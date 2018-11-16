«Русские сезоны» в Италии: Зрителями трехсот мероприятий стали шесть миллионов человек

Век с лишним назад «Русские сезоны» Дягелева влюбили в Россию всю Европу. Тогда за границу привезли лучшее из новаторского. Новые «Русские сезоны», которые путешествуют по миру вот уже два года, демонстрируют лучшее всех сфер и направлений: театр и кино, классическое изобразительное искусство и инсталляции, современная музыка и фольклор.

ГОГОЛЬ В МИЛАНЕ

Первый «Русский сезон» прошел в Японии. В этом году россияне покорили Италию: там прошло и еще пройдет 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 симфонических концерта, 55 балетов, 44 выступления ведущих народных коллективов, 45 цирковых представлений. На очереди – Германия: немецкие «Русские сезоны», которые стартуют 7 января в Берлине, включат более трехсот мероприятий и пройдут по всей стране.

Заместитель министра культуры Павел СтепановФото: Олег ЗОЛОТО

– Это выстраивание культурных взаимоотношений, культурного моста, причем с совершено разными культурами, о чем говорит переключение с Японии на Италию, – отметил на дискуссии, посвященной «Сезонам», в рамках Международного культурного форума заместитель министра культуры Павел Степанов. – А культурная связь с Германией для нас и вовсе особенная.

Директор «Русских сезонов» Алексей ЛебедевФото: Олег ЗОЛОТО

Участники молодого проекта – театры, оркестры и артисты, которые в представлении не нуждаются даже за границей. Так, Театр имени Моссовета поразил «Вишневым садом» в постановке Кончаловского. А Александринский театр подготовил для итальянцев четыре постановки: худрук Валерий Фокин обратился к классике – Гоголю, Чехову и Блоку. Удивят иностранцев и «Евгением Онегиным» Театра имени Вахтангова.

– Мы уже возили Гоголя в Италию. И у зрителя было полное понимание, – отметил Фокин. – Это интернационально: говорится о человеке, с теми дефектами, без которых он жить не может. Такая высокая литература и драматургия итальянцам очень близка.

Худрук Александринского театра Валерий ФокинФото: Олег ЗОЛОТО

Все спектакли пройдут в «Пикколо-театро» в Милане. Александринка давно вышла с ним за рамки обычных гастролей. Директор театра Серджио Эскобар упомянул на форуме, что они даже включили русские спектакли на русском языке в свой постоянный репертуар. К слову, начался путь «Пикколо» в 1947 с горьковского «На дне».

ПЕТЕРГОФСКОЕ ЧУДО

Украшением итальянских «Сезонов» стала выставка, подготовленная четырьмя музеями-заповедниками – Царским Селом, Павловском, Петергофом и Гатчиной – к своему столетию, которое отметили в этом году. Сначала ее выставили в Манеже. А когда речь зашла о путешествии в Италию, пришлось проделать огромную работу.

Директор «Пикколо-театро» Серджио ЭскобарФото: Олег ЗОЛОТО

– Мы понимали, что там должна быть другая выставка: она должна рассказывать о том же, но еще и донести людям степень ценности того, что сохранилось, и трагичности, которая это сопровождала, – объяснила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. – В результате собрали сто шедевров, по 25 из каждого музея. Гигантский пласт материала представили в мультимедийном виде.

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена КальницкаяФото: Олег ЗОЛОТО

Хотя любая выездная выставка для музейщиков – риск, из России в Палермо доставили ценнейшие экспонаты, в том числе костюм Екатерины Второй.

– А дальше произошло чудо: сначала месячную выставку продлили еще на месяц, а затем попросили продлить до конца января, – поделилась Кальницкая. – Это доказывает: людям действительно интересно.

О «МАТИЛЬДЕ» НЕ ЗАБЫЛИ

Еще одну удивительную выставку организовали силами Академии Ильи Глазунова. Экспозицию в Риме составили из лучших дипломных работ. Особый интерес итальянцев вызвало то, что они сами практически утратили, – это… итальянская школа живописи.

Почетный академик РАХ Татьяна ШумоваФото: Олег ЗОЛОТО

– Вывезли около шестидесяти крупномасштабных полотен: Рим, Генуя, Сан-Ремо, – рассказывает президент Центра кинофестиваля и международных программ, почетный академик РАХ Татьяна Шумова. – Это была мечта Глазунов. Каждые пятнадцать минут на выставку заходило пятьдесят-шестьдесят посетителей.

Директор Итальянского института культуры в Москве Ольга СтрадаФото: Олег ЗОЛОТО

Особое место отвели кино.

– Неделя современного русского кино не ограничилась мейнстримом, – пояснила директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда. – В нее мы включили как авторское кино, так и, например, нашумевшую «Матильду».

Следующие «Русские сезоны» пройдут в ГерманииФото: Олег ЗОЛОТО

С окончанием «Сезонов» проект из принимающей страны не уходит: остаются соглашения, коллективы продолжают гастролировать. И взаимоотношения культур двух стран выходят на качественно новый уровень.

– «Русские сезоны» помогают не только финансово, но и организационно, – подытожил Валерий Фокин. – Такая работа не под силу даже Большому театру. И для всех нас это большое подспорье, которое двигает вперед.

КОНКРЕТНО:

2017 год – Япония, 42 города, 238 мероприятий, 3,5 миллиона зрителей

2018 год – Италия, 74 города, 310 мероприятий, 6 млн зрителей

2019 год – Германия

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