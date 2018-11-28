Мама Бузовой: Дочь сама ведет Instagram и читает все комментарии. Некоторые доводят ее до слез

«Принимай меня!» С таким лозунгом и одноименным шоу 18 ноября в Крокус Сити Холл выступила 32-летняя Ольга Бузова. К своему первому большому сольнику певица готовилась целый год. А теперь готова повторить выступление в родном Петербурге 12 декабря.

Я ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА ОТ СТРАХА, КОГДА ДОЧЬ ПЕЛА «АТОМЫ»

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна - одна из главных фанаток дочки. Поэтому она была и на ее шоу в столице, и собирается на концерт в Петербурге.

- Я до сих пор под впечатлением от этого красочного шоу, все было на одном дыхании, - призналась КП- Петербург Ирина Бузова. - Только я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте 5 метров и пела песню «Атомы». Конечно, потом я ее отругала. Но увидеть такого уровня шоу я не ожидала, хотя и знала, что она с командой готовилась сутками к выступлению. После концерта я обняла ее, а ребенка-то нет - так сильно она похудела!

- А что дочь вам сказала после концерта?

- Оля сказала: «Мама, надо было еще больше репетировать, я могла выступить лучше». У нее есть эта здоровая неудовлетворенность результатом. Я уважаю дочь за то, что в своей работе она всегда стремиться добиться большего. Восхищаюсь ее способностью держать удар, ведь выбранная ею ниша реализации своих амбиций не из легких.

buzova86 Мама и папа Спасибо вам за жизнь Спасибо за воспитание и за то, что вы были #181118 рядом со мной были, есть и будете Я вас люблю, и для вас я всегда буду маленькой девочкой первое, что сделали родители - это начали меня ругать за то, что #атомы я исполняла без страховки ... Ну а потом, конечно, хвалить

ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА У НЕЕ ОТКАЗАЛИ НОГИ

- Ольга действительно очень много работает…

- Она любит сцену, публику, эмоции и все связанное с этим. Когда Яна Рудковская пришла к ней в гримерку, она сказала: «Оля, нельзя так много номеров выступать на сцене одной, надо себя беречь!» Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии. Но после шоу на автопати она пела и зажигала не меньше, чем на концерте. Мы с ней ушли под утро самые последние.

- Ваша дочь богата, но вы продолжаете работать в районной поликлинике. Почему?

- Я стоматолог-терапевт и плюс заместитель главного врача. Мы с дочей счастливые люди, потому что работу свою очень любим. Я без пациентов не могу. Когда-то я была ткачихой и получала 300 рублей в месяц, но ушла в медицину на оклад 98 рублей.

«ТЫ ЧТО СОВСЕМ С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИШЬ?»

- Какая публика на концерте Ольги Бузовой? Есть мнение, что ее слушает только тинэйджеры…

- Ничего подобного! Со мной рядом сидели взрослые люди, а на танцполе, конечно, больше молодежи зажигало. Ее поклонники - это и те люди, которые с ней с ее первого появления на «Доме 2», а им уже за 30. В основном это женщины, девушки, девочки. Знаете, когда у красивого юноши куча фанаток, это понятно, а когда у девушки столько поклонниц девочек, это дорого стоит, это по-настоящему. Многие девушки, глядя на Олю, понимают, что не надо опускать руки и менять себе, потому что даже если оборвут крылья твоей мечте, ты все равно сможешь полететь. А, знаете, что особенно трогательно, это то, что ее очень любят дети. Это очень знаково, ведь недаром говорят, что детей не обмануть, а за ними - наше будущее.

- А у вас есть любимые песни дочери?

- У меня их три. Я вспоминаю один момент ее жизни, когда она хотела поддержки от любимого мужа и друга в своих попытках спеть первую песню «Под звуки поцелуев», а в ответ услышала только смех, сарказм и слова: «Ты что совсем с головой не дружишь?». Поэтому именно песня: «А люди не верили» - олицетворяет веру человека в себя, в свою мечту. В этой песне она выразила всю свою боль, и я плачу каждый раз, когда слышу, что крылья ангелы расправят и улетят. Вторая песня «Мои люди» - это гимн всех ее поклонников. И третья - «Любовь спасет мир» - девиз Ольги по жизни.

Ирина Бузова.Фото: Артем КИЛЬКИН

«МАМА, ЗА ЧТО? Я ВЕДЬ НИЧЕГО ИМ НЕ СДЕЛАЛА!»

- Несмотря на большое количество людей, которые ее обожают, негатива в ее адрес тоже не мало…

- Вы знаете, на ее 30-летие я ей сказала: «Доченька, несмотря на то, что тебя предавали и подставляли, оставайся такой же светлой и доброй». Скоро ей исполнится 33, и я ей скажу другие слова: «Забудь все, что я тебе говорила до этого, точи клыки, расти броню на сердце и научись говорить «нет», ведь в той сфере, которую ты выбрала, без этого выжить нельзя».

- Ее задевает то, что о ней пишут?

