V Музыкальный марафон: Лист. Все симфонические поэмы

В рамках проекта в один вечер музыканты по традиции исполнят ряд произведений одного композитора. В этом году прозвучат все 14 симфонических поэм Ференца Листа. Концерт пройдет в преддверии пятилетнего юбилея оркестра.

Одной из главных творческих идей Листа была идея синтеза искусств. Композитор воплотил её, создав новый жанр – одночастную симфоническую поэму. Эта форма представляет собой воплощение поэзии, литературы, живописи в музыке. Образы, сюжеты, смыслы великих произведений обретают музыкальное звучание в творениях композитора. Воинственные гунны и пылкий Тассо, коварный Мефистофель и благородный Прометей – эти и другие герои оживут с первым взмахом дирижёрской палочки на концерте 8 декабря.

Четырнадцать захватывающих музыкальных историй, 5 часов прекрасной музыки в один вечер в исполнении одного коллектива под управлением одного дирижёра — поистине незабываемое событие.

Напомним, что программа «Лист. Все симфонические поэмы» - не первый просветительский проект Народного артиста России Сергея Стадлера. Предыдущие «Осенние музыкальные марафоны» в 2014, 2015 и 2016 годах были посвящены творческому наследию Петра Ильича Чайковского, Иоганнеса Брамса и Вольфганга Амадея Моцарта. Эти беспрецедентные по продолжительности концерты имели большой резонанс в СМИ и в среде ценителей музыкального искусства. Отдельного внимания заслуживает концерт прошлого года, где оркестром были исполнены все девять симфоний Бетховена. Это событие вошло в Книгу рекордов России как «самый продолжительный филармонический концерт с программой одного автора в исполнении одного симфонического оркестра под руководством одного дирижёра».

Программа:

Симфоническая поэма №1. Что слышно на горе («Горная симфония», по Гюго, 1847-

1857)

Симфоническая поэма №2. Тассо. Жалоба и Триумф (по Гёте, 1849-1856)

Симфоническая поэма №3. Прелюды (пo Ламартину, 1850-1856)

Симфоническая поэма №4. Орфей (как вступление и заключение к «Орфею» Глюка,

1856)

Симфоническая поэма №5. Прометей (по Гердеру, 1850-1855)

Симфоническая поэма №6. Мазепа (по Гюго, 1851-1856)

Симфоническая поэма №7. Праздничные звучания (Каролине Витгенштейн, 1853-1861) –

Симфоническая поэма №8. Плач о героях (по первой части «Революционной симфонии»,

1830-1857)

Симфоническая поэма №9. Венгрия (ответ на патриотическое стихотворение Вёрёшмарти,

1839-1857)

Симфоническая поэма №10. Гамлет (по Шекспиру, 1858-1861)

Симфоническая поэма №11. Битва Гуннов (по фреске Каульбаха, 1857-1861)

Симфоническая поэма №12. Идеалы (по Шиллеру, 1857-1858)

Симфоническая поэма №13. От колыбели до могилы (по рисунку М.Зичи, 1881-1883)

I. Колыбель (6:31) / II. Борьба за существование (3:14) / III. Могила (7:38)

Эпизод из «Фауста» Ленау (1857-1866)

Мефисто-вальс