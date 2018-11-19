В Генштабе представили книгу «Неизвестная блокада: путь на острова»

Книгу «Неизвестная блокада: путь на острова» – вторую в серии писателя Анатолия Аграфенина, посвященной тому страшному времени, – презентовали в Эрмитаже в рамках Международного культурного форума. Вечером 15 ноября в зале Главного штаба собрались блокадники, издатели, благотворители. Чтобы поблагодарить друг друга: над книгой трудились все вместе.

СЕКРЕТНАЯ ТРАССА

– Хотя на обложке стоит мое имя, у нас сформировалась очень хорошая команда, – оглядевшись, улыбнулся Анатолий Аграфенин. – Это фонд «Созидающий мир» и медиахолдинг «Комсомольская правда», историки и потомки участников войны. Собирать информацию помогали даже из Латвии и Эстонии! И благодаря этой помощи книга и состоялась.

На Культурном форуме Анатолий Аграфенин презентовал новую книгу Неизвестная блокада: путь на острова .

Первой в издательском проекте «Неизвестная блокада» стала книга о Малой дороге жизни.

– На 75-ую годовщину Победы в Лисьем Носу был открыт памятник «Дорога мужества», – вспоминает директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. – Его автором стал Виктор Новиков, встретивший войну двенадцатилетним подростком и переживший в Лисьем Носу всю блокаду. Помогал скульптору его ученик Андрей Поляков. Архитектором и руководителем выступил Заслуженный строитель России Вячеслав Заренков. После появления памятника у жителей возникли вопросы: что это за солдат, что он освещает фонарем, почему он стоит именно здесь? Оказалось, что даже в Лисьем Носу не знают о Малой дороге жизни.

В зале Главного штаба собрались блокадники, издатели, благотворителиФото: Олег ЗОЛОТО

О секретной трассе, которая обеспечивала связь с Ораниенбаумским плацдармом, разорвавшим блокадное кольцо, мало слышали даже в военные годы. Время потихоньку стерло многие факты. Инициаторы создания памятника поняли, что одного монумента мало: нужна книга. Так родился совместный проект «Созидающего мира», Комсомолки и Анатолия Аграфенина.

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

– В прошлом году мы совместно с фондом издали первую книгу, которая вызвала большой отклик, – рассказывает генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. – На одном из мероприятий, почетным гостем которого стал Анатолий Аграфенин, ветеран поднялся из зала и сказал: «Я читаю «Комсомолку» с 1940-го, храню выпуск, посвященный снятию блокады Ленинграда…». Тогда я четко понял, какая серьезная миссия лежит на нас. И что нужно продолжать проект дальше.

Наталия Берзина, Анатолий Аграфенин и Иван ВласовФото: Олег ЗОЛОТО

Вторую книгу о неизвестной блокаде посвятили островам Финского залива.

– Об их существовании знают даже не все россияне, – отмечает Анатолий Аграфенин. – Между тем, в годы Великой Отечественной эти острова превратились в поле жестоких сражений.

Писатель путешествовал и общался с потомками участников войныФото: Олег ЗОЛОТО

Писатель путешествовал по клочкам суши, хранящим великую историю, общался с потомками участников войны.

В первую очередь, автор старался для молодого поколенияФото: Олег ЗОЛОТО

– Работал напряженно, – добавляет «свидетель создания книги», коллега Аграфенина Сергей Кочин. – На все отвечал: «Извини, но сейчас мне надо закончить книгу». Не потому, что он не укладывался в срок или в размер: просто хотел максимально насытить ее деталями.

КРАТЕРЫ ОТ БОМБ

На страницах собраны малоизвестные факты из военного прошлого островов Финского залива. Тут и портреты героев, и курьезные случаи, и подвиги. Пронзительна история защитника острова Саарема капитана Стебеля, который погиб, но тайн врагу не раскрыл.

Анатолий АграфенинФото: Олег ЗОЛОТО

– Я представляю историю своей семьи: отец прошел войну от Ленинграда до Берлина, а мама с сестрой и бабушкой провели здесь всю блокаду, – поделилась директор Высшей школы печати и медиатехнологий, заведующая кафедрой книгоиздания и книжной торговли Университета промышленных технологий и дизайна, филолог Наталья Лезунова. – Слышала от них немногое: они не любили об этом вспоминать. Знаю, что в зиму 1942-го мама везла хоронить своего отца через весь город на саночках…

На страницах собраны малоизвестные факты из военного прошлого островов Финского заливаФото: Олег ЗОЛОТО

Работа над изданием сработала в обе стороны: книга обогатилась историями, но и ее герои и их потомки узнают из нее много нового.

– В первую очередь, пишу для молодого поколения, – отметил Аграфенин. – Конечно, молодежь воспринимает войну по-своему, но непременно – с почтением и грустью, и это радует. Воспоминания о войне – словно гигантские кратеры от тонных бомб: сколько лет прошло, а они все не зарастают.

Презентация закончилась автографамиФото: Олег ЗОЛОТО

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