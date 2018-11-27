Как летает вертолет?

В начале ноября в Санкт-Петербурге прошел Северо-Западный промышленный форум, организованный «Ростехом». В 2018 году региональное представительство корпорации отметило первый юбилей – 10 лет. Несмотря на скромный возраст, компании уже есть, чем гордиться.

В честь круглой даты в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого собрались специалисты «Ростеха», руководители ведущих предприятий Северо-Запада и представители правительства города. Обсуждались инновационные технологии и достижения в области автомобиле- и авиастроения, двигателестроения и электроники. Чудеса инженерной мысли демонстрировали тут же, на выставке. Компании представили уникальный медицинский вертолет с реанимацией на борту, камеры для съемки в темноте и бионические протезы рук.

Одной из самых масштабных и удивительных стала экспозиция АО «ОДК-Климов» – старейшего предприятия авиастроительной отрасли и ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей. На выставке компания представила свои лучшие образцы – реактивный двигатель РД-33, вертолетные двигатели ВК-2500 и ТВ7-117В, двигатель ТВ7-117СТ, предназначенный для нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Все эти агрегаты – гордость петербургской промышленности.

Вот так куется сердце авиации в цехах завода. Фото: предоставлено "ОДК-Климов".

Похвастаться производством подобных двигателей могут лишь шесть стран во всем мире. «Комсомолка» рассказывает, как живет петербургский завод, благодаря которому летают отечественные вертолеты.

104 ГОДА

История «Климова» начинается в 1914 году. Предприятие было учреждено как «Русское Рено» и согласно Уставу планировало выпускать автомобили французской марки. Однако грянула Первая мировая война. Завод стал выполнять заказы различных военных ведомств, в том числе выпускать авиационные двигатели для уникальных четырехмоторных бомбардировщиков «Илья Муромец» и гидропланов Григоровича. В 1918 году завод был национализирован, пережил тяжелые годы гражданской войны и в конце 20-х годов 20-ого столетия стал выпускать мотоциклы Л-300.

Во время Второй мировой (Великой Отечественной) войны завод был эвакуирован в Уфу, вошел в состав объединенного двигателестроительного завода. Главной задачей в те годы - была задача серийного выпуска двигателя М-105, который называли «двигателем Победы», поскольку на них летало большинство советских истребителей. Всего было произведено порядка ста тысяч экземпляров. М-105 – самый массовый серийный двигатель в истории авиации.

Двигатель М-105. Фото: предоставлено "ОДК-Климов".

В 1946 году в Ленинграде создали Опытно-конструкторское бюро (ОКБ), которое возглавил талантливый советский ученый Владимир Климов. В конце сороковых ОКБ был сконструирован и выпущен реактивный двигатель ВК-1для истребителей МиГ-15б, Миг-17, бомбардировщиков Ту-14.

Новый виток в жизни завода произошел в 60-х. На первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время официального визита в США произвели большое впечатление «заокеанские» вертолеты. По его возвращению было принято решение заняться конструированием для наших вертолетов газотурбинных двигателей.

Тогда появились двигатели ГТД-350, ТВ2 -117, а позднее и ТВ3-117, которые устанавливают на большинство отечественных вертолетов среднего класса – Ми-2 Ми-8 , Ка-31, Ка-50.

ТАНК И ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ

Впрочем, гордятся «климовцы» не только двигателями. Они вошли в историю как создатели олимпийского факела для Олимпиады 1980 года. Задание на разработку главного символа олимпиады завод получил от оргкомитета состязаний. Требование были вполне понятные, но сложно реализуемые: факел должен быть удобным и максимально технологичным. Вес изделия не мог превышать одного килограмма, а длина – 650 миллиметров, на его работу не должны были влиять ни сильный ветер, ни проливной дождь. С трудной задачей инженеры справились. Факел сконструировали, испытали и выпустили в количестве 6 200 штук в установленные сроки. Создатели факела получили на эту разработку авторское свидетельство.

Факел, созданный "климовцами". Фото: предоставлено "ОДК-Климов".

Еще одна важная страница в истории завода – создание двигателя для танка. Да такого, что позавидовал весь мир.

Последняя серийная модификация двигателя – ГТД-1250, разработанная к 1986 году для моделей Т-80У и «Черный орел», разгоняла 48-тонную машину до 80 километров в час.

Танк окрестили «летающим». По многим показателям он обошел единственного конкурента – американский танк «Абрамс». В конце 90-х годов на Международной выставке вооружений в Абу-Даби боевая машина поставила рекорд по «прыжкам с горы». Во время испытаний танк пролетел 13 метров. За чудо-разработку «климовцев» наградили Орденом Октябрьской революции.

