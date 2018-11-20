«Родники Ленобласти»: какие источники оказались не питьевыми?

В октябре 2018 года «Сообщество питерских блогеров» и «Комсомольская правда в Петербурге» вновь встретились, чтобы собрать команду супергероев и спасти вселенную. Хотя нет, задача стояла посерьезнее: найти самую чистую воду в Ленинградской области.

В прошлом году экспедиторы взяли около ста проб из источников, которые вы отмечали на интерактивной карте проекта. Однако даже наши бравые экипажи не успели заехать на все точки, так много их было. Так что этой осенью мы снова колесили по Ленинградской области. За три недели октября блогеры и журналисты привезли на анализ в лабораторию «Росгеологии» (точнее - Северо-Западного производственного геологического объединения) еще несколько десятков бутылок с образцами из родников. Не только тех, что не успели проверить в 2017-м, но и новых, отмеченных вами этой осенью. И вот второй сезон самого экологичного автопробега подошел к своему логическому завершению. Вспоминаем самые яркие моменты эксперимента и делимся результатами проверки воды.

Любители родниковой воды наш проект почти единодушно одобрили. Фото: Александр Козьмин.

ЗДОРОВОЕ ЛЮБОПЫТСТВО

Встречая наши экипажи в лесах, деревнях и садоводствах, местные жители редко ретируются с демонстративным равнодушием - ведь для них стараемся!

Как-то оказались в чистом поле. Родником здесь и не пахло, хотя навигатор и метка на карте были другого мнения. Нам повезло: из-за забора выглянул мужчина.

- Ого! Вы воду брать? Вот недавно читал. Думал, не приедете! - искренне радовался он. - Нужно поле перейти, а потом через пути железнодорожные.

Да, все-таки GPS и спутникам еще далеко до человека. А вот в деревне Глобицы настроены были не так дружелюбно.

- Постойте, - окрикнул нас юноша.

- Что делаем? Воду берем на проверку. Это по всей Ленобласти.

- Зачем? Хорошая у нас вода. Прозрачная. Я деревенский, всю жизнь ее пью. Лучше чем «фанта», которая у нас из кранов течет, - говорил он так настойчиво, что, казалось, вырвет бутылку из рук да убежит.

К счастью, уехали мы все-таки не с пустыми руками. Мнение молодого человека достойно уважения, но ученым все-таки виднее.

Брать пробы воды – тоже наука. Фото: Мария Митрофанова.

Кстати, при встречах у родников нас часто спрашивают: «А вы просто в бутылки воду набираете и увозите на проверку?» На самом деле брать пробы - это тоже своего рода наука. Сначала записываем номер, адрес и координаты родника. Затем осматриваемся: если рядом есть река, дорога, завод или населенный пункт - это необходимо зафиксировать, ведь условия окружающей среды влияют на качество и состав воды. Ее температуру, кстати, тоже нужно измерить. Затем оцениваем сам родник - материал трубы нельзя игнорировать. И только после этого можно смело наполнить бутылку до краев. Четырежды. Три раза полощем, а в лабораторию на анализ отправляется лишь последний забор.

Верные «Hyundai» оказались, действительно, «железными» конями. И стойко выдержали все превратности наших путешествий. Фото: Мария Митрофанова.

ЗАВТРАК С ВИННИ ПУШКОЙ

Как вы представляете себе идеальное утро? Завариваешь кофе, потягиваясь, выходишь на крыльцо деревянного домика. Смотришь, а вокруг осенний лес и... олени. Утро в контактном зоопарке «Приют Белоснежки» в деревне Шадырицы начинается не с будильника. Спросите у местных петухов. Ну или у верблюда, что горделиво выглядывает из своего вольера.

По единодушному мнению участников нашего экодесанта, это был самый впечатляющий ночлег за всю историю проекта! Ведь вместе с медиаэкологами завтракал целый зоопарк: от гусей и страусов до верблюдов и медведицы Винни Пушки. Она, между прочим, очень любит арахис и сгущенку. Ее, правда, кормить страшновато, а вот ламы с удовольствием едят яблоки с рук.

