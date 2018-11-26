Что нужно знать о планировках, прежде чем покупать квартиру

Без лишних метров

Среди покупателей жилья самым большим спросом всегда пользовались студии и однокомнатные квартиры. И за последние годы предпочтения потребителей не изменились. Вот данные консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», специалисты которого внимательно следят за положением дел на рынке недвижимости: в массовом сегменте однокомнатные квартиры самые востребованные, именно на них приходится 43 процента покупок. На втором месте по популярности находятся студии, их приобретает 29 процентов покупателей. Двухкомнатные квартиры интересны 21 проценту людей, а еще меньше - 6 процентов - совершает покупку «трешек» и квартир с четырьмя и более комнатами.

- Самые востребованные метражи среди наших клиентов - 30-35 квадратных метров для однокомнатных квартир, 20-25 - для студий и 50-55 «квадратов» - для двухкомнатных, - рассказывает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. - В ближайшем будущем мы не прогнозируем кардинальных изменений в структуре спроса. Квартиры маленького метража и с минимальным количеством комнат в силу их относительно низкой стоимости - оптимальное «стартовое» жилье для разных категорий покупателей.

О стабильном спросе на компактное жилье в массовом сегменте говорят и другие застройщики. К примеру, 38 процентов всех сделок компании «Главстрой Санкт-Петербург» занимают однокомнатные квартиры. За ними следуют «двушки» с показателем 33 процента и студии, на которые приходится 15 процентов продаж.

Впрочем, небольшой метраж вовсе не означает сокращение функциональности квартиры. И на тридцати с небольшим «квадратах» современной квартиры сегодня размещаются полноценная кухня, комната, кладовка, да еще и балкон почти всегда имеется. Кстати, о кухнях.

- Сейчас отчетливо заметен тренд на планировки с просторными кухнями, которые в зависимости от общей площади и функционала квартиры могут выполнять роль столовой или кухни-гостиной, - заметила руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Тамара Попова. - Даже в небольших однокомнатных квартирах есть стремление обеспечить место основного пребывания в зоне кухни, а спальню использовать только по прямому назначению, для чего большая площадь не требуется. Так, во второй очереди нашего проекта Ultra City на Комендантском проспекте 40 процентов квартир - это европланировки с кухнями-гостиными.

Спрос на евро

Важный тренд последних лет - рост в городских новостройках доли квартир с европланировками. В таких квартирах есть общее пространство гостиной и кухни и несколько изолированных комнат, где могут разместиться спальня, кабинет, детская - в зависимости от «комнатности». Такой формат дает возможность при достаточно небольшой площади сделать пространство более функциональным, просторным, светлым за счет отсутствия дополнительных перегородок. Зону гостиной и кухни намного интереснее разграничить, например, диваном или обеденной группой, в данном случае получается большое пространство с определенными функциональными зонами.

- Благодаря этому среди покупателей уже есть приверженцы евроформата, но при этом сохраняется и большое количество желающих приобрести традиционную квартиру с изолированными комнатами и кухней, - поясняет руководитель отдела аналитики ГК «Пионер» Евгений Межевикин. - Поэтому продуманные проекты предлагают покупателю оба типа планировок. Например, ГК «Пионер» при проектировании новых жилых домов закладывает возможность создания квартир как с раздельными кухней и гостиной, так и с объединенными. Покупатели могут выбрать, что им больше нравится. Квартиры евроформата ГК «Пионер» предлагает в проекте жилого квартала LIFE-Лесная наряду с традиционными изолированными планировками. А те, кто испытывает затруднения в выборе, могут посмотреть готовую меблированную евроквартиру в шоу-рум проекта LIFE-Лесная и понять, насколько им удобен такой формат.

Евроквартиры представлены в большинстве проектов Setl City, в том числе в новых жилых комплексах высокого комфорт-класса, вышедших в продажу этой осенью. Это и ЖК «Pulse на набережной» на Октябрьской набережной с видовыми квартирами, из окон которых можно будет любоваться панорамой Невы. И ЖК «Стрижи в Невском» неподалеку от метро «Ломоносовская», возле парка имени Бабушкина и Ивановского сада, в уникальном месте с видом на Неву и разводной Володарский мост.

Аналитики компании «Главстрой Санкт-Петербург» подсчитали, что на данный момент уже порядка 23 процентов в квартирографии новых проектов - это жилье евроформата, состоящее из объединенного пространства кухни-гостиной и отдельных изолированных комнат. И в ближайшем будущем данная тенденция продолжит свое развитие.

- Сегодня покупатели выбирают продуманное жилое пространство, в котором главное - рациональность и комфорт, - подытожила директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ольга Копейкина. - В объектах, которые строит наша компания, большой популярностью пользуются европейские планировки с объединенной зоной кухни-гостиной и несколькими небольшими спальнями. Однако доля покупателей, предпочитающих квартиры классических планировок, также высока.

Особые решения

Кроме просторных кухонь евроформата, есть у современных планировок и другие особенности. Уже многим известно забавное название - квартира-трансформер. Такое жилье можно полностью подстроить под себя.

- Квартира-трансформер предполагает возможность достаточно простой перепланировки. Чаще всего это просто предусмотренная проектом возможность демонтажа перегородок, - говорит Тамара Попова. - Мы в наших проектах такую возможность предусматриваем. Можно поступить наоборот: не закладывать перегородку на стадии строительства и предоставить покупателю возможность сделать это самостоятельно или заказать данную услугу застройщику.

