Как активисты Ленобласти предлагают решить проблему долгостроев

Не до конца понимая все нюансы и механизмы решения действительно наболевших проблем дольщиков, их непризнанные лидеры считают, что простейшие решения - угрозы, оскорбления и тотальные «посадки» - помогут в одночасье достроить жилые комплексы. Людей, годами ожидающих свои квартиры, понять можно. Но и о том, что сон разума рождает чудовищ, тоже забывать нельзя.

САЖАТЬ И АРЕСТОВЫВАТЬ?

- Сажать учредителей, директоров, бухгалтеров, начальников отделов продаж и пиара и «троллей». Арестовывать счета и имущество юридических лиц. В рамках уголовного дела арестовывать личные счета и имущество физических лиц и членов их семей… - такой набор действий предлагает организатор акций движения «Бездомный дольщик» Мария Шило. - Также государство может из бюджета и фонда брать деньги до окончания суда, поиска офшоров и продаж активов вроде земель. Потом эти траты компенсируют десятикратные штрафы.

ПОХОЖЕ НА ПРАВДУ

Когда люди, вложившие все накопления в стройку и вынужденные выплачивать ипотеку и снимать жилье без внятной перспективы получить наконец свои квартиры, требуют простых и быстрых решений - это понятно и объяснимо. Другой вопрос, что и областные власти, и СК действуют в рамках полномочий и ресурсов.

Сейчас региональные власти предлагают следующую схему достройки: инвесторы, сорвавшие сроки сдачи объектов, передают их на баланс Ленинградскому областному агентству ипотечного жилищного кредитования, которое и берет на себя завершение строительства. Агентству переходят техническая документация, земельный участок и сам объект. Кредиторские и дебиторские задолженности остаются на прежнем юрлице.

Именно этот механизм региональные власти представляли на совещании в Минстрое России, предлагая сделать его «всероссийским». Для этого надо подготовить много нормативов и подзаконных актов. И это больше похоже на реальное решение проблемы, хотя и звучит не так эффектно, как «посадить всех».

«КОГДА УЖЕ И У НАС?!»

Создатель движения «Бездомный дольщик» Александр Головко позиционирует его как общероссийское. Правда, большого числа сторонников на его акциях пока не заметили. Акция у Смольного 24 сентября, которую организовала как раз Мария Шило, собрала всего несколько человек. Но Головко и компания активно призывают дольщиков в свои ряды, упирая на то, что именно у них есть реальные возможности влияния на ситуацию.

Однако год назад этот же «Бездомный дольщик» подпортил себе репутацию тем, что на митинг с «гарантированным участием вице-губернатора» якобы собирал по две тысячи рублей. Сам Головко, по данным СМИ, объяснял это тем, что у движения нет источников финансирования, а деньги нужны на организацию и юристов. Но осадок остался.

18 октября Мария Шило опубликовала на своей странице анонс бесплатного, но закрытого (вход только по спискам) мероприятия «Лидеры мнений Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в Голицын Холле и предложила желающим попасть в список писать лично ей. В программе - фуршет и развлечения. Кто организовал мероприятие, неизвестно. Позже Шило разместила в Сети отчет о нем.

Может быть, «Бездомный дольщик» решил использовать, помимо митингов, и другие способы привлечения целевой аудитории?

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ ЧИТАТЬ

Если не желание помочь дольщикам, личные мотивы или корысть, то что движет активистами? Вот характерная история. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 30 октября провел заседание Совета новостроек, на котором чиновники отчитывались перед представителями инициативных групп о том, что сделано за год. Речь шла о Мурино, Новодевяткино, Кудрово и Буграх.

Судя по отзывам в соцсетях, результатами работы граждане не слишком удовлетворены, и винить их за это трудно. Люди не очень хотят слушать о несовершенстве законов, бюрократических процедурах и ограниченности бюджета. Они хотят видимых результатов.

На этом и играют некоторые активисты, предлагающие не ждать милости от администрации. В тот же день, 30 октября, они тоже ходили на встречу, но не с Александром Дрозденко, а с Александром Бастрыкиным, который проводил прием граждан. Информация об этой встрече тиражировалась в основном на страничке движения «Бездомный дольщик» и ассоциированных с ним группах.

По данным официальной группы Следственного комитета в ВКонтакте, представители дольщиков просили главу СК ходатайствовать о передаче расследуемых в настоящее время МВД России уголовных дел в отношении ряда застройщиков в ведение Следственного комитета. Но сами дольщики нарисовали совсем другую картину, пытаясь пропиариться на событии, а не отразить реальность.

«Слабонервным отчет о сегодняшнем приеме не читать, там об очень нехороших преступлениях, к счастью, раскрытых, - пишет Мария Шило. - Бастрыкин дал распоряжение увеличить штат, сказал, что его интересуют дела о мошенничестве. Также сотрудники СК, а там собрались начальники СК со всего региона, говорили в коридорах как о само собой разумеющемся, что во всем виноват Дрозденко, что дома будут достроены только после арестов застройщиков».

Но подтверждения этим словам нет. В этот же день Мария посетила встречу с областным губернатором и его отчетом о проделанной работе осталась недовольна. Затем активистка отправилась снимать стресс в снятом на сутки номере отеля «Англетер». Но и там ее заставили понервничать. Судя по всему, сотрудники «Англетера» оказались столь же черствы, бесчувственны и нерадивы, как и чиновники Ленобласти, упорно нежелающие решить все проблемы долгостроев по взмаху волшебной палочки.