2018-11-20T13:17:49+03:00
Общество

6 незаменимых профессий, которые делают поезда самым безопасным транспортом

В октябре ОАО «Российские железные дороги» отметило круглую дату – компании исполнилось 15 лет. Мы встретились и поговорили с представителями профессий, без которых железная дорога не смогла бы существовать
Любовь Холопова
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Фото: Олег Золото.Фото: Олег Золото.
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«ВЫСОКАЯ» ДОЛЖНОСТЬ: электромонтер КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Рабочее место электромонтера контактной сети Октябрьской дирекции по энергообеспечению Александра Кутявина, пожалуй, самое «высокопоставленное»: оно находится в шести метрах над уровнем рельсов.

А если серьезно, то «контактник» - это одна из самых опасных профессий на железной дороге: приходится иметь дело с напряжением три тысячи вольт, трудиться на высоте, а мимо несутся скоростные составы. Именно от людей этой профессии зависит надежность электроснабжения поездов: в их обязанности входит ремонт и проверка состояния контактной сети, воздушных линий и тяговых подстанций.

Работать надо на открытом воздухе и в снег, и в дождь, и в ветер, и под жарким солнцем. Но выполнить свою работу нужно быстро и качественно, чтобы не нарушить график движения поездов.

- От погоды в нашем деле вообще многое зависит. Перепады температур, например, влияют на провода - среднегодовой перепад длины провода может составлять один-два метра. Поэтому осенью и зимой мы проводим плановую регулировку, - рассказывает Александр Кутявин.

Александр Кутявин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Кутявин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чаще всего работа электромонтера - плановый ремонт. Обычно работы расписаны заранее - в зависимости от «окон» в движении поездов, чтобы специально не останавливать движение по участку. В экстренных случаях работать приходится, как говорится, до победного конца. Правда, с неполадками мастера справляются быстро - сказывается опыт и профессионализм. Кстати, о профессионализме: Александр - один из лучших электромехаников Октябрьской железной дороги. На конкурсе «лучшего по профессии» среди электромонтеров контактной сети Октябрьской дирекции по энергообеспечению он занял второе место.

- Электрика - это очень интересно и перспективно, - рассказывает Александр. - В нашей сфере многое меняется, появляются новые технологии, которые помогают в работе, особенно в диагностике. Но когда дело касается регулировки проводов, без человека все равно не обойтись.

ПРЕСТИЖ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: МАШИНИСТ

Одна из самых престижных и высококвалифицированных железнодорожных профессий - машинист. Путь в эту специальность не близок: сначала нужно выучиться на помощника машиниста. Проработав несколько лет помощником, пройти повышение квалификации, сдать экзамен и получить право на управление локомотивом.

- Все поезда разные. Они различаются по типам локомотива - тепловоз или электровоз, по дальности и назначению маршрутов. Так что каждый тип поезда требует от машиниста особой подготовки, - говорит машинист Октябрьской дирекции тяги Николай Дехтяренко. - Сегодня на помощь машинистам приходит электроника, но управляет ей все равно человек.

Николай Дехтяренко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Николай Дехтяренко.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуации в дороге бывают разные, и не всегда электроника и автоматика может с ними справиться. В некоторых случаях только от машиниста напрямую зависит безопасность грузов и здоровье пассажиров.

- Как-то раз во время своей смены я увидел, что на встречном пути лежит бетонный столб. Связался с диспетчером, движение поездов остановили и пути очистили. Потом выяснилось, что сделал это сбежавший из армии парень, он надеялся, что поезд притормозит и в него можно будет заскочить, - вспоминает Николай Дехтяренко. - Но когда машинист этого поезда заметил бы такую помеху, остановить состав, несущийся со скоростью более ста километров в час, он не сумел бы. Произошло бы крушение.

Так что работа машиниста - это постоянная концентрация внимания. Дорожная обстановка, приказы дежурных по станции и диспетчеров, показания приборов в кабине - все это требует постоянно быть начеку.

- Профессиональные знания - само собой, но еще нужны ответственность, быстрая реакция, способность концентрировать внимание, хорошее зрение, в том числе цветовое, острый слух и обязательно стрессоустойчивость, - перечисляет Николай основные качества, которыми должен обладать машинист.

Так что на поверку одна из самых престижных железнодорожных профессий оказалась и одной из самых сложных, требующей мгновенной реакции.

