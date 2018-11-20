"Не надо дергаться, по руке-то еще больнее": В Северодвинске учительница наказывает учеников скакалкой

Во вторник 20 ноября в соцсетях появилось видео из школы номер 19 в Северодвинске, в котором учительница по физкультуре демонстрирует свои методы воспитания, используя при этом обыкновенную скакалку.

- Глазам своим не веришь, когда смотришь это видео. Это не с просторов Интернета, это реальная жизнь и методы воспитания учеников в школе Северодвинска, - подписали видеоролик авторы в сообществе "Северодвинск life".

Скакалка, как метод преподавания. Ягры. Северодвинск.Первый новостной паблик Северодвинска - vk.com/severodvinsk_life

На кадрах учительница в спортивном костюме, со свистком на шее и скакалкой в руках учит уму-разуму школьников. И тщательно подсчитывает провинности каждого. Не просто так, а чтобы наказать каждого по проступкам. Сколько раз провинился школьник, к такому числу ударов скакалкой он и должен быть готов.

На видео, снятое школьниками, попали два ученика, которым попало в прямом смысле. Сначала два звонких удара по мягкому месту получил мальчик, потом к доске вызвали девочку.

- Буду воспитывать: раз. Хорошо пошло? А чего дергаемся-то? Не надо дергаться, Женя. По руке-то еще больнее. Жопа она все выдержит, на то она и задница, голова все время на задницу приключения ищет...и она вечно страдает у нас, вечно, - приговаривает бодрая учительница.

- Запомните дети! То, что меня нет... это вдвойне все вам возвращается. Зачем оно вам надо, а? Мне даже страшно подумать, если меня неделю не будет... сколько вам попадет...

Комментаторы, как всегда, разделились на два лагеря: одни категорически против таких методов воспитания, другие столь же категорично - "за". Мол, "школа помимо обучения должна воспитывать человечность в человеке, а если дети ***, с ними иначе никак". И скакалка в данном случае - метод воспитания, а не преподавания.

Однако после того, как видео попало в Сеть, началось сразу несколько расследований: и служебное, и полицейское, и органов опеки. Но наказывать учительницу будут явно другими методами.