В чувстве собственного достоинства этому экзотическому жителю Ленобласти точно не откажешь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Следит за сотнями зверей и птиц семейная пара Натёкиных. Двадцать лет они живут бок о бок с волками и бизонами. Говорят, иначе уже просто не могут.

- Все смотрели диснеевский мультфильм. Там к Белоснежке приходят здороваться белки, бурундуки, птички... Придя в наш волшебный лес, можно почувствовать, как нелегко ей было от такого обилия любви и внимания, - поделился Геннадий Сергеевич. - Вы, наверное, думаете, что животные для вас - развлекуха. Наоборот, это вы для них.

А вы хотя бы раз в жизни кормили ламу с рук?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«БЕЗ МОНТИРОВКИ ПРОБУ НЕ ВОЗЬМЕШЬ»

По преданию, в 1991 году в деревню Тервеничи приехал петербургский иеромонах Лукиан. Ему так понравился вид с горы на Покровское озеро, что он решил построить здесь монастырь. Вскоре священник увидел во сне Божию Матерь. Она указала место, где следует выкопать колодец. Теперь там находится Покрово-Тервенический женский монастырь с часовней и святым источником, о целебных свойствах которого любят рассказывать монахини. Только вот нам оценить их так и не удалось - было заперто.

Ничего, позвонили по телефону, предусмотрительно оставленному на двери как раз для таких случаев. Гудок, второй, третий...

- Да... Без ломика пробу не возьмешь, - констатировали мы.

Впрочем, родники регулярно преподносили нам сюрпризы. Иногда самые неожиданные и печальные. Например, источник в поселке Громово, который отметили на карте проекта еще год назад, за это время перестал течь. И не просто сам по себе, а потому что кому-то вздумалось перекопать около него землю...

Родник в Солнечном не выдержал потока любителей чистой воды. Фото: Мария Митрофанова.

А родник с чистой водой в поселке Солнечное, который прошлой осенью выглядел обустроенным и благополучным, к новой встрече с блогерами и журналистами изрядно обветшал: не выдержал то ли напастей погоды, то ли потока желающих набрать бутылку-другую, ведь источник очень популярен у местных.

К счастью, у некоторых из таких родников могут появиться опекуны. Найти людей и компании, готовые облагородить популярные источники, - одна из главных целей, которые мы ставили перед проектом в начале второго сезона. На наш призыв уже откликнулась компания «Хваловские воды». Сейчас ее сотрудники готовят план благоустройства одного из источников с питьевой по результатам проверки водой.

- Вокруг воды много мифов и предрассудков, порой опасных для здоровья. Именно поэтому мы не только продолжаем проект «Родники Ленобласти», но и готовы решительно перейти от проверок к действиям: взять под опеку родник с чистой и безопасной водой и сделать его ухоженным и удобным для людей, - поделился коммерческий директор «Хваловских вод» Ярослав Ермолаев.

Вода на Синявинских высотах оказалась чистой.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Но больше всего запомнился экспедиторам родник на Синявинских высотах. Мысль о том, что кто-то берет там воду, сначала вызывала двойственные чувства, но анализ показал: питьевая.

С 1941 по 1944 год здесь велись жесточайшие бои за Ленинград. По данным историка Вячеслава Мосунова, только за первые два года Красная армия потеряла от 130 до 160 тысяч бойцов.

Теперь на этом месте мемориал. Если пройти мимо десятков памятников и спуститься по лестнице, уткнешься в огромный стальной куб с трещиной, из которой течет вода. А сверху табличка со стихотворением: «Течет родник на дне оврага, // Как слезы вдов и матерей... // О тех, чья доблесть и отвага // Вернули счастье мирных дней...»

Экспедиции проекта «Родники Ленобласти» проходят на пике золотой осени.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В новом сезоне экипажи не только брали пробы, но и заглядывали в гости к тем компаниям, которые, как и мы, болеют за экологию региона. Один из таких - завод Rockwool в Выборге, где производят каменную вату.