СТАРЕЙШИНЫ ДОРОГ: ОСМОТРЩИК-РЕМОНТНИК ВАГОНОВ

Эта профессия - одна из старейших среди железнодорожных, потому что появилась с возникновением железных дорог. И до сих пор - в любое время года, днем и ночью - осмотрщики-ремонтники вагонов на посту, ведь именно от их знаний, а порой и интуиции зависит самое главное на железной дороге - безопасность движения поездов.

- Конечно, сейчас появилось больше автоматизированных систем, которые с помощью датчиков, установленных на рельсах, определяют неисправность колесных пар в пути следования. Но все эти показания нужно перепроверить, а тут, как ни крути, никакая техника не поможет, только человеческие опыт и знания, - говорит старший осмотрщик- ремонтник Октябрьской дирекции инфраструктуры Вячеслав Служителев.

Вячеслав Служителев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вячеслав Служителев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Задача осмотрщика-ремонтника - проверять техническое состояние вагонов, автосцепных устройств, тормозного оборудования. Если замечена неисправность, нужно доложить по рации оператору, потом провести более детальный осмотр и решить, как и где проводить ремонт неисправного вагона.

- Неисправности бывают разные: трещины, сколы, но когда есть опыт и глаз наметан, обнаружить их просто. Зимой, конечно, риск появления неисправностей возрастает, особенно если наступают сильные морозы, - рассказывает Вячеслав Служителев.

В сентябре Вячеслав занял первое место в сетевом конкурсе профессионального мастерства работников вагонного хозяйства. Другими словами, стал лучшим осмотрщиком-ремонтником в РЖД. За полчаса петербуржцу нужно было ответить на сто вопросов по теории, а потом осмотреть пять вагонов, в каждом из которых была неисправность.

- Все было как на работе, можно было пользоваться всеми необходимыми инструментами, приспособлениями, шаблонами. Но иногда гораздо важнее не только специальные навыки, но и острое зрение, отличный слух и выносливость, - вспоминает Вячеслав Служителев. - Мне, например, иногда в смену приходится проходить около двадцати километров.

Бывает, осмотрщики находят не только неисправности. Как-то раз Вячеслав Служителев во время осмотра обнаружил в одном из вагонов подростка - парень поругался с родителями и решил сбежать из дома. Дело было зимой, а поезду предстояло проехать сотни километров без остановок. Благодаря Вячеславу ребенок был спасен.

ПСИХОЛОГИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: ДЕЖУРНЫЙ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

Дежурный по станции Санкт-Петербург-Пассажирский-Витебский (Витебский вокзал Санкт-Петербурга) Татьяна Костромская работает на железной дороге уже двадцать лет и ни разу не пожалела о сделанном выборе. Она уверена, что дежурный по станции - одна из самых интересных профессий на железной дороге. Хотя на первый взгляд и не скажешь: место работы дежурного по железнодорожной станции оборудовано пультом-манипулятором и выносным пультом-табло, картина на которых обывателю кажется все время одинаковой.

- У меня технический склад ума, поэтому работать мне очень интересно. Я руковожу движением: распоряжаюсь приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями. Планировать, рассчитывать, организовывать - это мое, - улыбается Татьяна Костромская.

Татьяна Костромская. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Костромская.Фото: Олег ЗОЛОТО

Приказы дежурного по железнодорожной станции должны исполнять все работники станции. В оперативном подчинении у него находится масса народа - от составителей поездов до машинистов маневровых локомотивов. С одной стороны, дежурный обязан четко знать и соблюдать большое количество нормативных документов, инструкций, правил, техническо-распорядительных актов. С другой - быть искусным организатором и немного психологом.

- В моей профессии очень важно уметь работать в коллективе, находить общий язык с подчиненными. Главное - не только уметь правильно руководить сменой, давать работникам четкие и ясные приказы, следить за их работой, но важно создать в коллективе доброжелательную атмосферу, - говорит Татьяна Костромская.

Кстати, дежурный по железнодорожной станции - лицо неприкосновенное. Например, когда он готовит маршрут приема или проследования поезда, отвлекать его нельзя - это может поставить под угрозу безопасность движения поездов.

ТОЧНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ: ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕР

У офисного работника на рабочем столе один монитор. А у поездного диспетчера их больше пяти, и на каждом - важная информация. А еще несколько телефонов и журналы, в которых необходимо делать отметки и записи.

- Каждый компьютер - это мой помощник, я вижу все, что происходит на железной дороге, - занятость путей, схемы станций, стрелочных переводов, отслеживаю действия дежурных по станции, - рассказывает поездной диспетчер Октябрьской дирекции управления движением Татьяна Михайлова.

Татьяна Михайлова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Михайлова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессия поездного диспетчера - одна из самых важных и ответственных на дороге. Он обеспечивает безопасность движения поездов, формирует график, отвечает за предоставление технологических «окон» и слаженную работу всех служб, связанных с движением поездов. Чтобы стать диспетчером, нужно поработать, как говорится, «в поле», пройти стажировку у опытного диспетчера и побывать на станциях, с которыми работаешь.

В эту профессию попадают только опытные работники с устойчивой психикой. Ведь одновременно приходится держать в голове массу информации, а в случае необходимости - быстро, но взвешенно принимать решение. И оно должно быть верным. Татьяна Леонидовна шутит, что «диспетчером надо родиться, а потом влюбиться в эту профессию».

- Поездной диспетчер - очень творческая профессия, - продолжает Татьяна Михайлова. - Ситуация на дороге постоянно меняется. Нужно организовать работу всех подразделений, технологические «окна» и при этом не останавливать движение, ведь все пассажиры и грузы должны доехать до места назначения вовремя. Очень часто приходится мыслить нестандарт-но, рассчитывать. А еще важно чувствовать людей, их настроение.

Ошибаться диспетчеру нельзя. Казалось бы, пять минут - небольшой промежуток времени, но для железной дороги это не просто много, это глобальная величина. Если какой-то поезд опаздывает, казалось бы, всего на пять минут, то всю заранее утвержденную схему необходимо менять. А, к примеру, в свою смену Татьяна Михайлова «ведет» около пятидесяти пар поездов - пригородных, пассажирских, грузовых. Она ведет переговоры почти с полусотней машинистов и каждого, кстати, может узнать по голосу.

- Выдержка, сдержанность, стрессоустойчивость и умение чувствовать людей - вот самые важные качества поездного диспетчера, - добавляет Татьяна Леонидовна. - А еще уверенность, что выход можно найти из любой ситуации.

ПОЧТИ ДОКТОР ХАУС: ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Профессия оператора дефектоскопной тележки сродни работе врача. Если с железнодорожными путями что-то не в порядке, то именно эти люди должны правильно поставить «диагноз».

Оператор дефектоскопной тележки Октябрьской дирекции инфраструктуры Николай Анатольевич Иванов может распознать дефект даже по едва уловимым признакам. Такое под силу лишь настоящему профессионалу. А Николай Анатольевич свое дело знает досконально, ведь в профессии он уже более сорока лет.

Николай Иванов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Николай Иванов.Фото: Олег ЗОЛОТО

На магистраль, говорит, пришел вслед за родителями - отец много лет отработал бригадиром, мать - путейцем.

За годы работы Николай Иванов досконально освоил все нюансы проверки состояния рельсов.

- Дефектоскопия - дело не из легких. Здесь важны не столько теория, сколько практика, - рассказывает путеец. - Обнаружить трещину не так-то просто, для этого нужен солидный опыт и хороший слух. Сейчас нам на помощь пришла техника.

Но далеко не всегда техника может предотвратить ЧП. Однажды бригада Николая Иванова обнаружила на путях гранату времен Великой Отечественной войны. Кто-то положил ее на рельсы, и, если бы путейцы ее не заметили, случилась бы трагедия.

Операторы выходят с проверкой на пути в дождь и в зной, в мороз и вьюгу. Особо внимательными приходится быть в межсезонье, когда резко холодает или наступает оттепель. По статистике, больше всего дефектов проявляется именно в эти периоды.

К тому, что работать приходится при разных погодных условиях, Николай Анатольевич давно привык. На капризы природы он старается не обращать внимания. Гораздо сложнее, признается путеец, привыкнуть к компьютерам и технологическим новшествам, которые приходят в его специальность.

- Но мне помогает молодежь - все показывает, объясняет. Раньше я передавал свой опыт, а теперь молодежь меня учит.

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