- Она сама ведет свой Instagram, несмотря на то, что многие думают иначе и читает комментарии. Конечно, некоторые вещи ее задевают. Звонит расстроенная: «Ой, мамочка, опять тонны негатива, а я ведь ничего плохого никому не сделала». Я ей говорю, а ты посчитай, сколько позитивного и доброго тебе пишут, ведь этого гораздо больше и улыбнись.

- Об артистах всегда будут говорить и хорошее, и плохое.… А какие именно вещи ее задевают?

- Очень задевает, когда не просто гадости пишут, мол, тупая, страшная и т.д. А когда плохо пишут про ее близких людей. Это доводит Олю до слез. Часто задевает грубость, пошлость, несправедливость. Ольга принимает критику, но ей важно доносить эти замечания доброжелательно и обоснованно. Дочка в каждом человеке изначально видит только хорошее. Поэтому те, кто видят в других только плохое, это не ее люди.

- Многие говорили, что ее слава будет мимолетной…

- Уже 14 лет говорят. Пишут, что она мыльный пузырь, что это на пять минут. Но, ребята, у нее есть эти пять минут! А у вас они были? Говорят, что высоко взлетела, будет больно падать. Так она взлетела, а кто-то всю жизнь ползает. Оля живет по этому принципу: «Да, сейчас я летаю». Еще есть куда стремиться: подтягивать вокал, хореографию. И она работает над этим. Я верю, что главные победы у нее еще впереди.

ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ПЫТАЛАСЬ МОРАЛЬНО СЛОМАТЬ МОЮ ДОЧЬ

- Переходный возраст у Оли был?

- Мы очень много работали, дочь росла самостоятельной. Но я всегда должна была знать, где она и чтобы она ночевала дома. Она работала с 14 лет. Первый автограф взяла у Димы Билана, она была у него на подтанцовке, когда он приезжал в Петербург. Когда он приехал на «Дом 2», вспомнил ее. Она работала, потому что хотела больше, чем мы могли ей дать. Она подметала территорию в поликлинике, в которой я работала, работала моделью, вожатой. Для меня же важным было брать их с собой в путешествия по разным странам. Единственный ее взбрык был, когда она отмечала свои 14 лет. Тогда Оля с одноклассницами после уроков выпили бутылку шампанского в нашем подъезде.

Сестры Бузовы - Оля и Аня. Фото: из архива семьиФото: Артем КИЛЬКИН

- Я знаю, что в гимназии, где она училась, ее не чаяли…

- Дочка была в своей гимназии белой вороной. Олечка раздражала директора своими прическами и неформальной одеждой. В девятом классе директор Зорина требовала от родителей нашего класса, чтобы они заставили своих детей объявить Ольге бойкот. Дочка тогда, конечно, сильно переживала, а я ей тогда сказала: «Оля, если ты уйдешь сейчас, ты будешь уходить от проблем всю жизнь». Она хорошо училась, но претензии по внешнему виду были постоянные. Уже новый директор охраннику школы говорит: «Никогда Бузова не войдет в мою школу!» В любом случае, Оля любит гимназию, по-прежнему общается с любимой учительницей Галиной Николаевной и одноклассниками.

МЕЧТАЮ, ЧТО ОЛЯ ВЕРНЕТСЯ В ПЕТЕРБУРГ

- Ваши дочери Оля и Аня и ваш бывший муж живут в Москве, а вы не собираетесь перебираться к ним?

buzova86 Папа Берегите своих родных и близких!!!! #люблю#папинадочка

- Я осталась не одна. У нас очень много родственников в Петербурге. Моя мама блокадница, а родители уехали из Ленинграда только в 1959 году. Я этот город обожаю и мечтаю, чтобы Оля когда-нибудь вернулась в родной Петербург.

- А какие у вас отношения с бывшим мужем?

- Папа самый верный фанат дочек. Мы прожили в браке почти 20 лет. Дочки уже жили самостоятельно, когда мы развелись. У нас добрые родственные отношения. Игорь работает в компании дочери инженером. У меня супруг великолепно поет и рисует, к тому же, очень добрый, умный и длинноногий мужчина. Когда я ходила беременной двумя девочками, то просила Вселенную, чтобы она дала моим дочерям прямые красивые ноги, как у Игоря. И посмотрите на девочек - красавицы! Желание сбылось.

Ольга с детства была яркой и выделялась среди сверстниц. Фото: из архива БузовыхФото: Артем КИЛЬКИН

- У вас и бабушка ого-го! Говорят, что она модница, у нее куча шляпок.

- И не только. До сих пор пересматриваю, как моя мама с Киркоровым танцевала на сцене! (смеется) Мне бы в ее возрасте так зажигать. Она любит, когда человек умеет радоваться мелочам, жить как в последний раз, гореть мечтой и воплощать фантазии в жизнь, создавать праздник для других.

- Оля красивая и добрая женщина – мечта любого мужчины. Но после развода до сих пор одна. Почему?

- Оля никогда не выбирает головой. Она влюбляется сердечком. Она всегда будет думать, что она в чем-то виновата, не так увидела, не так поняла. Ей все равно, что будет или чего не будет у ее избранника: деньги, бизнес, главное чтобы не врали и не предавали. Она не выносит ложь и ненависть.

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