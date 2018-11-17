Необычные увлечения футболистов «Зенита»: Жирков восстанавливает ретроавто, а Маркизио интересуется живописью

Мы видим их на поле и читаем в прессе о их похождениях, но ведь даже не представляем, чем живут эти ребята. Было у отца два сына, а третий – футболист. К, сожалению, актуальность старинной поговорки, высмеивающей ограниченность умственных способностей мастеров кожаного мяча, часто подтверждалась реалиями жизни. Но времена меняются. Теперь даже проводящие с мячом почти круглый год футболисты, готовы похвастаться знаниями и умениями в других областях. «Комсомольской правде» стали известны увлечения игроков «Зенита».

Юрий Жирков может открыть свой музей

У 35-летнего полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова редкое хобби, даже исключительное. Уже восемь лет он собирает коллекции медалей, кителей и многих других предметом со времен Великой Отечественной войны. Много у спортсмена и немецких исторических вещей.

Потому культурный досуг Юрия давно стал заполняться посещением выставок, музеев и чтением исторической литературы. Отношение к своим экспонатам у Жиркова предельно трепетное – никого к ним не подпускает, все начищает сам.

Он давно хочет открыть военный музей в Калининграде, родном городе супруги футболиста Инны Жирковой. Символично и выбранное место для этого заведения – старый немецкий бункер. Впрочем, долгим и благородным планам зенитовца сбыться пока не суждено – для открытия музея в Янтарной столице требуются десятки согласований и соблюдение юридических процедур.

Пока же он продолжает накапливать экспонаты. Один из самых ценных - ретроавтомобиль, выпущенный больше семидесяти лет назад! Футболист рассказывал, что старинный ЗИС подарил ему тесть. Кстати, известно, что ЗИС Юрия Жиркова не простой, а участник калининградского Парада Победы 1945 года!

Клаудио Маркизио в Эрмитаж ходит, как на работу

У перешедшего в сентябре в «Зенит» семикратного чемпионата Италии увлечение логичное для уроженца страны, которая ассоциируется с древней культурой. Но тоже очень редкое для спортсмена. Маркизио всерьез интересуется живописью. Итальянец отслеживает новинки, разбирается в специфике популярных направлений, уверенно отличает стиль мастеров разных национальностей.

Маркизио всерьез интересуется живописью.Фото: ФК "Зенит"

За два с половиной месяца в Санкт-Петербурге Клаудио уже несколько раз побывал в Русском Музее. Теперь ждет, когда появится возможность для основательного ознакомления с Эрмитажем. Это для зенитовского полузащитника не просто возможность глянуть на шедевры мирового искусства, а серьезное и познавательное мероприятие. Потому требующее соответствующего запаса времени.

Маттиас Краневиттер обожает гольф

Возможно, для 25-летнего аргентинца с немецкими корнями футбол только первая часть спортивной карьеры. Играть на серьезном уровне в гольф можно в гораздо более старшем возрасте, чем тот, когда обычно заканчивают карьеру футболисты. А в соревнованиях ветеранов находится место и для 80-летних участников. До столь почтенных лет Краневиттеру еще больше полувека, пока же зенитовец практикует свои навыки в свободное от прямых обязанностей время.

К гольфу Краневиттер привлекал и зенитовских соотечественников.Фото: ФК "Зенит"

Гольфом занимать свой досуг аргентинец начал еще, когда выступал на родине, продолжил в Испании, где один сезон выступал за «Атлетико». Верен этому хобби Маттиас остался и в «Зените». Практикует свои навыки в гольфе он обычно на сборах, когда футболисты получают выходной. В Петербурге этим заниматься не позволяет рабочий график. Гольф – дело основательное, за часок-другой здесь не управиться. Кстати, к этой игре Краневиттер привлекал и зенитовских соотечественников: Эммануэля Маммана, Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси. Но никто из них к умениям Маттиаса пока и близко не подобрался. Сам-то Краневвитер уже освоил полупрофессиональный уровень.

Далер Кузяев - будущий доктор наук?

Четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России - еще один зенитовец из разряда «странных». Но Далер Кузяев выделяется не только в «Зените» и даже не только во всем современном российском футболе. Он пишет диссертацию. Учеба в аспирантуре без отрыва от профессиональной карьеры? Таких за всю историю отечественного футбола были единицы! После окончания ФИНЭКА Кузяев закончил магистратутру, затем поступил в аспирантуру, где второй год изучает экономику. Когда коллеги футболиста беззаботно проводят выходные, Далер берется за учебу, в которой скидок не предусмотрено.

Далер Кузяев выделяется не только в «Зените».Фото: ФК "Зенит"

Кузяев рассказывал, что среди преподавателей полно тех, кто футболом не интересуется. И соответственно ничего о профессиональных достижениях зенитовца они не слышали. Будет ли он доктором наук? Об этом говорить рано. Далер признавался, что и в ФИНЭКЕ на факультете менеджмента оказался случайно – пошел с другом за компанию поступать. Но аспирантура это уже другая история.

Олег Шатов на теннисном корте

Сменил большой мяч на маленький. У Олега Шатова особенный интерес к теннису. При этом он больше любит играть сам на корте, чем смотреть соревнования по этому виду спорта. Но просто помахать ракеткой это не для 28-летнего зенитовца. В планах у Олега освоение теннисных навыков под руководством профессионального тренера. Теперь бы время на это найти!