Трансформерами бывают не только сами квартиры, но и отдельные помещения в ней. Например, хобби-рум - небольшое универсальное помещение, которое можно использовать для любимого занятия.

- Квартиры с хобби-румами очень популярны в новостройках комфорт-класса. В хобби-румах можно обустроить небольшой спортивный зал, художественную мастерскую, фото- или музыкальную студию, - рассказывает директор по продажам компании «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - Самый популярный вариант для хобби-рума - гардеробная или хозяйственная комната. Сейчас такие квартиры можно купить в жилом комплексе «Северная долина». Благодаря своей гибкости и универсальности они пользуются огромной популярностью у покупателей. В будущем мы начнем предлагать такой продукт и в жилом комплексе «Юнтолово».

ГК «Ленстройтрест» в прошлом году вывела на рынок квартиры с опцией SOTA. Это комната размером около пяти квадратных метров, в которой покупатель может заказать обустройство кабинета, спортзала, сауны, кладовой, мастерской или выбрать другое назначение. Застройщик предлагает двенадцать готовых решений. Для каждого из вариантов предусмотрен специализированный набор систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения и освещения.

- Кроме того, в рамках шведского квартала «IQ Гатчина» можно приобрести уникальные квартиры на первых этажах с подполами, - говорит Ольга Копейкина. - Это хорошая альтернатива знакомым всем кладовым. Попасть в дополнительное помещение можно с лоджии по специально оборудованной лестнице, которая ведет вниз. Как и в кладовках, там можно хранить крупногабаритные вещи, сезонную одежду, спортивный инвентарь и даже продукты. Площадь помещения варьируется от 4 до 8 квадратных метров.

КСТАТИ

Какими будут планировки будущего?

Эксперты уверены: через пять или десять лет покупатели по-прежнему будут отдавать предпочтение функциональным и эргономичным планировочным решениям.

- Как и сейчас, особое внимание люди будут обращать на наличие зон хранения и возможность сделать встроенный шкаф, например, в зоне коридора. Будет важна правильность форм жилых помещений, чтобы они не были вытянутыми и темными, - считает Евгений Межевикин. - В квартирах-студиях к наиболее востребованным относятся те, где пространство позволяет обустроить кухню-нишу. Привлекательными останутся квартиры с увеличенной зоной кухни и планировки евроформата.

Но в конечном итоге все будет зависеть от запросов покупателя. По словам Тамары Поповой, для тех, кто решает базовую потребность в жилье, важен каждый сантиметр. Для людей, улучшающих качество жизни, на первый план выступают такие параметры, как дополнительные помещения, например, помещения для хранения, хозяйственных нужд, их габариты, наличие балконов и лоджий и их габариты. Должно быть предложение для различных групп покупателей, необязательно стандартизировать подходы для любых объектов и разных локаций.

- А относительно будущего существуют различные сценарии. Например, есть достаточно радикальный: квартира уходит на второй план, а общественные пространства играют главную роль в жизни человека, - добавляет Тамара Попова. - Кстати, в советской идеологии этот подход был положен в основу проектирования, отсюда маленькие кухни, компактные площади квартир в целом. Какой бы сценарий ни реализовался, мы уже сегодня уделяем особое внимание созданию общественных пространств в наших проектах. Таков, например, двор в Ultra City с фруктовым садом, амфитеатром для уличных представлений, выставочной зоной под открытым небом и площадками для всех возрастов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чего хотят покупатели

Застройщики узнали, какие особенности больше всего хотят видеть петербуржцы в своих новых квартирах.

Прежде чем проектировать дом с определенным набором планировок, строительные компании выясняют предпочтения покупателей. Отношение дольщиков к дополнительным опциям в квартире недавно выяснила компания «КВС».

- Мы хотели выяснить, какие планировки предпочитают наши покупатели - стандартные или евроформат, выявить наиболее востребованные опции современного жилья. Например, определить наиболее предпочтительный вариант остекления квартиры и востребованный вид террасы, - рассказывает ведущий маркетолог компании «КВС. Агентство Недвижимости» Наталья Мишина.

В ходе опроса выяснилось, что большинство покупателей предпочитает планировку евроформата - с большой кухней-гостиной. Именно такие квартиры предлагаются в корпусе «Лесной» ЖК «Новое Сертолово», который состоит в основном из двух- и трехкомнатных квартир евроформата. Также важным для покупателей оказалось наличие гардеробной или ниши под шкаф. При выборе варианта остекления квартиры дольщики отдали предпочтение панорамным окнам. «КВС» предлагает квартиры с панорамными окнами в клубном доме G9 и ЖК «Крылья».

- Если говорить о наиболее предпочтительной дополнительной опции, то ей оказалось окно над рабочей поверхностью на кухне, - добавляет Наталья Мишина. - Компания «КВС» предлагает такие квартиры в ЖК «Континенты». Также достаточно востребован среди петербуржцев камин - в клубном доме G9 предоставляется возможность его установки.

Ну а что касается террас, то при выборе варианта квартиры с террасой покупатели жилья практически единодушно проголосовали за квартиру на последнем этаже с эксплуатируемой кровлей.

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