Шляпки и принты: Вячеслав Зайцев показал, что будет модным весной 2019 года

15 ноября легендарный модельер и художник 80-летний Вячеслав Зайцев на культурном форуме в Петербурге лично представил свою новую коллекцию Haute culture и pret-a-porte de luxe (высокая культура, авторский бренд премиум класса – прим. авт.) «Фантасмагория». Показ именитого модельера стал, пожалуй, самым ярким Fashion событием форума. Сегодня его стиль узнаваем со всем мире, а ведь его первую коллекцию, состоявшую из ярких телогреек, цветных сапог и юбок, сшитых из павлопосадских платков, еще в 1963 году забраковал худсовет.

«КП» - Петербург» побывала на показе и собрала для вас самые яркие наряды кутюрье, а модный стилист Мария Жукова прокомментировала образы, представленные в коллекции.

- Мода для меня - уникальный вид искусства, - говорит Мария. - Меня всегда завораживало то, что одежду можно созерцать, как скульптуру или картину, и с помощью неё же менять изнутри личность человека. Ты - не то, что ты ешь, а то - что ты носишь.

Меня вдохновляет футуризм и минимализм, я, так называемый «стилист нового поколения». Однако я с детства восхищалась Вячеславом Зайцевым, как художником и личностью, концепция бренда которого словно из другого мира, нежели моего. Хочу разобрать несколько образов с его показа.