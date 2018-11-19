2018-11-19T13:50:15+03:00
Общество

Исаакиевский собор стал православным символом Петербурга по версии верующих

А на прошлой неделе его выбрали главным музеем страны в голосовании Министерства культуры
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Исаакиевский собор стал православным символом Петербурга по версии верующих.Исаакиевский собор стал православным символом Петербурга по версии верующих.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
Изменить размер текста:

Борьба за Исаакиевский собор в Петербурге продолжается. Только на прошлой неделе Минкультуры России опубликовало результаты голосования в конкурсе «Мой любимый музей», где Исаакий занял первое место, а в воскресенье, 18 ноября, итоги своего опроса провели православные активисты, по которым собор стал главным духовным символом города.

- За Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. По условиям опроса, в нем могли принять участие все, кому дорог Петербург и его храмы, - сообщают организаторы.

Стоит сказать, что всего в голосовании, одним из устроителей стала петербургская метрополия, приняли участие 7693 человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, республики Карелия, Красноярского края и других областей России.

Это меньше, чем в конкурсе Министерства культуры, в котором только за одну неделю высказались около 20 тысяч россиян. Впрочем, на настоящий момент лидирует музей «Новый Иерусалим» из подмосковной Истры. Исаакиевский собор – на втором месте.

Может ли Исаакий претендовать роль главного православного символа Петербурга и чем он является больше, храмом или музеем, корреспондент «Комсомольской правды» спросил у историка Ирины Измайловой.

- Разумеется это храм. Он и строился как главный кафедральный собор Российской империи – Петербург ведь был столицей в то время, - уверена Ирина Александровна. – Даже революция не смогла прервать православных традиций и службы проходили здесь до 1928 года.

Позднее собор был передан в музейное ведомство. Но это, по мнению историка, никоим образом не меняет его изначальное предназначение. Так, во время войны, некоторое школы переоборудовали в госпитали, но это не означает, что и сейчас там надо продолжать лечить людей.

С начала 1990-х годов отобранные у церкви объекты начали возвращать православным, но до некоторых соборов это дело не дошло. Так и Исаакий остался предметом спора между сторонниками светского музея и верующими.

Пока ситуация зашла в тупик. В декабре 2017года власти заморозили передачу храма церкви, а президент Владимир Путин заявил, что у собора будут и музейные и религиозные функции, посоветовав не спекулировать на этой теме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Новости 24
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок
«Зенит-2» проиграл «Лучу» и подтвердил звание худшей команды ФНЛ
Ночью по аэропорту Пулково бегал динозавр
В ДТП на Лиговском проспекте два человека погибли в сгоревшей машине
В Петербурге ищут водителя, который сбил пару пенсионеров и скрылся
В Петербурге полицейские проверяли станцию метро «Владимирская»
СКА обыграл «Металлург» со счетом 2:1
«Зенит» победил «Шальке-04» со счетом 2:1
На трассе М-10 у грузовика в аварии снесло кузов и половину кабины
В МЧС Петербурга предупредили о гололедице на дорогах
В Петербурге умер создатель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий
На матче «Зенит»-«Шальке-04» ждут 45 тысяч зрителей
В Петербурге неизвестный сообщил о бомбе на улице Думская
На трассе М-10 под Петербургом грузовик насмерть сбил мужчину
В Петербурге посетитель ночного клуба открыл стрельбу
В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
В Купчино «сантехник» украл у 88-летней пенсионерки 320 тысяч рублей
В Петербурге годовалая девочка упала в лестничный пролет с седьмого этажа
Худрук Александринского театра удостоился высшей театральной премии Европы
Полиция Петербурга ликвидировала сразу два притона с азиатками
В Петербурге задержан подросток, который поджег школьницу