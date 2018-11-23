Елизавета Боярская сыграет Марину Цветаеву в спектакле "1926"

"1926" Премьера! Драматическая интерпретация переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака

25 января, 20.00 Малый зал имени М.И.Глинки Филармонии им. Д.Д.Шостаковича (Невский пр., 30)

Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века. Сюжетом мультимедийного музыкального спектакля "1926" стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы <Крысолов>. Впервые будет осуществлено драматургическое воплощение текстов этих писем. Третий герой - скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский. Российская премьера спектакля состоится в Петербурге.

Переписка, начавшаяся с взаимных слов восхищения одного поэта - другим, очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака, в сотнях, отправленных друг другу писем, чувственное неотделимо от творческого. Сами эти тексты - настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие. Драматург и режиссер Алла Дамскер сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию спектакля "1926". Лучшие драматические артисты бережно и страстно воплощают ее на подмостках.

"Я люблю поэзию 60-х годов, Серебряного века, но Цветаева для меня всегда занимала особое место", - рассказывает Елизавета Боярская."Мне всегда нравилось ее колоссальное отличие от других поэтов: ее экспрессия, неистовость, ее какая-то космическая одаренность - действительно, полное ощущение, что это не человек, а сверхъестественное существо - ее неприкаянность, ее сложнейшая судьба. Она никогда не боялась экспериментировать ни с размерами, ни с рифмами: ее почерк в поэзии совершенно уникален, ни на что не похож. Плюс ее масштаб личности и ее эпоха. Все это делает ее для меня очень притягательной личностью, которую мне было интересно примерить на себя. Не просто читать ее стихи, а - подчеркну - примерить на себя. Это было принципиально важным".

Два гения четырнадцать лет разговаривали друг с другом письмами, вся призма человеческих чувств и переживаний в этой переписке, и их невозможно передать без музыки. Звучание живого инструмента становится одним из важнейших смыслов спектакля, обнажает психологический подтекст происходящего.

В магическом пространстве спектакля 3D-проекции-видеомэппинг сочетаются с тембром инструмента. Партия сольной скрипки отдана знаменитому скрипачу-виртуозу Дмитрию Синьковскому. Скрипка одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Человека близкого, созвучного, важного - и для Цветаевой, и для Пастернака, они считали его сердцем поэзии, он умер в последние дни 1926 года. Их письма к нему - важная часть спектакля, углубляющая оптику этой драмы.

Подбор музыкальной партитуры отдельная линия спектакля, подготовленная композитором Алексеем Курбатовым, включает его собственные произведения, а также сложнейшую первую часть сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других.

Незримая нить связывала двух величайших поэтов, разнесенных <по двум разным концам земли>. Более 10 лет их переписка, то угасала, то снова вспыхивала, приобретая новый уровень накала. За это время изменились их жизни, сменились эпохи - а все мечты и попытки о встрече заканчивались неудачей. Это мультимедийная, музыкальная и драматическая история любви и смерти рассказанная одними из лучших артистов двух столиц.

Автор идеи и художественный руководитель проекта - Валерий Галендеев, художник-сценограф - Глеб Фильштинский, художник по костюмам - Алина Герман. Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования продюсерами спектакля "Неизвестный друг" с участием Полины Осетинской и Ксении Раппопорт, Международного скрипичного фестиваля Violinfest, проекта "Желтые звезды".

Коллеги, будем признательны вам за анонсы, в приложении копия релиза и фотографии авторства Стаса Левшина

Запрашивайте хайрезы, вышлю по запросу.

Билеты