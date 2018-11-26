С 1 января 2019 года в Петербурге увеличатся взносы на капитальный ремонт

Новый год, который наступит всего через месяц, принесет петербуржцам не только праздничное настроение и неделю выходных, но и «сюрприз» - повышение платы за капитальный ремонт. С 1 января 2019 года размер взносов увеличится на 1 рубль с квадратного метра.

- Плата определяется исходя из периода постройки дома, материала стен, а также физического износа, наличия или отсутствия лифта, - сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

По словам чиновников, на данный момент в Петербурге установлены одни из самых низких по стране тарифов, что не всегда позволяет покрывать расходы на капитальный ремонт зданий. В процентном отношении от ежемесячного счета за «коммуналку», жители Северной столицы будут платить от 1 до 1,8 процентов в зависимости от времени года.

Так с Нового года будет выглядеть градация взносов в зависимости от типа здания:

- Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт и дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт – 4,5 рубля за дом без лифта и 5 – с лифтом.

- «Сталинские» постройки 1931-1956 годов, «конструктивизм» постройки 1918-1930 годов и «немецкие», постройки 1945-1948 годов – 4,34/4,84 рубля без лифта/с лифтом.

- Кирпичные «хрущевки» постройки 1957-1970 годов – 4,12/4,62

- Панельные «хрущевки» 1957-1970 годов – 4,30/4,80

- Кирпичные дома 1970-1980 годов и деревянные дома – 4 и 4,5 рубля

- Панельные дома 1970-1980 годов – 4,20/4,70

- Кирпичные, «новое строительство», постройки после 1980 года и дома, построенные после 1999 года – 4,06/4,56

- Панельные «новое строительство», постройки после 1980 года и дома той же категории после 1999 года – 4,24/4,74

- Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами) – 4,50 и 5 рублей

- Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами – 4,25/4,75 в зависимости от отсутствия или наличия лифта.

В Фонде капремонта напоминают, что в 2018 году собираемость взносов превысила 98 процентов, а общая сумма, перечисленная петербуржцами с момента введения нормы в 2014 году, составила 14 миллиардов и 215 миллионов рублей.