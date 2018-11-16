«Этот праздник искусств и просвещения»: Владимир Путин посетил Международный культурный форум в Петербруге

В Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум, участниками которого стали 35 тысяч человек из более чем ста стран мира. Во второй день на мероприятие, которое проходит в Мариинском театре, приехал и президент России Владимир Путин. Он принял участие в гала-открытии форума и обратился к гостям со сцены.

- Международный культурный форум входит в число наиболее масштабных событий Санкт-Петербурга, - отметил президент. - Концерты, спектакли, выставки, лекции, которые с нетерпением ждут и жители города, и гости Северной столицы России. Созданные участниками форума историко-культурные, образовательные проекты открывают новые содержательные смыслы, утверждают торжество таланта. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за этот праздник искусств и просвещения. Его востребованность - еще одно яркое свидетельство, что культура не имеет границ. В 2018 году у нас проходил Год добровольца. А следующий, 2019 год, знаменует Год театра. Он обещает быть очень насыщенным и весьма содержательным. Его мероприятия охватят, без всякого преувеличения, всю нашу страну. Кульминацией Года станет Международная театральная олимпиада.

Вслед за президентом на сцене с приветственной речью выступили представители искусства: музыканты, актеры, режиссеры. Они в рамках форума принимают участие в различных мастер-классах и всячески продвигают культуру в массы.

- Музыка помогает мне снимать кино, и я рад, что занимался музыкой. Но, конечно, я никогда не сыграю, как Денис Мацуев. Если только, как Владимир Владимирович, - пошутил Андрей Кончаловский.

Российская актриса театра и кино Анна Большова в этот вечер решила вспомнить о своем учителе, Марке Захарове. Большова произнесла трогательную речь и вспомнила, с чего начался ее творческий путь.

- Я пришла к Марку Анатольевичу в театр Ленком, на прослушивание, и осталась там навсегда. Мне сразу предложили три главных роли. Я оказалась на одной сцене с Янковским, Чуриковой, Абдуловым. Я плакала и утыкалась в пузо Броневому в «Королевских играх». Я шептала и пела Караченцову «Я тебя никогда не забуду» в «Юноне и Авось». Встреча с мастером – это чудо, без которого не может состояться ни одна творческая судьба.

Завершится вечер большим концертом, на котором прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звёзд и талантливой молодежи.