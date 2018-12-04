«Я объявляю войну ЕГЭ»: Школьник из Петербурга создал свой профсоюз, чтобы изменить систему образования

Десятиклассник петербургской школы 622 Леонид Ш. грозится устроить забастовку. А все для того, чтобы сделать жизнь своих одноклассников и других учеников проще. Правда, порыв школьника не оценила ни директор школы, ни его родители. Как рассказывает активист, ему угрожают прокуратурой и отчислением из школы.

ТЕМА ДНЯ. Революция или личный пиар? Школьник из Петербурга создает ученический профсоюз 00:00 00:00

«Пусть школа соблюдает закон!»

Леониду сейчас 16 лет. Этим летом он узнал о борьбе американских школьников за свои права. Битва заграничных ровесников Леню вдохновила, поэтому в сентябре, поступив в десятый класс, он решился создать свою организацию «Ученик». Тем более, что, по мнению Леонида, проблем в российских школах предостаточно!

Десятиклассник Леонид создал в школе собственный профсоюз и борется за права учеников.

- Мы боремся за то, чтобы администрация школ соблюдала закон. Во-первых, не завышала цены в столовой. Во-вторых, не перенасыщала учебный день уроками. Бывает, в день у нас несколько контрольных подряд – по три – четыре проверки знаний! – рассказывает школьник.

Кроме того, юноша и его последователи требуют разрешить им самовыражаться. Нет, они не выступают против школьной формы. А лишь борются за то, чтобы свободно можно было перекрасить волосы в понравившийся цвет и носить серьги.

- Но это программа «минимум», - поясняет Леонид. – Программа «максимум» - изменить систему образования. Убрать ЕГЭ и ОГЭ, вернуться к той образовательной программе, что была до «перестройки».

Сейчас в профсоюзе Леонида (хотя сам подросток просит называть свое детище «организацией») – порядка 170 членов. Некоторые ребята учатся в одной школе с Леней, другие стали активистами после агитации в интернете.

- Мы планируем забастовку, с остановкой учебного процесса, - делится планами подросток. - Как только организуем учителей и заведем от 600 человек – воплотим это в жизнь.

«Учи уроки, Леня!»

Если ученики полностью поддерживают своего ровесника, то в школе скептически отнеслись к профсоюзу. Педагоги, по словам Леонида, держат нейтралитет, а директор пригрозила десятикласснику обращением в прокуратуру.

- Меня вызывала к себе директор, которая видела организованное мною собрание учеников на улице, - поясняет Леонид. – Она приняла мои действия за митинг, грозила мне прокуратурой. А еще оскорбляла, говорила, что мой путь один – дворы мести или охранником работать.

Юноша и его последователи требуют разрешить им самовыражатьсяФото: Олег ЗОЛОТО

Действительно ли директор школы так радикально настроена к своему ученику – выяснить не удалось. В школе держат оборону. По телефонам не отвечают, а с порога прогоняют: выставили охрану, которая тщательно проверяет каждого входящего.

- Родители меня тоже не поддержали, - вздыхает подросток. - Останавливает ли это меня? Нет. Я все равно буду продолжать бороться. И делаю я это не для какой-то политической карьеры. После школы я хочу быть инженером-технологом либо учителем истории.

Кстати, мама Лени работает в этой же школе. Читает лекции против экстремизма.

ОФИЦИАЛЬНО:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга: «Может быть отчислен»

- Если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, если не нарушаются права других детей на получение образования – он может создавать общественную организацию. И такая деятельность не может становиться причиной для отчисления. Другое дело, если он будет, например, срывать уроки, призвать других детей прогуливать занятия, бойкотировать выполнение заданий учителей – то к нему поэтапно могут приниматься меры педагогического воздействия и дисциплинарные взыскания – замечания, выговоры. И только если все эти меры не возымели действия, обучающийся может быть отчислен. Но это самая крайняя мера.

КОМПЕТЕНТНО:

Михаил Богданов, сопредседатель общественной организации «Родительский комитет»: «Ребенок просто пиарится»

- Не понимаю, из чего там раздувается скандал? Подросток целый профсоюз организовывает, чтобы решить проблемы – это стрельба по воробьям. Споры можно решить разговором. Возможно, ребенок просто пиарится. Ведь все происходящее – неестественно. На мой взгляд, вполне достаточно внимательного отношения к друг другу. Шумные акции ни к чему. Перебор с обеих сторон.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Наталья Искра, психолог: «Подростка нужно поддержать»

- Сейчас меняется общество, меняется в сторону свободы и дети знают о правах своих и борются за них. Подобная реакция директора связана с тем, что наша система образования построена на том, что директор, учитель всегда прав. И возникает такое противодействие. Инициатива ученика здоровая, у него все задатки политического деятеля. Важно сейчас психологически поддерживать Леонида – он имеет свое мнение и воплощает его в жизнь.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Так работать с оппозицией - непедагогично

Андрей РЯБЦЕВ, редактор отдела образования “КП”:

Опытный учитель (да даже просто родитель, которому не плевать на ребенка) знает: запрещать - бесполезно. Причем это работает не только с детьми. А уж с подростками - безотказный вариант.

Этого юношу-активиста надо было не пугать психушкой и прокуратурой, а, наоборот, внимательно выслушать и поощрить, мгновенно записав в общественный совет школы. Пригласить на ближайший педсовет. Дать выступить перед родительской общественностью. Дать выпустить пар. Что в этом такого ужасного? Он же не строй шел свергать и даже не призывал включать на переменах рэп про наркотики. Он всего лишь произносит то, о чем думают многие школьники. И они достойны того, чтобы их послушать.