2018-11-19T12:31:50+03:00
Звезды

Шляпки и принты: Вячеслав Зайцев показал, что будет модным весной 2019 года

Показ «Фантасмагория», презентованный в Петербурге, произвел впечатление даже на самую изысканную публику
Людмила ИЛЬИНА
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«КП» - Петербург» побывала на показе и собрала для вас самые яркие наряды кутюрье.«КП» - Петербург» побывала на показе и собрала для вас самые яркие наряды кутюрье.Фото: Артем КИЛЬКИН

15 ноября легендарный модельер и художник 80-летний Вячеслав Зайцев на культурном форуме в Петербурге лично представил свою новую коллекцию Haute culture и pret-a-porte de luxe (высокая культура, авторский бренд премиум класса – прим. авт.) «Фантасмагория». Показ именитого модельера стал, пожалуй, самым ярким Fashion событием форума. Сегодня его стиль узнаваем со всем мире, а ведь его первую коллекцию, состоявшую из ярких телогреек, цветных сапог и юбок, сшитых из павлопосадских платков, еще в 1963 году забраковал худсовет.

«КП» - Петербург» побывала на показе и собрала для вас самые яркие наряды кутюрье, а модный стилист Мария Жукова прокомментировала образы, представленные в коллекции.

- Мода для меня - уникальный вид искусства, - говорит Мария. - Меня всегда завораживало то, что одежду можно созерцать, как скульптуру или картину, и с помощью неё же менять изнутри личность человека. Ты - не то, что ты ешь, а то - что ты носишь.

Меня вдохновляет футуризм и минимализм, я, так называемый «стилист нового поколения». Однако я с детства восхищалась Вячеславом Зайцевым, как художником и личностью, концепция бренда которого словно из другого мира, нежели моего. Хочу разобрать несколько образов с его показа.

Мода 2019: Вячеслав Зайцев презентовал свою новую коллекцию в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН Все гармонично и соответствует эстетике Вячеслава Зайцева. Единственное, что бросается в глаза - алая помада, которая разбивает образ. Я бы использовала более глубокий оттенок.

Мне нравится сочетание глубоких оттенков: фиолетового и темно - бирюзового. Цветочный принт и мех дают отсылку к русским красавицам.

Фото: Артем КИЛЬКИН Интересный крой платья - пышная пачка, совмещённая с верхом, словно из костюмной группы.

Нестандартное решение.

Фото: Артем КИЛЬКИН Стоило бы убрать шапку и заменить ботфорты на плоском ходу на другую обувь, например на каблуке. В этом случае сохранилась бы концепция показа, и образ был бы гармоничен.

По отдельности вещи из образа вполне имеют право на существование, но вместе смотрятся крайне несовременно и разрозненно.

Фото: Артем КИЛЬКИН Жукова: Идея интересная, но очень смущает чересчур яркий макияж, придающий образу ненужной агрессивности, и полупрозрачные колготки, которые могли бы быть намного плотнее.

Фото: Артем КИЛЬКИН Яркий подклад с графичным принтом, словно из другой эпохи, добавляет перчинки образу.

Строгая классика, разбавленная элегантными деталями.

Фото: Артем КИЛЬКИН Многослойный брючный костюм с юбкой стилисту Жуковой пришелся по нраву.

Можно носить совместно на вечерние мероприятия, а если разбить его на составные части, то можно адаптировать под любой случай. К примеру, использовать брюки с максимально простым верхом и обувью - получится интересный вариант для встречи с подругами в кафе, или похода в театр.

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