Исаакиевский собор стал православным символом Петербурга по версии верующих

Борьба за Исаакиевский собор в Петербурге продолжается. Только на прошлой неделе Минкультуры России опубликовало результаты голосования в конкурсе «Мой любимый музей», где Исаакий занял первое место, а в воскресенье, 18 ноября, итоги своего опроса провели православные активисты, по которым собор стал главным духовным символом города.

- За Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. По условиям опроса, в нем могли принять участие все, кому дорог Петербург и его храмы, - сообщают организаторы.

Стоит сказать, что всего в голосовании, одним из устроителей стала петербургская метрополия, приняли участие 7693 человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, республики Карелия, Красноярского края и других областей России.

Это меньше, чем в конкурсе Министерства культуры, в котором только за одну неделю высказались около 20 тысяч россиян. Впрочем, на настоящий момент лидирует музей «Новый Иерусалим» из подмосковной Истры. Исаакиевский собор – на втором месте.

Может ли Исаакий претендовать роль главного православного символа Петербурга и чем он является больше, храмом или музеем, корреспондент «Комсомольской правды» спросил у историка Ирины Измайловой.

- Разумеется это храм. Он и строился как главный кафедральный собор Российской империи – Петербург ведь был столицей в то время, - уверена Ирина Александровна. – Даже революция не смогла прервать православных традиций и службы проходили здесь до 1928 года.

Позднее собор был передан в музейное ведомство. Но это, по мнению историка, никоим образом не меняет его изначальное предназначение. Так, во время войны, некоторое школы переоборудовали в госпитали, но это не означает, что и сейчас там надо продолжать лечить людей.

С начала 1990-х годов отобранные у церкви объекты начали возвращать православным, но до некоторых соборов это дело не дошло. Так и Исаакий остался предметом спора между сторонниками светского музея и верующими.

Пока ситуация зашла в тупик. В декабре 2017года власти заморозили передачу храма церкви, а президент Владимир Путин заявил, что у собора будут и музейные и религиозные функции, посоветовав не спекулировать на этой теме.