«Парк наш»: купчинцы защитили Парк Интернационалистов от океанариума

На самом деле история эта началась еще на рубеже веков. Тогда в створе Пражской улицы было решено построить аквапарк. В 2010-м несколько гектаров парка в официально исключили из списка зеленых насаждений Петербурга и превратили в участок «для размещения объектов физической культуры и спорта».

Спустя время концепция изменилась. Вместо спорта появились зрелища, то бишь «объекты культуры и искусства». Но все это время парк, по сути своей, оставался парком. Там гуляли мамочки с колясками, зимой проводили лыжные гонки, устраивали районные концерты и праздники.

О том, что в Купчино появится океанариум заговорили в 2015-м. Проект назвали стратегическим. Но прошлой осенью стало известно: рыбы и прочие водные обитатели будут не главными в построенном комплексе. Как пояснил в интервью Forbes совладелец компании Год Нисанов, из 190 тысяч «квадратов» комплекса океанариум займет 15 тысяч, плюс еще девять тысяч на центр морской биологии. Все остальное – магазины и прочие службы.

Очередной торговый комплекс возмутил горожан. И они активно включились в борьбу за любимый парк. Собирали подписи (счет переваливал за десятки тысяч), писали письма в различные инстанции, пытались организовать референдум, выходили на митинги и пикеты… и каждый раз наталкивались на отказы. Референдум не разрешили, поправки к Генплану, которые бы вернули вырезанный участок в состав парка, не поддержали.

Ситуация кардинально изменилась в одночасье. В понедельник комитет по инвестициям заявил, что никакого океанариума в Парке Интернационалистов не будет.

- В связи с возникновением негативных откликов по вопросу территориального расположения планируемого к строительству объекта, Комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта, - официально сообщили в пресс-службе ведомства. - Инвестор подтвердил готовность инициировать процедуру досрочного прекращения договора аренды земельного участка. Она будет завершена на следующей неделе.

В комитете пояснили, что пока не знают, захочет ли инвестор – московская компания «Оптима» - все же строить в Петербурге «центр океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта».

- Если будет принято принципиальное решение, мы начнем работу над подготовкой перечня альтернативных участков, - добавили в комитете по инвестициям.

Защитники парка вот уже два дня принимают поздравления. Но говорят: расслабляться рано. Пока участок в 3,6 гектара, не числится зеленой зоной, его могут отдать под любую постройку.

- У этого проекта были очень сильные лоббисты, - говорит лидер активистов Павел Швец. – Среди них и бывший губернатор Георгий Полтавченко. Пока что сделан первый шаг - комитет по инвестициям заявил о расторжении договора с застройщиком. Но это еще не означает возвращения участка в состав парка. Мы помним, что в 2005 году договор аренды с инвестором аквапарка тоже был расторгнут, однако это не привело к возвращению участка в состав парка.

Сейчас «день икс» для купчинцев – 5 декабря. В этот день городской парламент будет рассматривать поправки в городской закон о зеленых насаждениях. Среди них и участок в створе Пражской улицы. Горожане надеются, что на этот раз парламентарии окажутся на их стороне.