Еще сто лет назад датчане заметили, что при сильном ветре вулканическая лава застывает и превращается в волокна. Так появилась первая каменная вата. Сегодня этот экологичный материал используют для утепления и звукоизоляции. Но самое главное - он не горит. Если и начнет плавиться при температуре 1500 градусов, то все равно не токсичен, в отличие от, например, некоторых видов полимерных материалов. Это значит, что при пожаре в здании, отделанном каменной ватой, у людей будет не пара минут, а почти полчаса, чтобы покинуть помещение.

Каменную вату используют для утепления и звукоизоляции и ценят за устойчивость к огню. Фото: Светлана Краснякова.

Отдельного внимания заслуживает само производство: оно экологично и безотходно, хотя завод в Выборге выпускает 14 тонн каменной ваты в час! Пыль от распиленных горных пород всасывается системой аспирации и попадает обратно на производство. Даже воду после мытья полов здесь не выливают - ей находится применение. Кроме того, Rockwool заключает договоры с крупными покупателями, чтобы те возвращали обрезки изоляционных материалов на основе каменной ваты, оставшиеся после строительства. Можно сказать, спасает от очередной свалки.

Вот такие они, родники Ленобласти.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПРОГРЕСС ЧИСТОЙ ВОДЫ

Отчего портится вода в родниках? По большому счету во всем виноват человек. Сточные воды промышленных предприятий зачастую сбрасываются в водоемы. От качества их очистки зависит чистота родников.

Чтобы увидеть современные способы превращения «мертвой воды в живую», команда «Родников Ленобласти» отправилась в Кириши - на главную производственную площадку группы компаний «Биотехпрогресс». Ее специалисты уже тридцать лет помогают сохранить окружающую среду с помощью передовых технологий водоочистки. В частности, ищут способы сократить использование реагентов в процессе водоочистки. Дело в том, что их применение имеет и положительные и отрицательные последствия, например, увеличение количества отходов с очистных сооружений. Поэтому «Биотехпрогресс» делает ставку на технологии, близкие к естественным природным явлениям.

В лаборатории предприятия «Биотехпрогресс». Фото: Виктория Кандаурова.

Нашим экипажам посчастливилось увидеть уникальную разработку - установку плазменного окисления. В ней моделируются процессы, которые происходят во время грозы. По словам специалистов, в будущем такие технологии могут помочь в обеззараживании высокотоксичных сточных вод (например, из инфекционной больницы и т. д.).

«Грязной воды на планете нет, есть только неочищенная» - эту фразу на предприятии повторяют постоянно.

Один из самых красивых природных источников - фонтан в Зеленогорске. Увы, в этом году вода в нем оказалась слишком мутной для питья. Фото: Мария Митрофанова.

КАК УЗНАТЬ, ПРОШЕЛ ЛИ ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОДНИК ИСПЫТАНИЕ?

Все результаты исследований можно изучить на сайте нашего проекта. Обратите внимание, даже проверенную – и прошедшую испытания - воду специалисты все равно советуют кипятить.

В одном и том же населенном пункте может быть два родника, а с питьевой водой – только один из них. Фото: Степан Степанов.

Исследовали пробы воды специалисты лаборатории АО «Северо-Западное ПГО (холдинг «Росгеология»). Фото: Степан Степанов.

Важно: в ходе проекта «Родники Ленобласти» мы проверяли только химический состав воды. Санитарно-микробиологический контроль (проверка эпидемиологической безопасности) не осуществлялся, поскольку условия проекта не позволяли передавать пробы воды в лабораторию так быстро, как это требуется для такого анализа.

Обратите внимание: состав воды может меняться в зависимости от погоды и времени года, вмешательства человека и животных, чистоты территории вокруг родника. Специалисты призывают перед использованием родниковой воды оценить санитарное состояние источника и его окружения. И – повторим еще раз - обязательно кипятить воду!

КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЕКТ «РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ»

Группа компаний «Биотехпрогресс». Ее специалисты уже 30 лет помогают сохранить экологию с помощью передовых технологий водоочистки. «Биотехпрогресс» - одна из немногих компаний, которая решает задачи очистки воды под ключ: разрабатывает технологическое решение, подбирает и разрабатывает оборудование, выполняет проектные и строительные работы. Проекты НПП «Биотехпрогресс» реализованы на многих предприятиях и в различных городах России. Девиз специалистов компании «Грязной воды на планете нет, есть только неочищенная».