ТРИ КИТА

Сейчас АО «ОДК-Климов» – современное предприятие, оборудованное по последнему слову техники. Завод полностью преобразился в 2014 году. К столетнему юбилею был построен современный КПК (конструкторско-производственный комплекс) – административные и производственные здания с новейшей инженерной инфраструктурой и современным оборудованием на улице Академика Харитона. Благодаря этому производство стало более эффективным, издержки снизились, а производительность – выросла.

Конструкторско-производственный комплекс, построенный в 2014 году. Фото: предоставлено "ОДК-Климов".

Разработка, серийное производство и сервисное сопровождение авиационных двигателей – три кита, на который стоит АО «ОДК-Климов». Корпорация обеспечивает весь жизненный цикл изделия: от его «рождения» и до «последнего вздоха».

Как рассказывают сотрудники предприятия, полный цикл создания двигателя составляет 5-7 лет. Его путь начинается с конструкторского бюро. Конструкторы и инженеры создают новое изделие. После выработки оптимального конструкторского решения проект уходит в производство. Любая неточность и небольшая ошибка может повлиять на работу двигателя. Особый этап в работе производства – сборка двигателя, на этом этапе требуется предельная внимательность и точность.

Заключительный этап – испытания. Двигатели устанавливают на испытательный стенд. К ним подсоединяют множество различных датчиков. В процессе испытаний компьютерные программы отслеживают поведение двигателя на разных режимах работы. Например, при повышенных или пониженных температурах.

В авиадвигателе тысячи деталей. Каждое изделие собирают вручную. После этого двигатель проходит множество испытаний продолжительностью в несколько тысяч часов. Эти испытания предшествуют продолжительному этапу получения сертификата двигателя. Только после этого может быть организовано серийное производство. Освоение серийного производства – особая сложнейшая задача, решение которой требует усилий всего коллектива на протяжении нескольких лет.

«САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРОДУКТ»

Сейчас двигатели АО «ОДК-Климов» знают во всем мире. Завод производит двигатели, которые используют в России и за рубежом. Встретить отечественные разработки предприятия можно в 80 странах мира. Причем свою продукцию петербургское предприятие не только поставляет, но и обслуживает после заключения сделки.

Так выглядит двигатель ТВ7 - 117 СТ. Фото: предоставлено "ОДК-Климов".

Авиационный газотурбинный двигатель – один из самых сложных продуктов, существующих на данный момент в мире. Поэтому такой продукт требует особой организации процесса эксплуатации и обслуживания. Чтобы он работал надежно и был безопасным, предприятие занимается сервисным обслуживанием двигателей, делает местный, локальный и капитальный ремонты, производит необходимые запчасти.

К своему делу «климовцы» подходят максимально ответственно. Работу они выполняют с мыслью, что каждый двигатель – это человеческая жизнь. Поэтому ошибки быть не может.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЗЛЕТА

Сейчас на предприятии трудятся около 2300 человек. Несмотря на это, компания заинтересована в новых одаренных кадрах. В народе говорят: «хочешь сделать что-то хорошо – сделай сам». Этой позиции придерживается и ОДК-Климов. Новых сотрудников они растят сами, а лучших из них поощряют материально. Например, в 2018-19 году стипендии от завода получили 23 петербургских студента.

- Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургским политехническим университетом, с БГТУ «Военмех», университетом гражданской авиации и другими образовательными учреждениями. В Политехе у нас работает базовая кафедра, - отмечают специалисты авиационного учебного центра АО «ОДК-Климов». - Мы растим сотрудников, погружаем их в работу с первых курсов. После выпуска они могут сразу же к нам трудоустроиться, если проявят себя должным образом. Лучшим кадрам у нас всегда открыта дорога.

КОНКРЕТНО

В настоящее время «ОДК-Климов» производит двигатели:

ТВ7-117СТ – для перспективных самолетов Ил-112В, Ил-114-300. Данный двигатель отличается высокой экономичностью и надежностью.

ВК-2500 – для модификаций вертолетов Ми-17, а также новейших боевых Ми-28, Ка-52, Ми-35.

ТВ3-117 – универсальная платформа, на базе которой создают различные модификации. Этот двигатель установлен на 95% вертолетов опытно-конструкторских бюро Миля и Камова.

РД-33 – для истребителей марки «МиГ» в 25 странах мира

Предприятие также разрабатывает и производит БАРКи – цифровые системы автоматического управления двигателями. Они позволяют повысить надежность двигателей, снизить расход топлива и уменьшить общую массу конструкции.