Филипп Киркоров в латексном костюме, а Диана Арбенина - в олимпийке и косухе

В воскресенье 25 ноября в Ледовом дворце в 19-й раз состоялась петербургская церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». Статуэтки получили артисты, чьи песни продержались не менее 20 недель в чарте «Золотой граммофон» на «Русском Радио».

Слоган премии – «Будут все» полностью себя оправдал. Целая плеяда звезд российского шоубиза выступили для гостей и жителей Северной столицы. А заветные награды получили Макс Барских, Зара, Ани Лорак, Вера Брежнева, Владимир Пресняков, Юлиана Караулова, Елка и другие звезды. Ведущие церемонии Николай Басков и Елена Север как всегда были неотразимы и разбавляли вечер шутками. «Комсомолка» побывала на церемонии и собрала для вас самые интересные образы звезд.

В Петербурге вручили Золотой граммофон 2018.

Певица Юлиана Караулова получила свой второй граммофон за песню «Просто так». На премии 30-летняя артистка предстала в образе платиновой блондинки, а красный брючный костюм и короткий топ, обнажили прокаченный пресс.

Юлиана Караулова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Граммофон ей вручал политик Сергей Боярский, который, пользуясь случаем, поздравил со сцены всем мам с праздником и спел песню «Мама - первое слово».

36-летняя Вера Брежнева все такая же миниатюрная красавица, а ведь она мама двоих детей. Певица вышла к журналистам в кожаных лосинах и черном обтягивающем топике, а с ее лица не сходила улыбка.

Вера Брежнева.Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что до вылета у Бержневой оставалось всего пару часов, они никому не отказала в фотографии на память и автографе.

Украинский певец Макс Барских «ударился» в прошлое. 30-летний исполнитель признался, что раньше не любил, а сейчас с удовольствием смотрит советские фильмы. «Любовь и голуби», «Вокзал на двоих» на данный момент его любимые картины.

Макс Барских.Фото: Артем КИЛЬКИН

Блестящая водолазка, высветленные волосы и кожаные штаны: идеи для своего образа он черпал явно из моды прошлого столетия.

Певица Слава как обычно зажгла не по-детски, исполнив свою новую композицию «Однажды ты», за которую и получила заветную статуэтку. 38-летняя артистка надела обтягивающее бордовое платье со змеиным принтом и блестящие туфли лодочки.

Над очаровательной Ани Лорак время не властно. 40-летняя певица и мама выглядит как всегда сногсшибательно. Артистка появилась на сцене в очень коротком черном платье с блестящими пайетками, а чулки-сетка придали ей еще большую сексуальность. Смело, Ани!

Ани Лорак.Фото: Артем КИЛЬКИН

Солистку группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину не часто можно увидеть в платье и петербургский граммофон не стал исключением.

Дана Арбенина.Фото: Артем КИЛЬКИН

44-летняя певица появилась на премии в спортивном луке: обтягивающие штаны, кроссовки, олимпийка и черная косуха выглядели дерзко и броско на фоне остальных артистов.

Филипп Бедросович был как всегда блестящ! И не только на сцене, но и в образе. 51-летний артист появился на публике в черном латексном костюме и казаках с металлическими наконечниками.

Филипп Киркоров.Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередную статуэтку он получил за свой хит «Цвет настроения синий», который побил все рекорды.