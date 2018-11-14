Неизвестная блокада: На форуме презентуют книгу об островах - героях Финского залива

Культурный форум - это не только музыка, кино и театр, это еще и литература. На одной из секций представят книгу «Неизвестная блокада: путь на острова». Это вторая книга Анатолия Аграфенина о блокаде. Что еще мы не знаем о том трагическом и героическом времени?

ЛОГИКА ВОЙНЫ

- Неизвестная блокада - это, казалось бы, нонсенс: про нее уже все рассказано, - говорит автор. - Но что-то постоянно на слуху. А что-то, что раньше казалось второстепенным и отходило на второй план, со временем просто забылось. С десятилетиями мы утратили логику событий. О том, что 8 сентября началась блокада Ленинграда, знают все. Но почему и как это произошло? Об этом мы и пытаемся ответить в серии «Неизвестная блокада».

Идея издательского проекта писателя совместно с «Комсомольской правдой» и фондом «Созидающий мир» появилась несколько лет назад.

- В 2015 году президент фонда Вячеслав Заренков установил памятник Малой дороге жизни в Лисьем Носу, - рассказывает директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. - Скульптором стал житель Лисьего Носа Виктор Новиков, который встретил войну 12-летним подростком. Ему помогал его ученик Андрей Поляков. Монумент выполнили в виде солдата, будто освещающего фонарем ту ледовую трассу мужества. Но оказалось, что многие, даже жители Лисьего Носа, очень мало знают о ней.

Рассказать о Малой дороге жизни попытались через газетные очерки, акции, конкурсы детского рисунка, занятия в школах. Но все это разовые акции, а хотелось увековечить память о тех событиях.

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

В очередную годовщину снятия блокады Ленинграда, 27 января 2018 года, презентовали книгу Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». Она имела такой успех, что за неполный год ее успели перевыпустить дважды.

Автор исторического издания Анатолий Аграфенин. Фото: Из архива Анатолия Аграфенина.

- Малая дорога жизни - уникальный пример взаимодействия человека с природной стихией, - говорит писатель. - Пускать караваны машин, тракторов и танков по льду моря - большое искусство. Необходимо было провести точные расчеты и здраво проанализировать ситуацию. Работу трассы обеспечивали не только военные строители и инженеры, но и цвет ленинградской науки - ученые Физтеха (ныне - Физико-технический институт имени Иоффе. - Прим. ред.). Семь специалистов института в будущем получили Нобелевскую премию.

Еще в ходе работы над книгой Аграфенин заинтересовался, как удалось отстоять Ораниенбаумский плацдарм, небольшой участок земли - всего 65 на 25 километров. С одной стороны - немцы, с другой - побережье Финского залива. Защитники были оторваны не только от Большой земли, но и от блокированного Ленинграда. Автор выяснил: причина - в радиусе обстрела, который возник благодаря артиллерии фортов Красная горка и Серая лошадь. А здесь начинается «еще более неизвестная блокада».

- Малая дорога жизни не заканчивалась в Кронштадте и на плацдарме, а шла на острова, - объясняет Аграфенин. - Об «атаке века» Маринеско слышали все. Но, оказывается, еще в 1942-м советские подлодки выходили в Балтику и вовсю топили немецкие суда. Только за год уничтожили более шестидесяти штук. Базировались они на островах, о существовании которых знают даже не все россияне.

Памятник погибшим защитникам острова Сескар. Фото: Из архива Анатолия Аграфенина.

В первые дни войны нам удалось отстоять три острова в Финском заливе: Лавенсаари (ныне Мощный), Пенисаари (Малый) и Сескар. Они стали базами подводного флота, и их часто называли трамплином в Балтику.

ПОДВИГ КАПИТАНА СТЕБЕЛЯ

С острова Сааремаа (ныне эстонский) взлетали самолеты, бомбившие Берлин в первые дни войны. Когда враг подошел вплотную и стал штурмовать остров, батарея капитана Александра Стебеля три месяца сдерживала движение по проливам Балтики и громила немцев из пушек.

Лишь в октябре, когда закончился боезапас, а защитникам уже неоткуда было ждать помощи, немцам удалось захватить остров. Но прежде Стебель успел затопить батарею. В последнем рукопашном бою капитан был ранен и попал в плен. Целый год фашисты истязали его, чтобы выяснить, как осушить казематы, уходящие под землю на четыре этажа. Стебель тайны не раскрыл. Его казнили во дворе рижской тюрьмы, облив водой на морозе.

Только в 80-х годах, во время экспедиции на Сааремаа, стало понятно, почему немцы так стремились попасть на нижние этажи. Осушив казематы, участники экспедиции увидели шифровальную машину типа «Энигма» с кодами всех наших целей и огневых точек.

- Каждая история - готовая сага или баллада, - продолжает автор. - В них и героизм, и человеческий характер, и стойкость. И все это не какие-то эпизоды, а цепочка событий, которая позволила в конце концов победить. Все годы блокады Ленинград не только мужественно боролся: он приковывал к себе огромные силы немецких войск, которые не отправились под Москву, Сталинград или на Курскую дугу. План «Барбаросса» с самого начала потерпел крах, потому что с первых дней войны фашистские войска столкнулись с колоссальным сопротивлением.

Напасть на Ленинград с моря - решение логичное. Но враг об этом и не думал: в Финском заливе - форты, Кронштадт, острова, превращенные войной в крепости.

- Они сыграли роль в образовании Ораниенбаумского плацдарма, - добавляет писатель. - В 1944 году с него началось наступление и снятие блокады Ленинграда.

«ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ДОЛЖНЫ»

За год работы над книгой Анатолий Аграфенин побывал на островах-легендах, перерыл архивы, взял множество интервью. Удалось застать даже участников тех событий. Жаль, что их сейчас осталось так мало...

Писатель хотел бы создать еще одну книгу, которую посвятил бы обеим Дорогам жизни.

ДОСЛОВНО

«Мы часто повторяем: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но жизнь мчится вперед, умножая череду событий. И если не напрягать память, не продолжать поиски, то постепенно даже самые героические моменты войны могут забыться и уйти. Как уходят те, кто еще хранит воспоминания… Мы намерены продолжить проект, проводить дальнейшие исследования. Важно сохранить память для будущих поколений. Это дает надежду, что история Малой дороги жизни подтолкнет многих к своим личным расследованиям. Ведь под Ленинградом - и не только - победу добывали наши отцы и деды».

(Вячеслав ЗАРЕНКОВ, президент фонда «Созидающий мир».)