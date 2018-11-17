Верните налоги: Советы адвоката по налоговым вычетам

Заплати налоги и спи спокойно. Эту фразу из телерекламы помнит, пожалуй, каждый. Так до какого числа надо уплатить налоги? И как получить налоговые вычеты на образование, недвижимость и медицину? На вопросы читателей "Комсомольской правды" отвечает петербургский адвокат Ольга Сверчкова.

Чтобы все было по закону, оформила ИП, и теперь я индивидуальный предприниматель. Правда, с налогами пока не особо разобралась. Подскажите, до какого числа надо уплатить налоги?

Марина, улица Фрунзе

Для малого и среднего бизнеса применяют упрощенную налоговую систему - УСН 6%. Если индивидуальный предприниматель вел деятельность весь 2018 год, при этом в ИП не было и нет сотрудников, то за полный год надо будет заплатить взносы на пенсионное страхование (26545 рублей) и на медицинское страхование (5840 рублей) - поквартально или одним платежом. Нужно помнить: эти взносы должны быть оплачены до 31 декабря 2018 года.

Кроме этого, если ИП получил доход более, чем 300 000 рублей в год, то он обязан заплатить дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей в год. А также налог по УСН в размере 6 процентов от всего дохода. Расходы при этом не учитываются.

ДЕТИ И НАЛОГИ

У меня ребенок со справкой ребенок-инвалид. Слышала, что мне полагаются налоговые вычеты. Помогите разобраться с этим.

Елена, Московское шоссе

Налоговый вычет дается на любого ребенка. При этом вычет-НДФЛ на ребенка-инвалида суммируется со стандартным вычетом на детей, который зависит от того, какой ребенок по счету. К примеру, вычет на первого ребенка составляет 1 400 рублей, значит на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, который является первым ребенком, вычет для родителя составит 13 400 рублей (1 400 рублей + 12 000 рублей).

При этом в общем порядке для ребенка-инвалида стандартные вычеты предоставляются до конца того года, в котором ребенку исполнится 18 лет, а детям-инвалидам I или II группы, которые являются учащимися очной формы обучения, аспирантами, ординаторами, интернами или студентами - до 24 лет. Если, конечно, облагаемый доход родителя (опекуна, попечителя и т.д.) не превысит 350 000 рублей, уточняет адвокат Ольга Сверчкова.

КУПИЛ КВАРТИРУ - ВЕРНУЛ НАЛОГИ

Взял ипотеку. Положен ли мне налоговый вычет или он касается только единовременной покупки жилья за полную стоимость? Если положен, то когда я смогу его получить и что для этого нужно.

Игорь, проспект Металлистов

Претендовать на налоговый вычет по ипотеке имеет право любой россиянин, который платит государству 13% налогов. Налоговые вычеты предоставляются по окончании налогового периода (календарного года), а подать документы можно в любой момент в течение года.

Если недвижимость приобретается в ипотеку, то помимо вычета по расходам на ее покупку заемщик может получить вычет по расходам на погашение процентов по целевому кредиту.

Имущественный налоговый вычет предоставляется на строительство или приобретение жилья, земельных участков под ИЖС, участков, на которых уже есть жилые дома.

Максимальная сумма, с которой производится расчет, - 2 миллиона рублей. А на погашение процентов по ипотечным займам - 3 миллиона. То есть максимальная сумма вычета, который можно вернуть себе, в первом случае составит 260 тысяч рублей, во втором — 390 тысяч рублей.

Налоговый вычет по ипотечным процентам и основному долгу может выплачиваться двумя способами: через налоговую, когда на счет переводится итоговая сумма за год, или через работодателя - ежемесячно.

Документы, которые надо предоставить в налоговую:

- декларация по форме 3-НДФЛ;

- документ, подтверждающий доходы - 2-НДФЛ;

- ксерокопия паспорта заемщика;

- заявление на предоставление компенсации;

- документы, подтверждающие право на жилье;

- платежные документы, подтверждающие расходы налогоплательщика при приобретении имущества;

- документы, свидетельствующие об уплате процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (получить соответствующие справки можно в банке);

- при приобретении имущества в общую совместную собственность предоставляется копия свидетельства о браке и заявление о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.

Перечень необходимых документов, предоставляемых работодателю:

справка из налоговой инспекции о наличии права на льготу; документ о госрегистрации права на недвижимость; договор покупки-продажи; заявление на предоставление компенсации; расписка в получении продавцом денежных средств за жилье. Эти документы необходимо передавать работодателю каждый год для получения налогового вычета.

Налоговый вычет на квартиру составит 260 тысяч рублей. Посчитала, что с моей зарплаты налогов за год заплатил на 200 тысяч рублей. То есть я получу не 260, а только 200 тысяч рублей и все? Или оставшиеся деньги мне доплатят?

Анастасия, Владимирская улица

Налоговый вычет выплачивается в размере уплаченных налогов. Оставшиеся 65 тысяч переносятся на следующий год. Ну а если вы состоите в официальном браке, то налоговый вычет лучше оформить на двоих - так быстрее деньги вернете.

ВАШ РЕЦЕПТ, ПОЖАЛУЙСТА

На все ли медикаменты можно получить налоговые вычеты и что нужно, чтобы оформить этот вычет?

Ольга, Бронницкая улица

Нет, не на все. В России утвержден исчерпывающий перечень медикаментов, за которые можно получить возврат НДФЛ. Проверить, на какие лекарства можно получить налоговый вычет, а также отнесен ли приобретенный препарат к правительственному списку, можно на официальном сайте Росминздрава.

Получить возврат НДФЛ можно через налоговую инспекцию, дождавшись следующего календарного года, либо напрямую через работодателя. Для подачи заявки на налоговый вычет за лекарства, необходимо собрать следующие документы:

Подать декларацию нужно не позднее 30 апреля. Денежные средства, подлежащие возврату, зачислят на расчетный счет через 30 дней после проверки.

ПРЕДЪЯВИТЕ КВИТАНЦИЮ

Я учусь в вузе, получаю второе высшее. Соответственно, платно. Имею ли я право на налоговый вычет? И кто вообще имеет право на налоговый вычет на образование?

Оксана, Коломяжский проспект

Получить налоговый вычет за обучение могут официально трудоустроенные граждане, регулярно исчисляющие ставку подоходного налога 13% в бюджет страны, и получающие образовательные услуги на платной основе. А также кормилец семьи, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети, если, конечно, он может предъявить все квитанции об оплате за их обучение.

Обязательным условием для получения вычета по НДФЛ за оплату обучения является наличие у образовательного учреждения сертификата и/или лицензии Министерства образования и науки.

При этом возможно применить зачет ранее уплаченных налогов в счет проведенных расходов за получение образования не только в вузах, но и в других учебных заведениях:

1. В дошкольных образовательных центрах – если средства потрачены на учебу, а не содержание ребенка в дошкольном учреждении. Это могут быть, к примеру, курсы рисования, музыки или иностранного языка.

2. В частных школах, например, с углубленным изучением физики, математики, либо гуманитарных наук.

3. Во внешкольных учебных заведениях. Вы имеете право получить вычет, если ребенок обучается в музыкальной или художественной школе, посещает платные дополнительные занятия.

4. Также допускается компенсация за прохождение курсов по повышению квалификации работающих граждан, изучение иностранных языков, обучение в автошколе, получение второго дополнительного среднего-специального, технического или высшего образования, и так далее. Но во всех этих заведениях обучение должно быть одобрено Министерством образования и науки, что подтверждается наличием сертификатов и лицензий.