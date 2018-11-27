2018-11-27T21:27:41+03:00
Происшествия

Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге: Горят две палубы, есть пострадавшие

По данным МЧС, огонь распространился на 300 квадратных метров судна, которое находится на Адмиралтейских верфях
Елена БЕЗГОДОВАЛилия КОЗЛОВА
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На ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел пожар.На ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел пожар.
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На строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» вечером, 27 ноября, произошел крупный пожар. Огонь охватил две палубы строящегося судна. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, во время ЧП на корабле «Виктор Черномырдин» пострадали два человека.

На месте происшествия работают 75 сотрудников пожарной службы, которые борются с огнем. Возгоранию присвоен класс 1БИС.

Отмечается, что крупный пожар продолжает распространятся и может перекинуться на третью палубу корабля.

- В 19.00 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о пожаре на территории АО «Адмиралтейские верфи» на набережной реки Фонтанки, 203, - рассказала КП - Петербург пресс-секретарь ГУ МЧС по Ленинградской области Анна Изам. - Первые пожарные подразделения прибыли на место в 19.08. В ходе проведения разведки пожара было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося ледокола «Виктор Черномырдин». В 19.37 пожару присвоен второй номер сложности, спустя 30 минут ранг пожара подняли до номер 3. По состоянию на 21.00 замеры показали, что вредных веществ в воздухе не выявлено.

Крупный пожар в Петербурге произошел на территории «Адмиралтейских верфей». Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупный пожар в Петербурге произошел на территории «Адмиралтейских верфей».Фото: Олег ЗОЛОТО

Известно, что ликвидацией пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» занимаются 110 человек регионального ГУ МЧС.

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