвечать на сообщения. По словам друзей, он и раньше не отличался примерным поведением.

- Мне сказали, что ребята просто решили пошутить, - делится знакомая Артема. – Когда Ирину подожгли, они поняли, что это уже плохо. И начали тушить ее. Но Артем плохой на самом деле. Пьет, курит, говорят, что и еще кое-что принимает. Он часто гуляет ночами.

Тем не менее, не все одноклассники Ирины верят, что школьницу подожгли случайно.

- Одни говорят, что баловались, и это вышло случайно, другие - что они поссорились, из-за этого все и прозошло, - пояснила «КП» одноклассница Ирины.

Сам Артем и вправду на своей странице публикует фотографии с сигаретой и картинки с алкоголем. Парень подписан на паблики «Злая молодежь» и «Хулиганы». В своих же постах школьник, судя по всему, жалуется на безответную любовь.

Артем публикует на страницы снимки с сигаретами и алкогольФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Никогда не живи с человеком, - писал недавно школьник. - Вот ты им живешь, все хорошо. Радуешься. А потом бум, и все, человек ушел. И ты даже не знаешь, что тебе делать, как жить дальше. Поэтому ты думаешь, как же все … [плохо] в этой жизни, как же все уже … [достало].

«ЧТО ЕЕ ПРИВЯЗАЛИ К СТУЛУ - ЛОЖЬ»

Сами участники той вечеринки сейчас дают показания в полиции. Своих друзей парни уверяют, что не понимают, как произошло ЧП.

- Я вторые сутки в отделе, - написал своим друзьям Кирилл. - В соседнем кабинете Антон. Я не знаю, зачем Артем сделал это. Мы этого не делали, только тушили ее.

Школьница находится в комеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сидевший в другом кабинете Антон в это время давал такие же показания.

- Это случайно вышло, - пояснил парень. – За что это сделали? Не за что. Была бутылка. Мы думали, что там вода. Ее облили. Все говорят, что это вода. Я ору: «Спирт!». И в этот момент к ней подносят зажигалку. Слово пацана даю, что случайно. То, что ее привязали к стулу, это все ложь желтой прессы.

Другие участники вечеринки дают показания в полицииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Был ли поджог случайностью, сейчас разбираются следователи. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. А пока силовики разбираются в ЧП, друзья Ирины мечтают отомстить за свою подругу.

- Они ответят за все, что сделали с тобой, - пишут гневные посты школьники.