Сайт: www.biotechprogress.ru

Банк «Санкт-Петербург» - крупнейший банк Северо-Западного региона России. На 1 июля 2018 года в банке обслуживается 2 000 000 частных лиц и 50 000 компаний в 67 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 15-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).

Сайт: www.bspb.ru

Вот такие роскошные исторические печи нашей команде посчастливилось увидеть в здании банка «Санкт-Петербург» в Приозерске. Фото: Мария Митрофанова.

Компания «Хваловские воды». С 1999 года она добывает и поставляет экологически чистую артезианскую воду в Санкт-Петербург и Москву и заинтересована в том, чтобы природная вода оставалась чистой. В компании есть аттестованная испытательная лаборатория, специалисты которой ежечасно контролируют качество воды на протяжении всего технологического процесса производства. «Хваловские воды» не только вкусные, но и быстрые - компания первой в Петербурге ввела доставку «Вода в день заказа». Компания «Хваловские воды» ежегодно поддерживает десятки благотворительных мероприятий и фондов.

Сайт: www.hvalwaters.ru

ПАО «МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей. Согласно результатам замеров, проведенных компанией Ookla в приложении Speedtest среди российских пользователей в первом-втором кварталах 2018 года, «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным Интернетом в России со скоростью скачивания 24,68 Мбит/сек.

Сайт: www.megafon.ru

PetrogradWeb - независимое агентство, специализирующееся на разработке сайтов, сервисов и приложений. Входит в топ-10 лучших веб-студий Санкт-Петербурга по версии CMSMagazine 2018 и в топ-60 «Рейтинга Рунета 2017» среди веб-студий Северо-Западного региона. Серебряный лауреат высшей российской digital-награды Tagline 2017 в номинации «Открытие года». Здесь всегда царит атмосфера дружелюбия и гостеприимства, а ярким доказательством творческих возможностей специалистов PetrogradWeb служит награда «Божественный креатив» (фестиваль Specia Awards IV).

Сайт: www.petrogradweb.ru

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – российский завод компании Hyundai Motor с полным производственным циклом. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных процессов. Используя ультрасовременные технологии на базе собственных исследовательских центров, компания Hyundai Motor постоянно развивает и совершенствует линейку автомобилей. Петербургский завод выпускает популярный на рынке автомобиль Hyundai Solaris и компактный кроссовер Hyundai Creta. Именно эти автомобили помогали экипажам проекта «Родники Ленобласти» без проблем добираться даже к самым отдаленным родникам.

Сайт: https://www.hyundai.ru/XMMP

Уже второй год экипажи «Родников Ленобласти» с удовольствием останавливаются в «Золотой долине».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!

Зоопарк «Приют Белоснежки»: крестьянское хозяйство, в котором люди и животные не разделены решетками, а являются полноправными партнерами в общении на одной территории - совсем как в мультфильмах Диснея. Сюда можно приехать на один день или остаться с ночевкой.

Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Шадырицы, 15.

Сайт: www.flora-fauna.biz

Горнолыжный курорт «Золотая долина» - прекрасная площадка для деловых и развлекательных мероприятий любых форматов. Живописная природа, городской комфорт, уйма развлечений и гастрономическое изобилие - отличный вариант, чтобы провести запоминающиеся выходные.

Адрес: Ленинградская область, поселок Коробицыно.

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 678-98-97 (доб. номер 3).

Сайт: zoldol.ru

Мини-отель «Свирь» находится в центре Лодейного поля.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мини-отель «Свирь»: уютная гостиница в центре Лодейного Поля с домашней атмосферой, бесплатным Wi-Fi и даже собственной библиотекой.

Адрес: город Лодейное Поле, проспект Ленина, 45.

Телефон: +7 (81364) 229-27.

Забронировать номер можно здесь.

Благодарим за дружбу и поддержку проекта «Родники Ленобласти» администрацию Ленинградской области, АО «Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология»), «Сообщество Питерских блогеров».