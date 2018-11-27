От «Ленэкспо» к «Экспофоруму»

В начале ноября юбилей на двоих отпраздновали две главные выставочные площадки страны: 50 лет назад открылись первые павильоны «Ленэкспо», а в 2008 году началось воплощение проекта самого современного в Европе конгрессно-выставочного центра – «Экспофорума», открытого в 2011-ом. Как изменилась выставочная жизнь в городе на Неве и чем мы можем удивить иностранных гостей?

ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ…

Санкт-Петербург еще в 1829 году провел первую всероссийскую мануфактурную выставку. После революции, конечно, эта деятельность пошла на спад. Но после войны страна поменяла политику, активно развивая народное хозяйство. Нужно было показать во всей красе победы, которых страна добилась в кратчайшие сроки. Так, в 1968 году в Ленинграде началась подготовка к международной выставке «Инрыбпром» для демонстрации успехов советских рыболовов. Подготовка была основательная: на Васильевском острове намыли дополнительные участки суши, на которых и возвели огромный и суперсовременный на тот момент комплекс зданий «Ленэкспо». В той выставке участвовали 270 иностранных фирм из 23 стран и 149 предприятий и организаций Советского Союза.

«Инрыбпром-68» отгремел, это был успех не только для города, но и для всей страны. После закрытия решили сохранить павильоны, Северная столица получила место, где на постоянной основе могли проходить выставки не только всероссийского, но и мирового уровня.

К 2013 году в Ленэкспо ежегодно проводилось около 350 выставочных мероприятий. Свою продукцию представляли компании из 65 стран, выставки посещали в среднем по 16 тысяч гостей, на некоторые из них скапливались километровые очереди!

БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД

В середине 2000-х стало ясно, что одной площадки недостаточно. В городе задумались о строительстве большего по размерам комплекса.

- В центре Петербурга уже не найти место под новые конгрессно-выставочные запросы, необходимы и большие площади, и транспортные развязки, и парковки, – рассказывает генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (оператор «Экспофорума» и «Ленэкспо») Сергей Воронков. – Пулковские высоты в этом смысле оказались идеальным решением, в том числе с точки зрения городской транспортной логистики и близости к аэропорту.

Экспофорум в районе Пулково построили в рекордно короткие сроки: первую сваю установили в 2011 году, а открыли уже в октябре 2014-го. Это необычное стильное здание с полукилометровой волной пассажа быстро стало одним из новых символов Петербурга и, кстати, вошло в 2018-ом в шорт-лист международной премии «Здание года 2018» в категории «Культурная архитектура». Форма соответствует содержанию: это еще и единственная площадка в городе, отвечающая всем требованиям для проведения международных событий мирового масштаба, – единственная в России!

В конгрессно-выставочном центре регулярно проходят значимые международные форумы, в том числе с участием первых лиц государств – Петербургский международный экономический форум, Российский национальный конгресс-кардиологов, 137-ая Ассамблея Межпарламентского союза, заседание Межправительственного совета Евразийского, Петербургский международный газовый форум, Российский международный энергетический форум и так далее.

- Совсем недавно принимали Всемирный конгресс UFI – мероприятие, которое собирает главных организаторов событий со всей планеты, – добавил Сергей Воронков. – Событие такого масштаба и важности для конгрессно-выставочного рынка лишь единожды проходило в России, в 2005 году. Петербург выиграл право на проведение конгресса в 2015 году, после введения санкций. Нам вдвойне приятно было слышать от гостей, что они нигде в мире не видели такой хорошей организации. Иностранные делегаты остались в восторге и от Петербурга, и от России – многие посетили страну первый раз. Надеемся, что они привезут в наш город крупные мероприятия.

ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

«Экспофорум» развивается как площадка для мировых конгрессов. В ближайшие четыре года он примет еще 10 глобальных событий, среди них – Всемирный конгресс шеф-поваров 2020, Всемирный ринологический конгресс 2021, Чемпионат Euroskills (WorldSkills) 2022, Всемирный энергетический конгресс 2022 и другие. В планах – привлекать минимум 4–5 глобальных конгресса в год с 2000–5000 участников. Амбиции масштабные, но вполне выполнимые.

Между тем, ВК «Ленэкспо» не перепрофилировалось. Он до сих пор остается одним из крупнейших выставочных центров России. Кроме того, это единственный комплекс с доступом к акватории Финского залива, поэтому может принимать и различные «водные» фестивали и салоны. Кроме того, там действует крупнейший в городе магазин сувениров, самый большой ресторан китайской кухни в Европе, футбольный центр, детский ледовый театр и многое-многое другое.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2500 мероприятий за полвека прошло в «Ленэкспо» и «Экспофоруме»

Более 57 млн человек посетили их за это время

200 мероприятий в год сейчас принимает «Экспофорум»

50 000 квадратных метров – общая площадь выставочного пространства «Экспофорума»

Высота потолка конгресс-центра достигает 12,3 м – в зале без труда поместились бы памятник Кутузову, находящийся у Казанского собора (7,6м), и даже Медный всадник (10,4 м).

4700 парковочных мест

Общая площадь территории, на которой построен «Экспофорум», – 56,21 гектара. Это приблизительно в 2 раза больше, чем Заячий остров, где расположена Петропавловская крепость

А ЧТО ЕЩЕ?

Приглашаем всех на Новый год

Совсем скоро праздники. Экспофорум тоже не проходит стороной. В новогодние каникулы там откроется грандиозный познавательно-развлекательный семейный космопарк «Мировой Новый год». Каждый день для гостей всех возрастов – фееричный мюзикл «Черномор», увлекательный квест по загадкам Вселенной, путешествия по планетам, катание на внеорбитных каруселях, космические бои, более 100 мастер-классов. А еще батутный парк и зона виртуальной реальности.

Ну и само собой, рождественская ярмарка, куда же без нее? Там вы сможете найти самые разные, невероятные и интересные атрибуты праздника: милые сердцу сувенирчики, handmade-украшения, игрушки, традиционные и диковинные сладости, а также уютные домашние элементы декора.

Родители и дети могут выпить безалкогольный глинтвейн, сделать много красивых снимков на память.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полы в павильонах «Экспофорума» настолько прочные, что смогли выдержать даже турбину весом 63 тонны, которую представили на Петербургском международном газовом форуме. Чтобы разместить оборудование таких размеров, пришлось проводить настоящую спецоперацию – оно проходило в 6-метровые монтажные ворота с зазором 2 см! На выставке SmartTRANSPORT с легкостью разместили и трехсекционный трамвай «Чижик» длиной 33 метра, который способен перевозить 375 человек.

Конструкция павильонов «Экспофорума» уникальна для Петербурга: 90-метровые пролеты держатся всего на двух точках опоры. Внутри колонн нет.