Нужен ли репетитор школьнику и как справиться с домашними заданиями

Учебный год в самом разгаре. Уроки в школе, продленка, кружки, домашнее задание, на которое не всегда хватает времени... А может, уже пора нанимать репетитора? Как помочь ребенку с «домашкой»? Нужен ли репетитор или школьник должен сам справляться? На эти и другие вопросы читателей «Комсомольской правды» в Петербурге» отвечает заместитель директора и учитель информатики школы № 484 Московского района Евгения Рогозина.

САМ ИЛИ НЕ САМ

Я мама шестиклассника. Считаю, что ребенок должен сам делать уроки. Но сын меня уверяет, что другу помогают родители. Получается, что друга родители любят, а его нет, раз не помогают. Надо ли помогать?

Инна, Среднерогатская улица.

- Конечно, ребенок нуждается в помощи родителей при выполнении домашних заданий, особенно на первых порах. Но здесь очень важно расставить приоритеты. Помощь родителей должна заключаться не в том, чтобы сидеть за одним столом со своим любимым школьником, контролировать каждую букву, которую он выводит в тетради, или вовсе выполнять за него это задание. Главная задача родителей - научить детей учиться, выработать регулярную привычку делать уроки, заинтересовать, сформировать обязательность и ответственность. И делать это надо спокойно, в доброжелательной обстановке. Без нервов и криков. Не забывайте хвалить ребенка даже за небольшие успехи и говорить ему, что вы его любите.

ЧЕТВЕРКИ КАК ПРАЗДНИК

Ребенок в седьмом классе. Первые шесть лет учился на четверки и пятерки. А сейчас четверки у нас - праздник. Причем по всем предметам. Посоветуйте, что нам делать?

Игорь, Дунайский проспект.

- Ученик седьмого класса - это ученик-подросток, когда на первый план выходит общение со сверстниками. Если ребенок снизил свою успеваемость сразу по всем предметам, то дело здесь не в непонимании какого-то отдельного предмета, а, скорее всего, в потере интереса и мотивации к учению. В такой ситуации репетиторы вряд ли помогут. Самое лучшее, что могут родители дать своему ребенку, - это безоценочная любовь, принятие его таким, каков он есть. Только тогда он растет и гармонично развивается, только при таких условиях у него формируется безопасность и он может искренне открываться в семье, когда есть уверенность в том, что он будет понят, ему помогут и поддержат его близкие.

КОГДА НАДО ИСКАТЬ ПОДМОГУ

Как понять, что без репетитора не обойтись? С какого класса уже можно и нужно обращаться к репетитору и как его правильно выбрать?

Ольга, Верейская улица.

- Репетитор нужен тогда, когда ребенок пропустил очень много и не может нагнать своих одноклассников. Или если ученику трудно дается какой-то отдельный предмет (например, математика) и ему требуется более доступная подача материала, чтобы понять и в итоге щелкать задачки как орешки. И если у ребенка не получается, как бы он ни старался, и родители не могут объяснить, как решать проблему, то репетитор в этом случае, конечно, нужен.

А вот с какого класса нужно обращаться за помощью к репетитору, сказать очень трудно. Дело в том, что программы обучения разные. Даже в начальной школе родители не всегда знают, как правильно и доступно объяснить ребенку тему, чтобы он понял. Тема вроде бы простая, но изложить ее должным образом не получается. Исходя из потребностей ребенка и родителей нужно выбирать репетитора: то ли это будет педагог, который объяснит какой-то конкретный раздел (здесь и молодой учитель подойдет), то ли это будет учитель с опытом работы, который знает специфику сдачи своего предмета и сможет подготовить ребенка к сдаче ОГЭ или ЕГЭ.

Репетитор разбирает те темы, которые ученик не понял в школе, или темы, нужные для сдачи ГИА и поступления в вуз. А вот делать домашнюю работу школьник должен сам. Конечно, репетитор может сделать с ребенком домашнее задание, только пользы это никакой не принесет. Лучше подобрать примеры для разбора, схожие с домашним заданием, которое впоследствии ребенок должен выполнить сам. Вообще я считаю, что репетитор нужен лишь в том случае, когда у ребенка есть пробелы в знаниях или необходимо подтянуть какие-то темы для поступления в вуз.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

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