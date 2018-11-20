«РЕБЕНОК - ДАР БОЖИЙ»

Иногда случается так, что беременность незапланированная и пополнения ждет девушка, которая, по сути, сама еще ребенок. По статистике, в нашем городе ежегодно рожает около двухсот подростков. Специально для них в Петербурге работает несколько специальных учреждений, в том числе родильный дом № 10, где совсем юным мамочкам оказывают не только медицинскую помощь, но и поддержку в сложных ситуациях.

Рассказывая об учреждении, главный врач Лада Иванова не скрывает гордости: врачи лучшие, технологии сплошь передовые, пациенты благодарные. За годы работы здесь сложилась аксиома: «ребенок - дар божий, и он ни в чем не виноват».

Два-три раза в год в роддом поступают роженицы в возрасте тринадцати лет. Не нужно быть врачом, чтобы понимать, что это абсолютные дети. Они не готовы к родам ни физически, ни эмоционально, ни морально, ни духовно. И, как правило, о своем положении узнают на серьезных сроках. Но в десятке к таким эстремальным ситуациям готовы.

- Мы принимаем этих девочек как свершившийся факт, и не наше дело обсуждать, почему так вышло, - делится врач. - Наша задача, чтобы пациентка не пошла на прерывание беременности, выносила и родила здорового ребенка, стала хорошей мамой.

СОВЕТ, ПОДДЕРЖКА, ПОНИМАНИЕ

Вопреки расхожему мнению, «маленькие мамы» не всегда из асоциальных семей. Иногда девочкам просто не хватает элементарного внимания родителей, которые сутками на работе. В результате ребенок упущен.

Порой в роддом поступают пациентки в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет, искренне удивляющиеся своей беременности, которые до последнего думают, что они просто пополнели. К таким девушкам подход особый: на помощь приходят психологи. «Не нанести душевную травму» - основной принцип их работы. Причем беседовать им приходится не только с будущей мамой, но и с ее семьей. Девушки должны как можно быстрее преодолеть все психологические проблемы и начать готовиться к родам, ведь, как правило, у многих из них организм до конца еще не сформирован.

Главное – вовремя оказать поддержку юным мамочкам. Фото: Олег Рукавицын/ «КП»-Москва.

Кстати, о здоровье. Патологии внутриутробного развития - еще один профиль роддома. По счастливой случайности совсем недалеко первая городская детская больница, и механизм действий отточен до минут. Если нужно, реанимобиль дежурит у здания с самого начала родов.

Когда пациенток и их близких не покидает тревога, добрым словом поддержит священник. В учреждении есть свой домовый храм Иконы Божией Матери «Помощница в родах».

ЕСЛИ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ

Родить без подготовки в пятнадцать или даже восемнадцать очень сложно. Зная это не понаслышке, врачи десятого родильного дома готовы помогать «маленьким мамам» еще задолго до родов. Мешает одно: не во всех учреждениях понимают, насколько это важно, и оттого отправляют юных пациенток в стационар непосредственно перед схватками.

- Девочка приезжает в состоянии сильного стресса, и у нас уже нет времени ее ничему обучить, - сожалеет Лада Иванова. - Будет правильнее, если она окажется у нас как можно раньше. Мы сразу поставим ее на учет в нашу женскую консультацию.

Стоит подчеркнуть, что все лекции и занятия лечебной физкультурой совершенно бесплатные. Они не входят в тариф обязательного медицинского страхования.

- Мы делаем все по доброй воле. Это наша специализация, и мы должны нести социальную нагрузку, - отмечает главврач.

В рамках же ОМС есть возможность обеспечивать юных рожениц дополнительным питанием. Для многих это оказывается очень актуально: кто-то недоедает, а денег на буфет нет.

Очень часто дети, рожденные у несовершеннолетних, остаются без отца. Если горе-родитель ровесник молодой мамы, то как пить дать он откажется от ребенка и бросит его мать. Желая помочь, сотрудники роддома нередко связываются с семьей отца.

ПОГРЕМУШКАМИ ГРЕМЯ

В народе говорят: родить - полдела, главное - воспитать. И с этим специалисты тоже согласны. Навестить, узнать, как дела у «маленьких мам», для работников десятого роддома - вещь привычная. Здесь это даже не обсуждается. Норма! Иногда бывшие пациентки остаются с ребенком совсем одни. Им помогают едой и подгузниками.

К счастью, в Петербурге есть еще одно учреждение, которое тоже занимается проблемами несовершеннолетних мам. Вот уже двадцать лет работает кризисный центр с говорящим названием «Маленькая мама» - первая и единственная бюджетная организация в Петербурге. Город выделяет центру серьезные деньги на полное содержание и уход за несовершеннолетними.

Здесь так же, как и в десятом роддоме, следят за судьбой своих подопечных. Подготовить к родам - не конечная цель. Помимо медицинской и психологической помощи, в центре делают все, для того чтобы, уйдя в самостоятельную жизнь, девочка могла получить профессию, найти работу и стать ответственной матерью.

Подытоживая, хочется отметить, что именно город на Неве первым разработал свой план мероприятий в рамках десятилетия детства в России. В Петербурге становится все больше семей, в том числе многодетных, и тех, кто взял на воспитание детей-сирот.

- Последние шесть лет у нас наблюдается естественный прирост населения, - отмечает зампред Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова. - Обеспечение равных возможностей всем семьям и профилактика социального сиротства сегодня важнейшие задачи.

КСТАТИ

Сложно найти аргументы, которые бы спорили со статистикой. Несовершеннолетние девушки беременеть стали меньше. Еще пять - семь лет назад в роддом № 10 поступало триста - триста пятьдесят «маленьких мам», сейчас почти в два раза меньше.

- Я связываю это с тем, что хорошо стали работать молодежные консультации, - отмечает Лада Иванова. - Там девочкам рассказывают не только о том, как вести правильный образ жизни, но и как предохраняться, если начали половую жизнь. В консультациях можно и доктора посетить, и бесплатно получить контрацептивы.