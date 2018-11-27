2018-11-27T18:49:52+03:00
Общество

«Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием

Но в комитете по образованию в Петербурге к составителям учебника нет никаких вопросов
Елена БЕЗГОДОВА
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Мама школьницы из Петербурга возмущена заданием - написать письмо отцу на фронт.Мама школьницы из Петербурга возмущена заданием - написать письмо отцу на фронт.Фото: СОЦСЕТИ
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«Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо». Такое задание из учебника по литературе для четвертого класса вызвало бурю эмоций у 10-летней девочки из Петербурга. Написать письмо папе, который вот-вот может погибнуть, Саша не смогла. Уронила ручку на стол и заплакала. Кто и зачем заставил ребенка представить родных на фронте?

«Готовимся к войне?»

Мама девочки Ольга Федорченко сегодня уже немного успокоилась. Говорит, если бы с ней журналисты связались чуть раньше, не сдержала эмоций и выпалила все, что думает о составителях учебника. Родительница это, к слову, сделала в интернете. Где впервые рассказала об уроках дочки.

«Кто, какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий?! Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?! Это дно, хотя, как я понимаю, далеко не последнее…» - возмущалась Ольга.

Мама, увидев лицо зареванной дочери, разрешила девочке задание не выполнять.

- Да, предложение написать письмо отцу на фронт было после изучения стихотворения «Письмо папе на фронт», - рассуждает мама Ольга. – Но психологически моя дочь не была к этому готова, ведь она писала, как и любой ребенок, с реалий сегодняшнего дня. Сегодня папа любимый дома, а завтра вместо работы уйдет на войну?

Ольгу задание возмутило. Правда, по признанию родительницы, другие мамы и папы спокойно отреагировали на письмо.

- Возможно, моя Саша психологически еще не созрела, - вздыхает Ольга Федорченко. – Но почему бы это задание не заменить на другое? Например, пусть пишут письма детям в блокадный Ленинград, не привязывая сюда родных?

Саша задание выполнила. Но с трудом.

Саша задание выполнила. Но с трудом.

Кстати, Саша много знает о войне. И о родном дедушке, который пережил блокаду. Но эти истории столько эмоций у четвероклашки раньше не вызывали.

Письмо – рекомендация

В комитете образования Санкт-Петербурга о возмущенной родительнице знают. Но говорят, что учебник, по которому учится Саша, соответствует всем требованиям.

- Это программа «Перспектива», по которой работает около 12% школ города, - поясняют в комитете. - Учебник входит в учебно-методический комплекс, который включен в федеральный перечень книг, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В свою очередь школы свободны в выборе программ. А педагоги могут самостоятельно решать, какие задания из учебника давать детям.

Учебник с таким вот заданием, оказывается, соответствует всем требованиям.

Учебник с таким вот заданием, оказывается, соответствует всем требованиям.

В комитете объясняют: в обсуждаемой ситуации, перед выполнением задания дети читают стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», в котором идет речь о Великой Отечественной войне. Ученику предлагается представить, что его отец – солдат, находится на фронте.

- А учитель предлагает детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны, - продолжают в комитете образования. - Это задание может показаться ребенку грустным. Но точно так же его могут тронуть рассказы о войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России.Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Пунченко - семейный психолог:

- Когда идет задание с эмоциональным включением, нужно учитывать и возраст ребенка, и значимость обсуждаемого события, и знакомство с тем событием. Сомневаюсь, что у девочки в четвертом классе есть глубокие знания о войне. Скорее всего школьница не смогла справиться с заданием. Но в то же время, страдания и слезы никогда не портили человека – это чувства. Не стоит здесь поднимать большой шум. Почему трагедия страны и народа не может вызывать слезы и такой отклик?

Родители девочки могут быть спокойны – никакой психотравмы после подобных заданий быть не может.

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